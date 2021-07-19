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Avrupa Komisyonu'ndan İsrail'in casus yazılımına tepki

Avrupa Komisyonu'ndan İsrail'in casus yazılımına tepki

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail merkezli NSO Group adlı şirketin ürettiği 'Pegasus' isimli casus yazılımın en az 10 hükümet tarafından kullanıldığına dair iddialara ilişkin, "Doğrulanırsa tamamen kabul edilemez" dedi.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail’in İsrail merkezli NSO Group adlı şirketin ürettiği 'Pegasus' isimli casus yazılımın en az 10 hükümet tarafından kullanıldığına ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Von der Leyen, "Şimdiye kadar okuduklarımızın doğrulanması lazım. Ancak doğrulanması durumunda, tamamen kabul edilemez ve bu, Avrupa Birliği'nde sahip olduğumuz her kurala aykırı" dedi.

İsrail merkezli NSO Group adlı şirketin ürettiği 'Pegasus' isimli casus yazılım aracılığıyla küresel çapta gazeteci, aktivist, avukat ve siyasilerin hedef alındığı öne sürülerek, en az 10 hükümetin bu şirketin müşterisi olduğu iddia edilmişti.

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