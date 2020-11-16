Çok ararsınız Tayyip Erdoğan’ı!..

Cumhuriyet tarihi, böyle bir muhalefet gerçeği görmedi…

Hurra!..

Hep birlikte her yerden saldırıyorlar…

Dış saç ayakları bitmiyor!..

Yalan ve dolanlarının haddi hesabı yok…

Fitne ve fesatta da üzerlerine yok…

Gayri millilik yüzlerine çamur gibi yapışmış!

Küresel bağımlılıkları aldı başını gidiyor!

Terör örgütünün siyası kanadı ile anayasa hazırlama konusundaki iş birlikleri ise belgeli!

Bir düşünün…

Anayasa’nın değiştirilemez maddelerini ortadan kaldırmak için PKK’ya “Terör örgütü” diyemeyen Türk Milleti sözünden hicap duyan HDP ile gizlice anayasa çalışması yapan bir muhalefet gerçeği ortaya çıkmış..

Biri Atatürk’ün kurduğu partinin genel başkanı diğeri milliyetçi-ülkücüyüm diyen partinin…

Şimdi yalanlama peşindeler!..

Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamada "Anayasa için çalışma yapmadık" diyor. Sanki son seçimden sonra ise medyanın önünde tam tersi olarak "4 parti anayasa için birlikte çalışıyor" diyen kendi değil!..

Görüşmelerin kasetleri ortada!..

Bu kurduğunuz komisyonun başı milletvekiliniz (İbrahim Kaboğlu) çıkıp anayasa çalışmasını doğrulamışken Kemal Bey Millet ittifakını kurtarmak için yalana sarılıyor..

Yani..

Ne omurga kalmış…

Ne ilke…

Ne duruş…

Şöyle bir bakın…

Peki her biri her gün Tayyip Erdoğan’a saldırırken hiçbirinden siz hiç duydunuz mu?

“Milli, bağımsız, IMF’siz politika izleyeceğiz” ya da

“PKK ve FETÖ ile sonuna kadar savaşacağız” diye..



Evlatları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP önünde bir yılı aşkın yaptıkları eylemlere destek verdiklerini hiç gördünüz mü?

Aman HDP darılmasın!..

Bir düşünün…

Ülkelerini dış güçlere jurnalleyenler de bunlar.

KKTC’de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milli çıkarlarımız için desteklediği ismin bile kazanmasını hazmedemeyen bir muhalefet gerçeği…

Peki siz bunların terörle mücadelede elde edilen tarihi başarı karşısında tek bir olumlu söz söylediklerini duydunuz mu?

Aksine her gün İçişleri Bakanını hedefe koydular!..

HDP’ye de dokunuyor ya işin ucu!...



Karadeniz’de doğal gaz bulunur!

Neredeyse karaları bağlarlar...

Mükemmel hastaneler yapılır…

“Ne gerek var” derler…

Havaalanlarını, köprüleri, yolları kabul etmezler!

Azerbaycan’ın zaferi karşısında da mutlu olmazlar…

Ne işimiz var Suriye'de..

Ne işimiz var Akdeniz'de...

Diyende bunlar...

Say…

Say…

Bitmiyor…

Ne yazık ki görüyoruz ki bu ülkenin “Milli” çıkarlarının “Milli” hassasiyetlerinin hiç umurlarında olmadığı bir muhalefet gerçeği karşımızda…

Peki neden?

Çünkü her birinin gözünü Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı bürümüş!

Öyle bir düşmanlık ki bu ,aralarında “Komünist Partisi ile bir araya geliriz ama Tayyip Erdoğan (AK Parti) ile asla” diyeni de var!..





İşte bir tarafta onlar…

Diğer tarafta…

Eğilmeyen…

Bükülmeyen…

Olduğu ve göründüğü gibi olan…

Bu ülkede hayal denilenleri gerçeğe dönüştüren…

Dünyada “Türk devletinin” varlığını dosta düşmana gösterirken “Bağımsız Türkiye” inşa etmeye çalışan bir lider…



Peki muhalefet böylesine Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapıp ülkesinin ikbalini düşünmez iken 19 yıldır Tayyip Erdoğan ile birlikte yürüyüp bugün sırtını dönenlere ne demeli!..

Bu gayri milli bir muhalefetin değirmenine su taşımak değil mi?

Sormak gerekir...

Sizlere 19 yıldır tek başına iktidar olma mutluluğunu yaşatan, başınız dik alnınız açık gezdiren, gelişen büyüyen Türkiye gerçeğine imza atan kim?

Hani "REİS" idi...

Hani "Kimsesizlerin kimsesi" idi...

Aslınızı inkar etmeyin...

Hiç geriye dönüp baktınız mı Tayyip Erdoğan’dan önceki Türkiye’ deki konumunuza!..



Yok sayılıyordunuz!..



Şöyle üniversite kapılarında başörtüsü nedeniyle evlatlarınız içeri alınmazken ne düşünüyordunuz!..

