Castro Kahraman, Erdoğan Diktatör'!..

Ey dünya zalimleri…

Ey ülkemizdeki işbirlikçileri…

Türk devlet geleneğinin Hz. Peygamberimizden ilham aldığı bir ilham vardır…

O ilham Topkapı Sarayı’nın kapısında nakşedilmiştir.



“YE’Vİ İLEYHİ KÜLLÜ MAZLÜM”

Der ki;

"HER MAZLUM ONA SIĞINIR"





İşte Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir başka adı da budur…



Lübnan’ın, Trablus’ta hükümet karşıtı gösterilerde eylemcilerin yöneticilerine Tayyip Erdoğan’ı örnek göstererek



“BİR RUH BİDDEM NEFDİK ERDOĞAN” diye



Yani “CANIMIZ KANIMIZ SANA FEDA OLSUN ERDOĞAN” sloganları atması işte bundandır..



Yöneticilerini boş verin bütün coğrafya halklarının, ezilen, sömürülen bütün dünya mazlumlarının, bugün Tayyip Erdoğan’dan gururla bahsetmesi işte bundandır..



O nedenle;

Tayyip Erdoğan Türkiye’ye sığmaz!



Üstat İbrahim Karagül ne güzel söylemiş;



"Coğrafyaya da dünyaya da selam budur…

Tarih yapmak, coğrafya inşa etmek budur…

Selçuklu da, Osmanlı da, Türkiye de budur…

Yavuz da, Kanuni de, Atatürk de budur…

Türkiye ekseni dediğimiz şey budur!"



Şöyle bir düşünün…



Barış Pınarı Harekatı’nı ABD,İngiliz yapmış olsaydı, öncelikle 2 hafta boyunca her tarafı karadan havadan denizden bombalamaz mıydı?



Taş üstünde taş bırakır mıydı?



Sonra kara operasyonunu başlatır, sivil militan ayrımı yapmadan herkesi öldürmez miydi?



Rakka'da bunu yapmadı mı?



Irak’ta 2 milyon kişinin ölümüne kimler sebep oldu?



Peki Mehmetçik, Suriye’de tek bir sivilin ölümüne sebep oldu mu?



Hayır…



Ama YPG, 20’den fazla sivilimizi şehit etti…



Siz bakmayın liderlerine aslında bütün dünya ve eski siyasetçileri Türkiye’nin ne kadar haklı olduğunun farkında…

İşte itiraflar geçiti...



*



SPD eski Genel Başkanı ve eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar, Gabriel TV’deki bir açık oturumda bütün Almanların gözünün içine baka baka bakın neler söylemiş;.



"Suriye’de savaş çıktığında, Erdoğan demişti ki, Suriye’de uçuş yasağı getirmeliyiz.

Yoksa Esed kendi halkını bombalayacak.

Ne yazık ki bunu yapamayız diyen ilk Avrupa ve Almanya oldu.”



Gabriel devam etti..



“Batı Türk sınırında PKK devleti kurmak istedi ve bu yanlış oldu. Türkiye’nin buna izin vermeyeceğini düşünmediler”



Hillary Clinton ne diyor;

“El Kaide’yi biz kurduk.”

Ya Trump:

"IŞİD’i Obama kurdu."

Ya ABD’li senatörler:

“PKK’yı destekleyerek hata ettik.”



Peki ABD eski Ulusal Güvenlik Konseyi Direktörü Michael Doran, ABD ve PKK ilişkisini nasıl itiraf ediyor;



“YPG ile PKK aynı şey. PKK, Türkiye'yi parçalamak isteyen bir terör örgütü. PKK ile iş birliği yaparak kendimizi Türkiye ile kopma noktasına getirdik. Bu stratejik açıdan mantıksızdı.”



Peki İsrail medyası ne yazıyor?



“Türkiye hem sahada, hem masada kazandı. Suriye’de 6 yıl PKK'ya verdiğimiz bütün emek 6 günde çöpe gitti.”





Sonuç ne;



ABD+ BATI+İSRAİL = TÜRKİYE'YE KARŞI TERÖRİST YETİŞTİRİCİLİĞİ

Türkiye’nin ne kadar haklı olduğu noktasında itiraflar son bir hafta içinde böyle geldi…



Türkiye, Tayyip Erdoğan liderliğinde artık büyük oyunu gördü…



Güneydoğusunda kendisini yarınlarda bölünmeye kadar getirecek bir terör devleti kurulması planlarını Barış Pınarı Harekatı ile çöpe attı…



İsrail medyasının “6 yıllık planımız 6 günde çöpe gitti” açıklamasının anlamı işte bu..

Büyük İsrail planı çöpe gitti…



*



Unutmayalım ki...



Türkiye sadece PKK, PYD, İŞİD ve FETÖ ile mücadele etmiyor…



ABD’si, Batı dünyası, İsrail’i ile...

