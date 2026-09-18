Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Havacılıkta şampiyonlar ligindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Hizmete alacağımız 4. ana pist ve ilave yatırımlar, küresel bağlantı gücünde dünya lideri olan İstanbul Havalimanımıza çok önemli katkılar yapacak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ni yatırımlarla eserlerle hizmetlerle ihya etmek gibi bir gayemiz var." dedi.

Erdoğan, "İçeride güçlü, bölgesinde söz sahibi, dünyada ise muteber bir Türkiye'yi milletimizle beraber kuvveden fiile çıkardık." diye konuştu.

"2.12 TRİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. 2002'den bugüne aktif havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkardık. Sadece İstanbul'da, 604,4 milyar lirası havayolu olmak üzere ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım yaptık.

2026'nın ilk 8 ayında ülkemiz genelinde havayolu ile seyahat eden yolcu sayısı 167,5 milyonu aşarak nüfusumuzun neredeyse 2 katına ulaştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDEYİZ

Ülkemizin marka değeri global ölçekte daha da artmıştır. Türkiye, sivil havacılıkta şampiyonlar ligine çıkarak gücüne güç katmıştır. Bize İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla, bu ödüllerle, kırılan bu rekorlarla almıştır."

"DENİZ TÜKENMİŞTİR"

Erdoğan, "Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır. " diye konuştu.

"YAKIT, ZAMAN, EMİSYON TASARRUFU SAĞLAYACAK"

Bugün hizmete girecek olan pistin eknomiye ve havalimanına sağlayacağı katkıya değinen Erdoğan şunları söyledi: