Cumhur Gençliği için Ülkü Ocakları!..

Türkiye’nin yarınları için 2023 seçimlerinin artık " Olmak yada olmamak" anlamı taşıdığı artık tescilli hale gelmiştir…

Erdoğan-Bahçeli ittifakının karşısındaki cephenin iç ve dış güçler tarafından sürekli genişletilmesi bunun belgesidir..



O nedenle yapılması gerekenler bellidir...

CUMHUR GENÇLİĞİ...

Cumhur ittifakının en zayıf olduğu nokta budur..



Özellikle AK Parti noktasında göz ardı edilen Türk gençliği üzerinde yeni bir vizyon mutlaka ortaya konulmalıdır ki bu vizyonun adı "CUMHUR GENÇLİĞİ İTTİFAKI"dır..

Çünkü 2023’te 7 milyona yakın yeni genç seçmenin oy kullanacağı hala hesap edilmiyorsa "Vay Cumhur ittifakının haline " dememek mümkün değildir..



Peki Cumhur İttifakı özellikle AK Parti bu 7 milyon seçmenle ilgili ne düşünüyor!

Çünkü MHP'nin Ülkü Ocakları ile her zamankinden daha güçlü bir şekilde hem de ne garip ki bazı engellemelere rağmen çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürdüğü görülüyor.

Peki AK Parti!..

AK Parti açısından her defasında “Nerede AK Gençlik” diye büyük bir eksikliği yazılarımda, paylaşımlarımda dile getirdim!..



Çünkü AK Parti’de doğal değil yapay bir ‘Ak Gençlik’ olduğu aşikar…

"İş ve makam peşinde koşan değil dava peşinde koşan" bir AK Parti gençliğini görememek üzüyor. Yani Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lidere layık olamayan "Erdoğan'a güç veren değil, Erdoğan'dan güç alan" bir AK gençlik karşımızda...

AK Parti’de nedendir bir türlü bunun üzerinde bir çalışma yapılamıyor!

AK Parti Gençlik Kolları hangi faaliyetleri yürütüyor?diye soran var mı?

Bilen varsa yazsın!..

***



Bakın…

Cumhur İttifakı’nın en büyük sıkıntısı gençlik hareketidir...

Amma velakin bu nokta da en büyük şansıda Ülkü Ocaklarıdır..

O nedenle Cumhur İttifakı ortakları olarak Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli, 2023 öncesi seçimleri riske atmamak adına "CUMHUR GENÇLİĞİ" projesini ortaya koyarak büyük bir gençlik harekatı başlatmalıdır...

İşte bu noktada;



Ülkü Ocakları ateşleyici güçtür...

Başbuğ Alparlan Türkeş’in “Hepiniz birer Türk bayrağısınız, bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin, yere düşürmeyin” nasihatına yakışır ve yaraşır bir gençlik için mücadele eden bir isminde Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı koltuğunda oturması büyük bir şanstır...



O isim;

Tarih alanında doktorası bulunan, Ülkü Ocakları’nın her kademesinde görev almış, bu hareketin DNA’sından biri olan, 9 Ocak 2019’da Ülkü Ocakları’nın kuruluş günü yıl dönümünde MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından bu göreve atanan Dr. Sinan Ateş'dir..



Ülkü Ocakları’nın böylesine alt yapısı son derece sağlam ve güçlü olan bir isme emanet edilmesi özellikle Türk gençliğinin milli, manevi ve kültürel saldırı altında olduğu bu süreçte tam isabet olmuştur...



Bir yıldır takip ediyoruz...

Ülküsüz insanın çamurdan farkı olmayan bir varlık olduğu çok nu iyi bilen, “Türk gençliği nereye koşuyor” diye anketler yaptırıp eksikler, hatalar, yanlışlar nedir üzerinde çalışan, okullarda öğrencilere kültürel yayınlar dağıtan, yaptığı çalışmalarla Ülkü Ocakları’na yepyeni bir vizyon getirirken örnek bir Türk Milliyetçisi gerçeği karşımızda..



