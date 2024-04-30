ABD'de isyan üniversitelere yayıldı

Amerikan üniversitelerinin pek çoğunda Filistin halkına destek gösterileri devam ediyor. ABD’de Columbia Üniversitesinde başlayan ve ülkenin farklı eyaletlerine yayılan bu gösteriler,

Sadece kendi ülkelerinin yöneticilerine değil,

İsrail’in Gazze’deki katliamına tepkisiz kalan, ses çıkarmayan kim varsa onlara da bir ders niteliğinde...

Oysaki günümüz dünyası gençleri için “dünya umurlarında bile değil” denirken onlar bu ağır sorumluluğu üstlendi.

O gençlerin duyarlılık eşiğinin yüksekliğini gördük.

O gençler İsrail’in zulmüne isyan ediyor.

O gençler çocukların, kadınların katledilmesine, dünyanın gözü önünde yapılan soykırıma karşı çıkıyor,

O gençler DURDURUN ARTIK yeter diyor.

Bu insana yakışan görüşlerin acilen dikkate alınması gerekirken,

ABD başta olmak üzere demokrasi, insan hakları üzerine ahkam kesen batılı ülkelerin yöneticileri üniversite bahçelerine taşan öfkeye Yahudi düşmanlığı diyerek bakması insanlık dışıdır.

Yaftalayıp, orantısız güç kullanmak,

Yere yatırıp ters kelepçe takmak,

Öğrencilere ve akademisyenlerede şiddet uygulamak yerine

İnsanlığın tahammülünün bittiğini,

Filistin halkına karşı düşmanca ve ikiyüzlü baskıya isyan eden gençlerin çığlıklarına kulak vermek,

Yaşatılan haksızlığa, cinayete dur demek bu kadar zor olmasa gerek.

Dünya, Netanyahu’nun “bunların yaptığı antisemitizmdir” palavrasına gözler kapalı, kulaklar sağır itibar ediliyor.

Çocukların katledilmesine isyan etmenin,

Kadınların öldürülmesine karşı çıkmanın antisemitizmle ne alakası var? Diye sorulmadan.

ABD ve Batı; uygarlık, insan hakları, demokrasi gibi değerlerin kendileri dışında kalanlara layık görmezler, bunu ezelden de biliyorduk. Bir defa daha tescillendi.

O nedenle Gazze’de yaşananlar ABD ve Batı için seyredilmesi gereken kanlı bir oyundan ibarettir.

Gazze soykırım yaşıyor.

Gazze tehcir yaşıyor.

Elleri kanlı Netanyahu soykırım suçlamasıyla Lahey’de Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanıyor. Lakin söz konusu İsrail olunca kimsenin gıkı çıkmıyor.

ABD, Batı ve Netanyahu alçakça bir tavır, duruş sergiliyor.

Netanyahu, Gazze’de çocuk, kadın ve masum sivilleri katletmeye devam ediyor. Bu yaşananlarda tek fail ülke İsrail

değil. ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve diğerleri.

Hepsinin ellerinde masum kanı var.

İnsan olamaz bunlar …