CHP'ye soykırım yapılıyor diyene bakın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki;

“Medyada CHP’ye dönük bir soykırım yapılıyor”

Hayda!..

Dememek mümkün mü?

Bu ne yüzsüzlük...

Tam tersi...

CHP'de;

Milliyetçi/Ulusal sol çizgisinde kim varsa...

CHP’de;

Atatürk'ün CHP'sinin ilkelerine kim sadık ise...

CHP’de;

Milli konularda muhalefet yapmayalım diyen kim varsa…

CHP’de;

Amerikan karşıtı kim varsa…

HEPSİNE SOYKIRIM YAPAN

KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN KENDİSİDİR…

İsimlerini sayacağız okumaya devam edin...

CHP'de;

HDP'ye sahip çıkan kim varsa...

Demirtaş'ı kucaklayan kim varsa....

PKK'ya terör örgütü dememek için çırpınan kim varsa....

İMF'ye, ABD'ye gönülden bağlı kim var...

Sınır ötesi operasyonlara karşı çıkan kim varsa..

HEPSİNE OPERASYON ÇEKEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN

KENDİSİ DEĞİL Mİ?

Soykırımın alası bu!..

Kemal Bey yoksa görevli mi?

Asıl soru aslında bu!..



Şöyle bir bakın…

CHP yönetimlerinden kimler dışlanmış…

Kemal Bey kimlerin önünü açmış…

Kemal Bey teşkilatları nasıl ele geçirmiş…

Kemal Bey atamalar yaparken kimleri tercih etmiş…

İsim, isim bakın…

Gerçeği görürsünüz…



Tek bir örnek verelim..

Allah aşkına kendine son derece yakın olmuş bugün CHP’de en önemli, en gerçekçi ekonomist olan partide bir gün değil bir saat bile hizip olmamış, en küçük kavga içine girmemiş Akif Hamzaçebi gibi bir değeri dışlayan adam Kılıçdaroğlu’nun kendisi…

Daha çok örnekler var...

Kimler CHP yönetimlerinden uzaklaştırılmış!..

Neden?

Çünkü yüzde yüz yerli ve milli duruşu olan insanların bugün Kemal Kılıçdaroğlu kadrolarında yeri yok!

Atatürk'ü Dersim katliamı yapmakla suçlayanlar hala parti yönetimlerinde değil mi?

Terör hükümlüsü Demirtaş ve Kavalayı cezaevinden çıkaracağını milyonların önünde söyleyen kimdi?

PKK'nın siyasi kanadı olduğu tescilli olan HDP 'yi HDP Genel Merkezinde ziyaret edip milyonların önünde görüşen kimdi?

Yerel yönetimler yasası altında milyonların önünde özerklik getireceğini söyleyen kimdi?



HDP Diyarbakır milletvekili Cengiz Çandar “Pervin Buldan ve Mithat Sancar, “Kürtlerin özyönetimi” konusunda Kılıçdaroğlu ile bir mutabakata vardı." demedi mi?

Kemal Bey!..

Bu kadar net…

CHP'yi nasıl ele geçirdiklerini, nasıl kuşattıklarını yol arkadaşlarının ideolojik orijinlerini incelediğinizde görürsünüz...

Bugünkü kavga;

CHP;

Dersim merkezli CHP'mi?

Ankara merkezli CHP'mi?

olsun kavgası...

Mesele bu kadar basit!..

Yani Atatürk’ün CHP’si sizlere ömür…

Bu CHP yönetiminin Atatürk ile uzaktan yakından ilgisi yok…

Tek ilgisi Atatürk üzerinden oy avcılığı yapmak...

CHP’nin aldığı yüzde 25 oyda bu avcılıktan geliyor…

Atatürk ismi bugünkü CHP'yi ayakta tutuyor!..

Atatürk ismini alın CHP'nin üzerinden kapanır!..

Bu kadar net...



Şunu iyi bilin ki;

Sadece bu ülkenin değil dünyanın gelmiş geçmiş en başarısız ana muhalefet partisi lideri olarak tarihe geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün ısrarla koltukta kalmak istemesinin nedeni “Dersim iradesidir”..

O irade Kemal beyin arkasında…

Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu gittiği an o irade tasfiye olacaktır..

Yani…

CHP’nin milli ayarlara dönmesini istemiyorlar…

Kemal Bey "Medya soykırım yapıyor bize" diyor...

Hiç yüzü kızarmıyor...

Şu isimlere tek, tek bakalım…



Yılmaz Ateş, Eşref Erdem, Ayşe Gülsün Bilgehan, Ensar Öğüt, Cevdet Selvi, Zülfü Livaneli, Onur Öymen, Hasan Fehmi Güneş, Şükrü Elekdağ, Mehmet Sevigen, Berhan Şimşek, Bihlun Tamaylıgil, Kemal Anadol, Canan Arıtman, Oğuz Oyan, İzzet Çetin, Atilla Kart, Muharrem İnce.



Tacidar Seyhan, Hakkın Süha Okay, Hüseyin Tayfun İçli, Algan Hacaloğlu, Ahmet Tan, Necla Arat, Mustafa Özyürek, Çetin Soysal, Esfender Korkmaz, Güldal Mumcu, Şahin Mengi, Ali Rıza Öztürk, İsa Gök, Ali İhsan Köktürk,

Osman Loğoğlu, Ümit Özgümüş, Emine Ülker Tarhan, Metin Lütfi Baydar, Adnan Keskin, Süheyl Batum, Ali Serindağ, Osman Korutürk, Müslüm Sarı, Kadir Gökmen Öğüt, Umut Oran,Haluk Pekşen(rahmetli), Süleyman Çelebi, Ali Özgündüz, Rıza Türkmen, Mehmet Ali Susam, Rahmi Aşkın Türel, Turgut Dibek, Dilek Akagün Yılmaz.

Son dönemden Mehmet Ali Çelebi’ler…

Kendisi 12 seçim kaybeden Genel Başkan olarak o koltukta oturmaya devam ederken bunları kim neden, niçin tasfiye etti..

Bu isimlerin büyük bir çoğunluğunun ortak özelliği ne?

Her birinin Atatürk'ün CHP'sinin ilkelerine sadık kalması...

Her birinin Atatürk Milliyetçisi olması...

Her birinin terör örgütlerinden uzak olması...

Her birinin üniter devlet yapısına, Anayasaki kırmızı çizgilere sadık birer ulasalcı duruş göstermesi...

Yani her birinin yerli ve milli olması...

Peki ne oldu?

Her biri tasfiye edildi...

Kemal Bey!..

SOYKIRIM İŞTE BU!..

CHP'DE YILLARDIRN SİZİN GENEL BAŞKANLIĞINIZ ALTINDA SOYKIRIM YAPILIYOR...

Şimdi de yeni hazırlıklar var!..

Acı ama gerçek bu..

O nedenle ;

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve ideolojinden partiyi teslim almak milli eksene oturtmak için KURTULUŞ SAVAŞI şart...

İsmet İnönü'ye "Yeter artık" diyerek başkaldırıp kurultayda devirip Genel Başkan olan bir Bület Ecevit aranıyor!..



