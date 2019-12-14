CHP'li Özgür Özel'den Meclis'te rakı festivali tartışması

Adana Valiliği, kentte düzenlenmek istenen rakı festivaline bu yıl da yasak getirdi. CHP'li Özgür Özel, Anadolu'da iki duble rakıyı günah saymayan bir Müslümanlığın olduğunu söyledi.

Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasak konusuna açıklık getirdi. Böyle bir festivalin gelenek ve göreneklerimize uymadığını ifade eden Bakan Soylu, Adana Lezzet Festivali'nin düzenlendiğini hatırlattı.

CHP ise, festivalin yasaklanmasına karşı çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anadolu'da iki duble rakı içmeyi, yılbaşında tombala oynamayı günah saymayan bir Müslümanlık anlayışı olduğunu savundu.

"Geleneklerimize ne kadar uygun bilmiyorum..."



Süleyman Soylu "Adana'da şu anda kebap ve şalgam festivali diye bir festival söz konusu değil. Niye değil. Maalesef, ne kadar geleneklerimize uygun bilmiyorum ama. Adana Dünya Rakı Festivali. Valiliğin bu rakı festivaline bir yasağı söz konusu. Zannediyorum, bu rakı festivaline yasak koyduktan sonra meseleyi kebap ve şalgam festivaline döndürmüş olabilirler. Yine bundan kısa bir süre önce; bütün Adana'nın katıldığı bir kültür durağı olan Adana Lezzet Festivali oldu. 4-6 Ekim tarihlerinde oldu, her yıl da yapılıyor. Rakı festivaline Adana Valiliği geçen yıl da yasak koydu bu yıl da yasak koydu. Ne geleneklerimizde ne göreneklerimiz, herhangi bir durumla örtüşebilir değildir." şeklinde konuştu.

"İki duble içmeyi, yılbaşında tombala oynamayı günah saymayan müslümanlık anlayışı"



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Adana esnafı ekmeklerine kimin mani olduğunu bu ifadelerle duyar. Şöyle diyorsunuz; 'ne kadar geleneklerimizde var bilmiyorum'. Açıkca, hiç de çekinmeden söyleyeyim. Sizin de özelinizi tartışmam. Bu parlamentodaki birçok kişinin temsil ettiği seçmenin geleneğinde rakı yoktur, birçok kişinin de vardır. Anadolu'da, komşusunun yaşam tarzına karışmayan, giyimine karışmayan, yediğine içtiğine karışmayan, yasını da iyi gününü de paylaşan kendi içtiği iki dubleyi günah saymayan, yılbaşında oynadığı tombalayı günah saymayan bambaşka bir Anadolu Müslümanlığı anlayışı da vardır. Bunların hiçbirini yapmayanlar da vardır. İçmeyene de laf söylemeyiz, içene de laf söylemeyiz. Her türlü özgürlüğün arkasındayız. Bir yerlerde insanlar rakı demeye korkacaksa sizin yaptığınız iş, yaşam biçimine müdahaledir. Bunu sonuna kadar reddediyoruz." ifadelerini kullandı.