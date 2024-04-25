CHP'nin yeni anayasaya desteği

Yeni ve sivil bir anayasa arayışını çok kıymetli buluyorum.

Yeni anayasa sadece bir tercih değil, bir anlamda zorunluluk. Yeni anayasa için bazı şartların olgunlaşması gerekiyordu, o nedenle zamanlama çok önemli.

Toplumlar sivil bir anayasa yapmayı isteyebilir. Ama siyasi anlamda şartlar uygun olmayabilir.

Bu şartlara bakacak olursak;

Bugüne kadar tercih edilen değil de bu topluma dayatılan askeri rejimlerin onaylattığı anayasalarla yönetildik.

Sivil bir anayasa yazmanın mümkün olmadığına inandırıldık.

Seksenli ve doksanlı yıllardan sivil bir anayasa beklentisi o konjonktürde anlamsızdı.

Cılız ve parçalanmış siyasetin var olduğu o günlerde siyasi partilerin ortak bir anayasa yapması tabi ki mümkün değildi.

2000'li yılların başındaysa toplum ve siyasette büyük değişimler olduysa da bu değişimleri yıldırmaya, söndürmeye çalışanlar da oldu. Hatta darbe denemeleri bile.

Ülkedeki siyaset güçlendi.

Bürokratik vesayet eridi.

Devlet ve halk yakınlaşması sağlandı.

Referandumda halk her defasında anayasaya olan ihtiyacı dillendirdi.

82 anayasasının çeşitli maddeleri değiştirildi. Buradan alınan cesaretle yeni ve sivil bir anayasa yapmanın mümkün olduğuna dair siyasi inanç pekişti.

Bu milletin önüne çeyrek asırdır çıkan ve her defasında vatandaşıyla bütünleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülük etmesi çok kıymetli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vermiş olduğu sözleri;

AK Parti kurulduğundaki vaatleri ADALET

EŞİTLİK

ZENGİNLİK ‘ti.

İlk kurulduğunda sosyal liberal bir parti olarak her 3 maddeyide hayata geçirmişti.

Çünkü “AK YÜZLÜ” düzgün insanlar çoğunluktaydı.

Şimdilerde MKYK’da olan isimlerin değişecek olması “AK YÜZLÜ” olacakları anlamına gelir mi?

Siyasetteki kutuplaşma hatta AK Partinin kendi içindeki kutuplaşması, muhalefetin CHP yeni anayasaya desteği ve duruşu, yeni anayasaya meclisteki diğer partilerin desteğinin alınması gibi pek çok hususta özenle yol alınmalı tüm siyasi aktörlerle temas edilmeli. CHP genel başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la önümüzdeki günlerde yapacağı görüşme yeni anayasa için çok anlamlı ve önemli. Ülke menfaati için olumlu ve yapıcı iletişim dilini kullanan Özel’in aynı duruşu sergilemesini temenni ediyorum.

Anayasa tartışmalarına meclisten tam destek ve güven gelmeli ki toplumun çok büyük bir çoğunluğuna hitap edecek bir anayasa metni ortaya çıksın.