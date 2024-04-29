Akşener kimleri hipnoz etti

Türkiye'nin en derin kırılma noktasında ve proje olarak kurulan İYİ Parti 27 Nisan’da yapılan olağanüstü kurultayında “ebedi ve ezeli genel başkan” Akşener nihayet misyonunu tamamladığına inanarak partisine veda etti mi?

Bu veda kanaati bende oluşmadı. Hatta delegelerde de…

Stressiz ve görevi tamamlamanın verdiği duruşla kürsüdeydi.

Verilen görevi icra etmenin gönül rahatlığıyla aldı mikrofonu eline.

Hatalarından,

Zikzaklı çizgisinden,

Partiye verdiği zarardan,

Gençlerin umudunu gömdüğü siyasi kararlardan hiç bahsetmedi.

İYİ Parti içinde muhafazakâr-milliyetçi bloku yok ettiğinden,

"seküler milliyetçilerin" CHP'ne gitmesini planlı bir şekilde yaptığından.

Hiç bahsetmedi.

Planlanan planlar başarıya ulaştı.

Akşener’in, parti tabanında o kadar hataya rağmen hâlâ güçlü bir karşılığı var. O nedenle "Söylediklerinin ve yaptıklarının bir gün daha iyi anlaşılacağını" ifade etti.

Bu talimat, bu plan iç ve dış güç merkezlerinin ortak projesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Siyaset sahnesinden silmek için yapılan kirli operasyonlar, kalkışmalar, terör saldırıları ve yargı darbeleri …

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı siyaset sahnesinden yok etme çabalarına karşılık gelemedi. Kanlı saldırılar, kalkışmalar 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi, PKK'nın hendek vahşeti, DEAŞ'ın bombaları art arda geldi.

Tam bu kaos içinde DYP'li, eski Başbakan Tansu Çiller’in danışmanı ve eski MHP'li Meral Akşener, çevresine topladığı milliyetçi siyasi aktörlerle, MHP içindekilerden daha da milli bir siyaset yolculuğuna çıktığını duyurdu.

Sonra siyasi rota şaştı, "merkez sağa" çevrildi. Oda olmadı.

Muhafazakâr milliyetçi bloktan bir kısım aktörün CHP'ne ilişmesini sağladılar. Başardılar da.

Akşener, seçim meydanlarında "İktidar, İYİ parti seçmenini terörist ilan ediyor" derken,

İYİ Partili Aytunç Çıray ise "HDP kriminalize ediliyor" diye yüksek sesle haykırıyordu.

HDP'li Ebru Günay'ın Meclis'te söylediği, "Bu koltuklarda bizim oylarımızla oturuyorsunuz" diyerek son noktayı koyuyordu.

Akşener; seküler milliyetçileri, endişeli ve telaşlı muhafazakârları DEM Parti'yle açık açık ittifak yapan CHP'sine montajladı. Hipnoz etti.

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayına, seçim yenilgisi damga vurmuştu.

Ortamda, şaşkınlık, heyecan ve coşkudan yoksunluk hakimdi.

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin "özü başına yerel seçime katılma" kararını birlikte aldıklarını fakat birlikte uygulayamadıklarını söyledi.

Koray Aydın, yılların siyasi tecrübesiyle kurultaya seslendi.

Sandık depremine dikkat çekti.

Siyasal gerçekçilik doğrultusunda delegeye seslendi. "Doğru bir değerlendirme yapmaz, acil bir müdahalede bulunmazsak bu kötü tablo kronik hale gelecek" dedi.

Özetle:

Milliyetçi,

Laik ve Atatürkçü,

“Şehirli modern” kadın ve gençleri,

Aynı çatı altında toplamayı iddia eden merkez sağ partisi yoğun bakımdan çıkamamıştır.

Mevcudu tutma çabası, sonrasında küskünleri toparlama ve büyüme planı Koray Aydın’la olabilirdi.

Akşener bu kurultayda delegeleri önceden aratıp safına çekerek bir anlamda yeni işbirlikçisinide seçmiştir.

Sonuçlardan sonra pek çok kişi İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiştir. Bu tepki kesinlikle Dervişoğlu’na değil Akşener’in içten pazarlıklı tavrınadır.

Akşener’in bu tercihi genel başkanlığından vaz geçemediğinin, partiden kopamadığının ve İYİ Partiyi hızla erime dönemine taşıyacağının göstergesidir.