Veya asker evlatlarınızın yemin törenlerine başörtülüleri nedeniyle alınmayan anneler?



Ya hastane kapılarındaki kuyrukları…



Hatırladınız mı FAK-FUK Fonu!..



Şimdi devletten az veya çok destek almayan hangi vatandaşımız var?

Doğru Türkiye sıkıntılı bir süreçten geçiyor!..

Allah aşkına dünyada hangi ülke geçmiyor ki!..



Biraz vicdan!..



Tayyip Erdoğan’dan sonraki Türkiye’ye bakın…

Nankör olmayalım…

Hataları, eksikleri kuşkusuz olabilir…

Herkes hata yapacak ama o yapmayacak!..

Bazı dava arkadaşlarının istedikleri olmadığı için küskün olmasını anlayışla karşılamak mümkün mü?

Bu insan sizi 19 yıl sırtında taşıdı!..

Tayyip Erdoğan olmasaydı bu küskünler 19 yıldır nerede olurdu?

19 yıldır sizleri sırtında taşıyıp bir gün sırtından indirdi diye ona sırt çevirmek hangi vicdan anlayışına sığıyor.

19 yıldır “Nasılsa Reis var” diyerek bazılarınız yan gelip yatarken, seçimleri kim kazandı?



Nankör olmayın…

Her biri Tayyip Erdoğan düşmanlığı için bir araya gelmiş bir muhalefet gerçeği karşısında bir kez de “Yalnız değilsin Reis” diyerek onu sırtınızda taşımak için tam zamanıdır...

Bırakın kişisel hesaplarınızı!..

Tayyip Erdoğan'da hata yapar, yapacakta!..

O da bir insan!

Onunda etrafında doğru yanlış insanlar olabilir!..

Kuşkusuz oda üzerine düşen dersi alacaktır...

Ama unutmayın ki Türkiye'nin tam sıçrama yapmak üzere olduğu dönemde Tayyip Erdoğan büyük bir şanstır ki bu şans bir daha gelmez!..

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz misali bu ülkeyi 19 yıldır getirdiği noktayı tartışmak hiç mümkün değildir!..

Ne söz verdi de yapmadı!..

Bütün zincirli kapıları kırıp milletinin hizmetine açmadı mı?

Türkiye Tayyip Erdoğan liderliğinde artık kendi göbeğini kendi kesiyor.

Türkiye rüyasında görmediği milli silah sanayi ile tanıştı, yerli otomobilini üretmek için düğmeye bastı. Bütün engellere rağmen Karadeniz'de doğalgazını keşfetti, Akdeniz'de arayışlarını sürdürüyor..

Diyeceğim şu ki...

Bırakın kişisel hesaplarını bir kenara...



Anlattık işte muhalefeti...

Tayyip Erdoğan düşmanlığının gözlerini körelttiği böylesine gayri milli bir anlayışa sahip muhalefete bu ülkenin teslim edilmesi demenin 19 yıl önceye dönmek olacağının hala farkında değil misiniz!..

Öyle büyük bir oyun ki bu!...

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı bile CHP saflarında Tayyip Erdoğan'a karşı savaştırmak için uğraşıyorlar...

Kemal Beyi, Meral Hanımı, Gül'ü, Babacan'ı, Davutoğlu'su, Karamollaoğlu'su..

Hepsi bir...

Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli ile bir...

İhanet böylesine genişliyor!..

Anlayın artık Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için "Bağımsızlık" sembolünü ifade ettiğini!..

Anlayın artık mesele Tayyip Erdoğan meselesi değil Türkiye'nin istikbali meselesi...

Anlayın artık Tayyip Erdoğan'ın teslim alınması demenin Türkiye'nin teslim alınıp emir kulu haline getirilmesi meselesini olduğunu...



Kendinize gelin...

İhanet dedik ya!..

Çok değerli abim Edip Sevinç "Neredesin Şevketlim Erdoğan" başlıklı yazımdan sonra "Ders" gibi çok anlamlı bir mesaj göndermişti..

Şimdi paylaşmanın tam zamanı...

Diyor ki..

“O muhtemel gelebilecek dehşetli ve meşum günün endişesini yüreğinde hissetmeyen güruh, hepimizi kahrediyor..

Bu milletin makus talihini tersine çeviren büyük lidere üç buçuk dünyalık için ihanet eden edene…

Edin bakalım…

Yine Rıza Tevfik’in deyimi ile;



“Ne utanmaz köpekleriz, kimi görsek etekleriz” tarifindensiniz..

Yani efendileriniz de sizleri bekliyor olacak zaten!..”

Çok duygu yüklü bir mesaj...

Acı ama gerçek...

Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 19 yıldır siyaseten milletine hizmet için var olanlar sözüm size...

"ÜÇ BUÇUK DÜNYALIK " için ihanet etmeyin...

Yoksa yarın çok ararsınız Tayyip Erdoğan'ı çok!..

Görüyoruz artık...

Hepsi bir olmuş Tayyip Erdoğan etmiyor!..