Öyle ki ;

Göreve gelir gelmez ilk iş olarak Ülkü Ocakları Dergisi’nin yayın politikasını değiştirirken deyim yerindeyse adeta fotoğraflı düğün albümünden, Türk milli, manevi kültürü ve makale dergisine evrilen her ay özel bir tema belirlenen bir süreç yaşanıyor..



Sadece dergi değil Çocuklar için Nutuk, Kutadgu Bilig, Dede Korkut başta olmak üzere bugüne kadar okullarda öğrencilere dağıtılan 10 kitap yayınlanmış...



Biri bizzat Genel Başkan tarafından yazılan ve yakında yayımlanacak olan 4 kitabın daha geldiği söyleniyor. Bir düşünün Ülkü Ocakları’nın Youtube kanalında sesli Türk masalları bile var...

Bir araştırdım..

Genel Başkan ve yönetiminin tamamının doktoralı yüksek öğrenim görmüş gençlerden oluşuyor...

1 yıllık görev süresi içerisinde teşkilatları zinde tutmak, onlarla istişare etmek için 72 kente 185 ziyaret gerçekleştirmiş, her fırsatta üniversiteleri ziyaret etmiş, öğrencilerle doğrudan iletişim kurmuş bir Ülkü Ocakları Genel Başkanı gerçeği ortada...

Onlarca Milli Park ve orman, ülkücü gençlik tarafından düzenli temizlenmiş. ‘Ülkücülük Çevreciliktir’ düsturundan hareketle 120.000 fidan dikilmiş, gençlik koşuları, yurdun her bir yanında tiyatro gösterileri yapılmış, bir şehire gidildiğinde muhakkak o şehrin Valisi ve Emniyet Müdürleri ziyaret edilmiş...

Yani Ülkü Ocakları, Sinan Ateş’in Genel Başkanlığında kurumsallaşma noktasında da çok ciddi yol katetti ve ediyorda...



Tüm bu faaliyetlerini yaparken lideri Devlet Bahçeli'ye yüksek bir sadakatle bağlı olduğunu her zaman hissettiren...

İznini ve duasını almadan asla yola çıkmayan, Başkente döndüğünde ise elini öpüp faaliyet raporlarını takdim eden....

Yeri geldiğinde de ülkesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden, hakaret eden olursa tepkisi koyan...

Ülkü Ocakları Genel Başkanın adıdır Sinan Ateş...

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15 Temmuz hain darbe girişi ve FETÖ için ne yazık ki çoğu siyasetinin dillendiremediği ,tepkisini koyamadığı sözleri Sinan Ateş bakın nasıl söylemiş...

“Türk devleti ve milleti, milli ve manevi duygularının bir daha istismar edilmesine izin vermeyecektir. FETÖ'ye öykünen yapılar varsa; bu hain örgütün akıbetini acıklı bir şekilde kendilerine hazin bir son olarak hatırlatmak isteriz. Bizim yaslandığımız gelenek, Anadolu'yu İslam ile Türkleştiren Pir-i Türkistan Ahmed Yesevilerin, Hacı Bektaşların, Hacı Bayramların yoludur”

Devam etmiş;



“Manevi dünyasında, iç aleminde kimin hangi veliyi sevdiği, kimin hangi Allah dostu olarak gördüğü kişiden feyz ve ders aldığı bizim kapsam ve ilgi dışımızdadır. Ancak hiç kimse yetkiyi ve maaşı devletten alıp, emrini büyüğünden, abisinden vs. alamaz. Bu hem Türk devlet geleneğine ihanet, hem anayasal bir suç, hem de aziz Türk milletine yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisidir .Okumayan, araştırmayan, sorgulamayan kişiler bu cephenin arkasında su bile taşıyamayacak."

Muhteşem sözler...

İşte böyle bir Türk Milliyetçisi Sinan Ateş...

Bakın Ülkü Ocaklarını nasıl tarif etmiş..

"Ülkü Ocakları; Türklük gurur ve şuurunu, İslam ahlak ve faziletini yaşamayı ve yaşatmayı hedefleyen bir hizmet ocağıdır. Merkezinde Türk gençliğine ve Türk milletine hizmet vardır”

Bundan güzel Ülkü Ocaklarını tarif eden sözler olabilir mi?

