Özgür Özel İmamoğlu'nu karşısına aldı

31 Mart yerel seçimleri CHP’nin yıldızını parlattı. Özgür Özel’in seçim öncesi Ekrem İmamoğlu’na kaptıracağı düşülen genel başkanlık koltuğuna dört elle sahip çıkması Özgür Özel’i genel başkanlıktan liderliğe terfi ettirdi.

13 seçim sonra yakalanan başarının verdiği güçle Özgür Özel kendi siyasi politikalarını oluşturmaya başladı.

CHP içinde “Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir” mottosu, Özgür Özel tarafından kabul görmedi. Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında kurulan diyalog siyasi rotanın yönünü değiştirdi.

Sürekli olarak kavga eden değil, ülke sorunlarını konuşabilen ve çözüm arayan bir muhalefet sistemini oluşturmak için hareket eden Özel var.

Özgür Özel’in oluşturduğu diyalog siyaseti birilerini çok rahatsız etti. Kimleri mi?

Başta CHP üzerinde kapanmamış hesapları olan Kemal Kılıçdaroğlu’nu,

CHP Genel Başkanı olma arzusunda olan Ekrem İmamoğlu’nu,

Son olarakta Mansur Yavaş’ı ise rahatsız etti.

Kılıçdaroğlu sert bir çıkış yaparak “Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir” diye bayrak açtı.

Ekrem İmamoğlu da bugün yapılacak olan Erdoğan-Özel görüşmesini sabote etti. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesi

öncesinde CNN İnternational’a verdiği mülakatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı. İmamoğlu, “Son 2 yılda başıma gelenlerin sebebi otoriterleşen rejim. Evet Erdoğan, rejimin başı tabii ki” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapacakları görüşmede gündem başlıklarından birini anayasa konusunun oluşturacağını açıklamıştı. İmamoğlu’na yakınlığı ile bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, daha önce karşı çıktığı yüzde 50 artı 1 sisteminin devam etmesi gerektiğini savundu. Gökhan Günaydın, “50 artı 1’in kaldırılması CHP’nin lehine değildir” diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu ve Gökhan Günaydın, Erdoğan- Özel görüşmesini sabote etmek için karşılıklı hamleler yaptılar fakat Özgür Özel de geri adım atmayarak kararlı olduğu gösterdi.

Milli bir CHP girişimi ülkeye fayda sağlar. Görüşme sonucunda ortak paydanın oluşması oldukça kıymetli.