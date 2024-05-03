8 yıl aradan sonra ilk randevu

Bütün bu konu başlıkları masada çözüme ulaşabilir.

Bu görüşmenin en anlamlı tarafı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açtığı bayram tebriği telefonuyla başlamış olmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 104’üncü açılış yıldönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme ve çay daveti olmuştu. O görüşme ve çay içme esnasında bir araya gelme kararı alınmıştı.

8 yıl aradan sonra iki liderin görüşmesine bu denli kutuplaşan toplumun ihtiyacı var. O nedenle bu görüşme anlamlı.

“Kaçak saray”

“Özgür Efendi”

Tonlamalarından bu günlere gelinmesi siyasi bakımdan çok önemli ve anlamlı.

Siyaset dünyasında esen sıcak mesaj ve diyalog rüzgârı ülkede toplumsal fay hatlarındaki stres yükünü azaltır.

CHP sosyal demokrat bir parti olarak kendisini tanımlayan ve siyasi kimliği bu yönde olan bir parti. Süre gelen söylem ve duruş değişikliği siyasi iklim açısından oldukça verimli. Yıllardır “neden karşı mahalleden” oy alamadığının CHP içinde sorgulanması ve duruma çözüm arayışı doğru hamle.

Karşı mahalleden oy alabilmek için;

Başörtüsü zülmündeki pay, bu pay için ortaya atılan helalleşme isteği,

Siyah çarşaflı kadınlara rozet senaryoları,

İthal muhafazakâr ve baş örtülüler,

Sağa yaklaşan ideolojik zikzaklar kısa süre önce yaşanmış olsa da son seçimdeki başarısı CHP’ne yeni bir ivme kazandırdı.

Rotası yalpalamıyor.

İstikameti belli.

Seçim başarısı CHP’ne yaradı. Şımarık bir duruş olmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sıklıkla bahsettiği Kuvayi Milliye Ruhundan ayrılmadan

Ben varım ve buradayım mesajını verdi.

CHP içindeki sosyal demokratlar gidişattan rahatsız değil, ama bir kısım dinazorlar sessiz bekleyişte.

SİYASETTE BU KADAR AK BİR VEKİL

İyi parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, görevinden istifa etti.

Usta ile yaptığım telefon görüşmesinde, istifasını “Başka bir genel başkan adayına desteğimi açıkladıktan sonra bu görevime devam etmem siyasi nezakete uygun olmayacaktır” dedi.