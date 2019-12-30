Ahmet Ağaoğlu'ndan Ünal Karaman açıklaması

Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar resmen ayrıldı. Bordo-mavili kulüpte yaşanan sürpriz gelişme sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu yaşananlar hakkında açıklamalar yaptı.

''Sayın hocamız eleştiriyi kendi üzerine almış''

TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu şunları söyledi: "Hoca ile ilgili puan kaybettiğimiz maçlar sonrasında eleştiriler yapıldığında, kulüpte yaşanan her türlü olumsuzluğun tek sorumlusu benim dedim. Yanlış taktiğin de, pas hatasının da, yönetimsel yanlışın da sorumlusu benim dedim. Konyaspor maçı sonrasında, özellikle 4-5 haftalık futboldan memnun olmadığımı, göze hoş gelmeyen bir futbol ortaya koyan Trabzonspor olduğunu söyledim. Ben öz eleştiri yaptım, anladığım kadarıyla sayın hocamız eleştiriyi kendi üzerine almış.

''Ayrılmayı kafasına koymuş''

Beni yemeye çalışanların boğazına takılırım gibi ifadeler kullandı hocamız. Gelmiş olduğumuz noktada, ayrılmayı kafasına koymuş, bu yönde düşünce oluşmuş kendisinde. Dün akşam üstü yapmış olduğumuz görüşmede de. bunu ifade etmiş.

''Sezon ortasında hoca bulmak zor''

Yok Şota hoca ile anlaşıldı, filan hoca ile anlaşıldı. Bilgi kirliliği var. Şu anda herhangi bir teknik direktör ismi gündemde değil. Sezon ortasında hoca bulmak zor. Ancak ihtimal dışı değil. Hiç kimsenin, hiçbir şekilde endişesi olmasın. Belki biraz daha yükümüz ağırlaşacak ama bu camianın sırtımıza yüklediği görevin bilinci ve sorumluluğu ile bu kulübü çok daha iyi yerlere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

''Canım acımadı değil, canım acıdı''

Ünal Karaman'ın kendisi, Divan Kurulu başkanımız ve genel sekreterimizle görüşmesinde göreve devam etme konusunda bir düşüncesi olmadığını ifade etmiş. Birbirimizi yakın tanıdığımızı tahmin ediyordum. Kırgınlık var mı... Hayal kırıklığı var. Canım acımadı değil, canım acıdı. Kurum, kişilerden önce gelir. Basın açıklamasının ardından Ünal hocanın görevine devam edemeyeceğini kendisi de ifade etmiş zaten.

''Tehdit mesajları geldi''

Özel telefonuma tehdit ve hakaret içerikli bazı mesajlar geldi. Kimsenin hakaret etme hakkına sahip olmadığını söylemek istiyorum. Kulüp başkanını eleştirebilirsiniz, yanlışları söyleyebilirsiniz ama kulübün taraftarı olduğunuzu ifade ederek, kulüp başkanına ve aile fertlerine ağır şekilde hakaret etme hakkını kimse kimseye vermiyor."