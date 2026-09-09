CHP’nin 103. yıl videosunda dikkat çeken detay! Özgür Özel videoda neden yok, kimlere yer verildi?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 103. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan video sosyal medyada gündem oldu. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından paylaşılan videoda partinin geçmiş genel başkanlarının görüntü ve ses kayıtlarına yer verilirken Özgür Özel’in bulunmaması dikkat çekti. Peki, CHP’nin 103. yıl videosunda Özgür Özel neden yok? Videoda kimler yer aldı? Kılıçdaroğlu paylaşımında ne dedi? İşte 9 Eylül öncesinde gündeme gelen paylaşımın ayrıntıları…

CHP’NİN 103. YIL VİDEOSUNDA ÖZGÜR ÖZEL NEDEN YOK?

CHP’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü için hazırlanan videoda Özgür Özel’e ait görüntü veya bölüme yer verilmedi. Ancak Özel’in videoda neden bulunmadığına ilişkin CHP’den veya Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bir açıklama yapılmadı. Video, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından 8 Eylül akşamı paylaşıldı.

İşte o video:

Bazı mirasların sahibi olmaz.

Emanetçileri olur.



İsimler değişir. Kuşaklar değişir.



Emanet kalır…



103 yıldır…



Yaşa, var ol Fırka!#CHP103Yaşında pic.twitter.com/d850j8ZRvt — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) September 8, 2026

CHP’NİN 103. YIL VİDEOSUNDA KİMLER VAR?

Kuruluş yıl dönümü videosunda CHP’nin tarihindeki genel başkanların görüntüleri ve ses kayıtları kullanıldı. Videoda sırasıyla Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Erdal İnönü, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu yer aldı. Özgür Özel’e ait herhangi bir görüntü veya konuşma ise videoda bulunmadı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU 103. YIL PAYLAŞIMINDA NE DEDİ?

Kemal Kılıçdaroğlu videoyu sosyal medya hesabından paylaşırken Altı Ok ve CHP’nin siyasi mirasına vurgu yaptı. Kılıçdaroğlu, bu mirası korumayı ve sonraki nesillere aktarmayı amaçladığını belirterek mesajını “Yaşa, var ol Fırka!” sözleriyle tamamladı.

CHP’NİN 103. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ NE ZAMAN?

CHP, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutlayacak. Ankara’daki program Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak ve akşam CHP Genel Merkezi’nde düzenlenecek resepsiyonla devam edecek. CHP Genel Merkezi’nin dış cephesine de kuruluş yıl dönümü kapsamında Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının bulunduğu özel bir afiş asıldı. Afişte “Yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz belli” mesajına yer verildi.

CHP’NİN 9 EYLÜL RESEPSİYONU SAAT KAÇTA?

CHP’nin 103. kuruluş yıl dönümü kapsamında Genel Merkez’de düzenleyeceği 9 Eylül Resepsiyonu saat 19.00’da başlayacak. Kuruluş yıl dönümü programında parti tarihini anlatan kısa bir film gösteriminin yanı sıra müzik dinletisinin de yapılacağı bildirildi.

MANSUR YAVAŞ CHP’NİN 103. YIL PROGRAMINA KATILACAK MI?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 9 Eylül’de CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek resepsiyona katılmayacağı bildirildi. Belediye kaynakları Yavaş’ın mevcut pozisyonunu koruyacağını belirtti.