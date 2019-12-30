DÜNYA

Ayağı kayan kadını kamyon altında kalmaktan son anda kurtardı

Rusya'da yolun karşısına geçmek isterken kayarak yere düşen bir kadın, buzlanma nedeniyle duramayan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, ülkenin Primorski bölgesindeki Vladivostok şehrinde meydana geldi. Trafikteki bir aracın kamerasına yansıyan görüntüde, yolun karşısına geçen bir kadının buzlanmış yolda kayarak düştüğü görülüyor. Kadının düştüğünü ve buzlanma nedeniyle duramayan bir kamyonun ona doğru ilerlediğini fark eden bir erkek ise kadını yolun kenarına çekip kurtarıyor.

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