Hangi Türk evladını aksini düşünebilir ki...

Şu bir gerçek ki bu ülke Ocak’ta pişen; aynı menemene uzanan ekmek dilimlerini tutan gençlerin elinde yükselecek .

İşte asıl mesele o menemende ‘Cumhur Gençliği’ nin el ele vermesinin kaçınılmaz bir gerçek olduğudur...

Bakın…

Karşı cephe ne kadar genişlerse genişlesin eğer AK Parti ve MHP gençlik hareketlerini aynı duygu ile birleştirirse, (birleştirmek zorunda da) o zaman 2023’te zafer kaçınılmaz olacaktır…

Bu potansiyel var…



Yeter ki harekete geçilsin…

***



Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli nasıl “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” sözü noktasında örnek bir birliktelik ortaya koyuyorlarsa, tıpkı kendileri gibi “CUMHUR GENÇLİĞİ” projesinin hayata geçirilmesi için de düğmeyle basmalılar…



İşte bu yolda kendisi ile yakından sohbet etme imkanı bulduğum Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş’in fikri ve ilmi altyapısı, liderlik özelliği ile bu düşüncenin hayata geçirilmesi için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum…



Bilge Kağan’ın sözü unutulmamalıdır..



Ey Türk,



Titre ve kendine dön!



Üstte mavi gök çökmedikçe…



Altta yağız yer delinmedikçe…



Kim bozabilir senin ilini ve töreni!



İşte bu sözün hakkını vermek için bu milli ve manevi kültür ile yoğrulmuş Cumhur Gençliği kaçınılmaz bir gerçektir…

2023 bu gerçek ışığında şekillendirilmelidir..



AK Parti Gençlik Teşkilatlarının elindeki imkanlar Cumhur ittifakının yürüyüşü ekseninde Ülkü Ocaklarının elinde olsa!...

İnanıyorum gençliğin çekim merkezi olamayarak kaybedilen İstanbul seçimleri kaybedilmezdi…

***

Diyeceğim şu ki

Sayın Tayyip Erdoğan…

Sayın Devlet Bahçeli…

CUMHUR İTTİFAKI’NIN GELECEĞİ ‘CUMHUR GENÇLİĞİ’ NE BAĞLIDIR…

Cumhur ittifakının sağlam bir zemine basması için yarından tezi yok Cumhur Gençliği projesi ortaya konulmalıdır…



İşte bu noktada yaptığı çalışmalar ve ortaya koyduğu duruş ile Türk gençliği için örnek bir isim olduğunu gösteren Dr. Sinan Ateş’e Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından "Cumhur Gençliği " emanet edilmelidir..

Bakın zaman neler oluyor...



AK Parti Gençliğini ateşleyecek güç Ülkücü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ve arkadaşlarıdır ki zaten AK Partinin gençlik yapılanmasında önemli bir ülkücü gençlik vardır...

Yani aynı tavanın balıklarıdırlar..

2023'de oy kullanacak 7 milyona yakın genç seçmen Cumhur ittifakı ile buluşturulup Türkiye'nin nereden nereye geldiği sürekli bilinçli şekilde algı operasyonu çekilen Türk gençliğine anlatılmalıdır.

O nedenle;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tayyip Erdoğan’ın liderliği, Devlet Bahçeli’nin devlet adamlığı noktasında "Cumhur gençliği ittifakı " nın omuzları üzerinde yükselmeye mahkumdur...

2023'de zafere gidecek yol budur...

Harekete geçme zamanıdır...

Başka yolu yok..





Son sözüm Sayın Devlet Bahçeli'ye..

Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı için Dr. Sinan Ateş üzerinde karar kılıp ataması nedeni ile kutluyorum. Çünkü Türk devletinin ve Türk Milliyetçilerinin yarınları için örnek bir genç evladını Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı koltuğuna taşıdığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimler öncesi Ankara'nın Çubuk ilçesinde Ülkü Ocakları ilçe başkanlığını ziyaret ederken görülüyor. Genel Başkan Sinan Ateş ziyaret sonrası kendisine teşekkür etmişti.













