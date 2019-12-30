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Bursa'da silahlı banka soygunu

BURSA'da bankayı soyan silahlı soyguncu, kaçarken bomba süsü verdiği paketi kapının önüne bıraktı. Olay yerine gelen polis ekipleri bomba sanılan pakete müdahale etti. Düzeneğin bomba olmadığı anlaşılınca içerideki müşteriler derin bir nefes aldı.

BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir banka şubesinde silahlı soygun yapıldı.

Özlüce Mahallesi'ndeki banka şubesine gelen kapüşonlu şüpheli, elindeki tabancayı gösterip çalışanlardan para istedi.

Bir miktar parayı alan şüpheli, bankadan çıkarken içinde bomba olduğunu iddia ettiği siyah çantayı şubeye bırakıp, "Hareket ederseniz hepinizi patlatırım" diyerek uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, bomba imha ekipleri ve ambulans sevk edildi.

İncelemede çantada bomba bulunmadığı anlaşılırken şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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