İki profesör birbirine girdi! 'Partizan' suçlamasına 'çıkarı için Siyasal İslam’a yanlayan bir liboş'... cevabı

Ekonomist Özgür Demirtaş ile liberallerin önemli isimlerinden Atilla Yayla sosyal medyada birbirine girdi. Atilla Yayla 'partizan' dediği Demirtaş'ı yönetim Kurulu üyesi olduğu Akbank'a şikayet etti. Demirtaş, "Anladığım kadarı ile çıkarınız için Siyasal İslam’a yanlayan bir liboşsunuz" cevabı verdi.

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Günün polemiği, iki profesör arasında patladı. Liberallerin önemli isimlerinden Prof. Dr. Atilla Yayla ile Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medyada birbirine girdi.

Liberal Düşünce Topluluğu kurucularından olan Prof. Dr. Atilla Yayla, “Adam Akbank YK üyesi ve böylesine partizan. İlginç bir durum doğrusu. Banka buna nasıl müsaade ve tahammül ediyor anlamak zor” diyerek Özgür Demirtaş'ı hedef aldı.

Atilla Yayla ardından da "Özel bankaların müşterileri hep aynı görüşten midir? Sanırım hayır. Müşteriler şu veya bu görüşten olabilir. O zaman Akbank'a soruyorum: Özgür Demirtaş gibi partizan birinin YK'nızda olması normal midir? Bundan rahatsızlık duyan müşterileriniz olmaz mı?" diyerek Akbank'a şikayet etti.

Bunun üzerine Özgür Demirtaş Atilla Yayla'nın akademik kariyerini hedef aldı. Yayla'nın paylaşımını alıntılayan Demirtaş, "Uluslar-arası akademik yayınınız olmadığı için sizi tanımıyorum. Anladığım kadarı ile ÇIKARINIZ için Siyasal İslam’a yanlayan bir LİBOŞsunuz." karşılığını verdi. Ardından da şöyle devam etti:

- Ben Özgürlükçü bir insan olduğum için: ‘O yüzden mi sizi Bakan’ın Üniversitesine aldılar’ demeyeceğim.

- Benim hiçbir siyasi partiyle bağım yok (olsa 5 dkda kayıtları çıkarırlar). Ama sizin profiliniz siyasi parti RT’si kaynıyor. Önce insan kendine bakmalı. Ben Türkiye’deki 10 pozisyonumun 3-5’ini bıraksam bana bir şey olmaz. Ama siz Edirne’nin Batısı, Van’ın doğusunda HİÇsiniz.

- Bu arada bana yazdığınız: Vergisini verdiğim, alnımın akıyla yaptığım işlerimden birine bir TEHDİTdir. Bunu da TÜM TÜRKİYE not etti.