Emperyalizm ile…



Hatta görüldü ki batının gönüllü maşası Suudisi, BAE’si, SİSİ vs ile…



Gördük…



PKK’ya ait kuleler ve tüneller, Fransız şirketi Lafarge’nin ürettiği ve verdiği çimento ile yapılmış. Bu kulelerden ve tünellerden Mehmetçiğe karşı kullanılan silahları ABD vermiş…

Bu silahları sıkan teröristleri ABD ve Batı yetiştirmiş…



Bitmedi…



PKK’nın kaçarken arkada bıraktığı araçlarda İsrail ordusuna ait olan logo tam silinmemiş, üzerine YPG amblemi yapıştırılmış olmasına rağmen görünüyor. Diğer ayrıntı ise tekerleğe ne kadar hava basılması gerektiğini gösteren İbranice yazı…

İyi bakın fotoğrafa…



*

İşte bütün bu gerçekler yaşanırken işin ilginç olanı içimizdeki adeta

“Tayyip Erdoğan gitsin de Türkiye batarsa batsın” diyen ihanet odakları..



Bakıyoruz...

Barış Pınarı Harekatı’nda hem askeri hem diplomasi başarımız, Amerikalı, İngiliz, Alman ve Fransız'dan çok içimizdeki Erdoğan düşmanlarını üzmüş!



Baksanıza!

CHP’nin başı çektiği muhalefet ne yapıyor?

“Ne işimiz var Suriye’de?” diyor. Hatta küstahça “Türkiye terör örgütü ile masaya oturdu” algısı yaratıyor



Eskiden şu olmuş muş!



Sorarlar;



“Kardeşim siz önce şu “O koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz” diye yüzünüze haykıran gizli HDP ittifakınızı bir anlatın” dememek mümkün mü?



Ha HDP…

Ha PKK/YPG!



Buyurun!..



*

Yanı başımızda utanmasalar, "Amerika Birleşik Devletleri keşke Türkiye'ye karşı savaşsa ve üstelik yense de Tayyip Erdoğan gitse" diyecek kadar alçaklar olmasını hazmetmek mümkün değil…



Bir düşünün…



ABD'ye teslim olmayan Küba lideri Fidel Castro'yu “KAHRAMAN” ilan eden ülkemin solcuları bugün Türkiye'yi ABD'ye esir etmeyen, üstüne üstelik dik duruşu ile bütün karizmasını çizen kendi Cumhurbaşkanları Tayyip Erdoğan'a hiç sıkılmadan “DİKTATÖR” diyorlar...

Öyle bir düşmanlık haliki bu;

Bir zamanlar meydanlarda "Kahrolsun ABD" diye slogan atanlar şimdi nerede ise Tayyip Erdoğan'ı devirsin diye "Yaşasın ABD" sloganı atacak duruma geliyor.



Bu Stockholm sendromuna yakalanmış, celladına aşık olmuş kölelerin derdi, ülke yönetmek değil, koltuklarda oturmak uğruna ülkeyi küresel baronlara teslim etmektir..



Ama unutmuşlar…



Türkiye artık eski Türkiye değil…



Türkiye öyle tehditlerle yıkılacak bir ülke olmadığını gösteriyor..



Hükümet-Ordu- Millet el ele vermiş. Savunma sanayinde yüzde 70 yerli ve milli üretim yakalanmış. Ambargo tehditlerine aldırış edilmiyor.

Hani dolar 10 lira olacak, ekonomi çökecek diye bekleyenler?

Önlemler ve reformlar sayesinde de ekonomimiz böylesine kritik bir süreçte dahi çelik gibi duruş gösteriyor artık..



Peki ekonominin başında kim var?



Sürekli “Damat” diye algı operasyonu yaptıkları ama yıldıramadıkları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak…



Evelallah alnının akı ile çıkıyor…

*



Sevgili okurlar...

Barış Pınarı Harekatı bir milat olmuştur...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dik ve kararlı duruşu ile bütün yerli yabancı kirli maskeleri düşürmüştür...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ne kadar önemli olduğu gerçeğini Barış Pınarı Harekatında vakit geçirmeden hızlı karar alıp gereken hamlenin yapılması ile göstermiştir..

Ülkede ne kadar işbirlikçi varsa hepsinin maskesini düşürmüş, milletine ciddi bir özgüven aşılamıştır. ABD'ye hayır denebileceğini , küresel güç olma yolunda adımlar atan bir Türkiye Cumhuriyeti inşa edildiğinin açık mesajını vermiştir.

Ve çarpık dünya düzeninde Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan olmaktan öte çok daha büyük bir konumda olduğunu görmüş ve göstermiştir..

O konum kimsesizlerin kimsesi, mazlumların gür sesi dünya liderliği gerçeğidir...

Ne yazıyordu Topkapı sarayının kapısında;

"HER MAZLUM ONA SIĞINIR!."..



















