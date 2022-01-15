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Cezalandırma operasyonlarının detayları ortaya çıktı komandolar sızdı 44 terörist öldürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cezalandırma operasyonlarının detayları ortaya çıktı komandolar sızdı 44 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyonlar sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonda öldürülen 44 teröristin çoğunun, komandoların sağladığı sıcak temas sonucunda etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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Akçakale'deki 3 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından başlatına operasyonlarda terör örgütü YPG'ye ağır darbe indirildi.

Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladığı "cezalandırma operasyonları"nın detayları ortaya çıktı.

Cezalandırma operasyonları başladı

Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında 8 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 3 asker şehit oldu. Söz konusu saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı bölgesinde belirlenen terör hedeflerine yönelik cezalandırma operasyonları başlatıldı.

İHA'lar tarafından takibe alındı

Hassas şekilde belirlenen hedefler İHA'lar tarafından anbean takip edildi. Fırtına obüslerinin de aralarında bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla hedefler ateş altına alınırken, bölgede komandolar tarafından da yoğun operasyonlar gerçekleştirildi.

Sivil halkı "kalkan olarak kullanmayı" amaçlayan bazı teröristlere müdahale için en doğru zamanı bekleyen komandolar, birçok yerde teröristlerle sıcak temas sağladı.

Gece-gündüz aralıksız devam eden cezalandırma operasyonunda öldürülen teröristlerin büyük bölümünün sağlanan sıcak temas sonucu komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da söz konusu operasyonlara ilişkin, "Hain saldırının ardından belirlenen hedeflere yönelik cezalandırma operasyonları başlattık. Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından son durum itibarıyla 44 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

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