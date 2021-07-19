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CHP Mezitli İlçe Başkanı 'cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltına alındı

CHP Mezitli İlçe Başkanı 'cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltına alındı

CHP Mersin Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla gözaltına alındı...

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CHP Mersin Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP Mersin Mezitli İlçe Binası’na giderken bu sabah gözaltına alındı. Tuncer, HalkTV'de Ayşenur Arslan’a şu açıklamayı yaptı:

“Şu an adliyedeyim. Hâkime çıkaracaklar. Hiçbir şey bilmiyorum. İlçe binasına aracımla gidiyordum. 6-7 polis önümü kesti, arabadan inmemi söyledi. ‘Durum nedir’ dedim. ‘Aramanız var.’ ‘Tebligat yok’ dedim. Karakola gittik. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten diye imza alıp, hastaneye geldik, rapor alındı, şu anda da hâkime çıkacağım, adliyedeyim. ‘İçeriğini söyleyin’ diyorum, ‘bekleyin, hakim savcı söyleyecek’ diyorlar. Telefon açtıklarında ya da tebligatla gelip ifade verebiliriz."

Avukat Celal Ülgen, “Bu suçtan gözaltı olmaz. Ancak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmak üzere yakalama kararı vardır” açıklaması yaptı.

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