CHP'de Akşener-İmamoğlu- Yavaş ittifakı!

CHP'de kurultay öncesi ilginç gelişmeler yaşanıyor...

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel'in yarışacağı kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ilginç bir ittifak bloğuda sahaya inmiş durumda...

Bu blok yerel seçimlerde yeniden CHP-İP ittifakını gündeme getiriyor..

Ve CHP dengelerine bu sözü veriyor...

Yani bu blok "Kılıçdaroğlu kazanırsa ittifak yok, Özel kazanırsa ittifak var" diye kurultay öncesi CHP delegasyonuna her türlü baskıyı yapıyor..

Aklınıza ne geliyorsa!..

Bu bloğun iki üç aktörü var...

1- Ekrem İmamoğlu...

2- Mansur Yavaş...



3, Meral Akşener...

Siz ona Özgür Özel'ide ekleyin...

Etti..

Dört...

Öncelikle Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş ikilisi..

İttifaksız seçimi kazanamayacaklarına adları gibi inandıkları için büyük bir panik hali ile sahaya inmiş durumdalar.

İki Büyükşehir Belediye Başkanında Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçilmesi için her türlü girişimi her türlü vaadi CHP delegelerine verdiği ortaya çıkmış durumda...

Sürpriz mi değil..

İstanbul kongresinde alenen bunu seçimi kaybeden Cemal Polat kürsüden açıklamıştı...

Ekrem İmamoğlu "Yok böyle bir şey" diyememişti..

Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesine il kongresi öncesi delegelerin istekleri doğrultusunda işe alımların olduğu alenen ortaya çıkmıştı..

Kime karşı?

Kemal Kılıçdaroğlu'na...

Keza Ankara'dada böyle...

Çünkü Ekrem İmamoğlu gibi Mansur Yavaş'ta panik halinde!..

Baksanıza sesi soluğu çıkmıyor!..

Tek umutları yeniden ittifak...

Adana, Antalya ve Mersin'dede aynı manzara olduğu iddia ediliyor..

Yani ..

Son bir ay içerisinde İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerine CHP dengelerinin istekleri doğrultusunda Özgür Özel'e oy vermeleri vaadi ile yüzlerce işçi alımı olduğunu söylemek zor değil...

Hatta ihale!..

Öte yandan...

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'de devrede...

Onunda hedefi Kemal Kılıçdaroğlu...

Akşener her ne kadar "Seçimlere adaylarımız ile gireceğiz " desede Akşener'in rahmetli Demirel'den daha hızlı "Dün dündür bugün bugündür" şeklindeki baş döndürücü siyaseti benimsediğini yani hiç bir inandırıcılığı kalmadığı için bugün söylediklerine hiç bakmayın siz!..

Akşener'in CHP'de Özgür Özel'in kazanması halinde CHP ile ittifak yapacağını CHP'li delegelere İmamoğlu ve Yavaş aracılığı ilettirdiğide konuşuluyor.

Hatta İmamoğlu, Yavaş ve Özel ile birlikte gizli görüşmeler yaptığı Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na karşı seçimli kazanması için ekibi ile birlikte tanıdığı CHP'li delegeleri temasa geçirdiği kulislere yansımış durumda...

Yani...

CHP'de görünen o ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması her geçen gün zorlaşıyor ki karşısında çok etkili bir yapı Özgür Özel'e seçimi kazandırmak için sahada büyük bir mücadele veriyor...

Fakat...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay öncesi çok rahat tavırları hatta tehdit edici vurguları kafaları karıştırmış durumda...

Söz konusu CHP olunca her şey olabilir demek zor değil!...

Acaba Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay için bir bildiği mi var!..

Amma velakin...

CHP'de Özgür Özel'in seçimi kazanması demek AK Parti ve MHP bloğulunun İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya gibi büyükşehirleri yeniden kaybetmesi anlamına gelmiyor..

Çünkü ortada eski İYİ Parti yok...

Oyları hergelen gün eriyen bugün anketlerde Yüzde 6-8 bandında baraj altı oranı olduğu konuşulan bir İYİ Parti gerçeği var...

Yani CHP-İP bloğu kazanmaya yetmez!...