Bütün Türkler bir gün ansızın delirecektir!..

Yüreğimiz yanıyor…

Böyle bir ortamda birileri siyasi emelleri uğruna hain saldırıyı kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hayasızca suçlayıp sorguluyor…

Evet Erdoğan hatalı(!)

VİCDANLI olması…

İNSAN olması…

NAMUSLU olması…

ZALİM olmaması…

BANA DOKUNMAYAN YILAN BİN YAŞASIN demeyip o yılanın asıl hedefinin Türkiye olduğunu ve yarın Türkiye’yi sokacağını görüp önlem alması!

İşte Erdoğan bunun için hatalı!

“Suriye’de ne işimiz var?” diyenlerin bölgemizde bir terör devleti kurulmaya çalışıldığını, o terör devletinin kuzey ayağını bölgemize taşıma noktasında Akdeniz’e açılmak zorunda olunduğu için İdlib üzerinden büyük bir oyun oynandığını, bununla birlikte ‘Büyük İsrail Projesi’nin taşlarının örüleceğini görmemeleri gaflet ve delalettir…

Erbakan Hoca’nın 1992’de yaptığı efsane konuşmasında “Eğer bir gün mesele Suriye olursa, bilin ki hedef Türkiye’dir” sözlerini bir hatırlayın..

(Hatırlamayanlar youtoube’dan açsın izlesin)

Tayyip Erdoğan bu büyük oyunu bozan adamdır!

Mesele budur!

Erdoğan’ın yıllar önce kendisine “BOP’un eş başkanı” elbisesi dikmeye çalışanlara karşı o elbiseyi yırtıp atması oyunun bozup dik durmasıdır..

***

Sevgili dostlar…

Biz bugün Suriye’ye girmezsek yarın Suriye (PKK, YPG) Türkiye’ye girecektir ki, Türkiye’nin ,Tayyip Erdoğan'ın bütün hamlesi yarını görüp bunun önüne geçmek içindir…

Biz devlet olarak ne kadar vicdanlı olmaya çalışsak da, karşımızdaki güçlerin kendi çıkarları için her defasında samimiyetsiz, kalleş, hain, iki yüzlü olduğunu gören bir Türkiye gerçeği artık vardır…

Kuşkusuz acı bedeller ödüyoruz…

Rejim güçleri yapmış, yapmamış ne önemi var!

Katil Esed’in bu hain saldırıyı bütün varlığını borçlu olduğu Rusya’ya, Putin’e rağmen gerçekleştirme şansı olabilir mi?

Aptal mıyız?

Türkiye’ nin üzerine oynanan büyük oyunu görüp, güçlü bir aktör olması karşısında şaşkın olanlara dikkat edin sözde Türkiye seviciliği yaparken 'Bu sorunlar Erdoğan yüzünden Türkiye'nin başına geliyor' gelerek algı operasyonu ile Türk milletini etkilemeye çalışıyor...

Çünkü Tayyip Erdoğan'ı güçsüz hale getirmeden,devirmeden Türkiye üzerindeki emellerini gerçekleştirme şanslarının olduğunu her kumpas girişimlerinde gördüler!..

Esed’in ABD RT Nevs kanalına yaptığı son açıklamasında olayı saptırıp Erdoğan’ı sultanlık hayali ile suçlayarak “Erdoğan kendini yeni Osmanlı sultanı sanıyor. Bölgeyi denetleme hevesinde.” şeklindeki sözlerini bu noktada iyi okumak gerek…

İstiyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgesindeki gelişmelere kayıtsız ve sessiz kalsın, sınırında terör devletinin kurulmasına izin versin!..

Evet Tayyip Erdoğan; ABD’nin, Rus’un, İngiliz’in, Fransız’ın var olduğu bölgede, savaş için değil barış için ve kendi ülkesinin bekası için vardır..

Ve bunun için bölgedeki gelişmeleri denetlemektedir..

O nedenle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hakkını hukukunu koruyup kollayan bir Cumhurbaşkanını karşılarında görmelerini hazmedemiyorlar!

Bütün mesele inanın bu!

Bunun adı sultanlık ise sultanlık, liderlik ise liderlik, başkomutanlık ise başkomutanlık, Cumhurbaşkanlığı ise Cumhurbaşkanlığıdır!

Başımızın üzerinde yeri var!..

***

Şöyle tarihe bir bakın ne zaman bu millet, bu devlet başını kaldırmış, gücünü dünyaya göstermeye başlamışsa, her zaman ‘Otur oturduğun yerde, yoksa!..’ diyerek küresel tehdit ve bölgedeki işbirlikçileri karşısına dikilmişler..

Ne yazık ki buna içerideki işbirlikçileri de eklenmiş!

Öyle bir hainlik ki bu…

Hala Esed ile iş tutanları…

Hala Esed ile görüşelim diye her gün nara atanları…

Ve hala 34 kahramanımızın şehit edilmesinin katili olan Esed için tek kelime tepki göstermeyenleri bu güzelim ülke topraklarında yaşıyoruz!

Bir düşünün…

Suriye Rejiminin, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı propaganda aracı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun videolarını kullanması çok enteresan!

Bu millet artık herkesi iyi tanıyor…

Şehit cenazesinde izledik…

Bir şehit yakını cenaze töreninde Kemal Bey ile yan yana durmamak için Emniyet Müdürünün ısrarlarına rağmen önce araya mesafe koyuyor ona bile dayanamayınca yerini değiştiriyor!..

Neden?

***

Ya bu ülkede çalışan Rus Haber Ajansı Sputnik’in yaptığı…

“Çalınan İl: Suriye’nin Bir Köşesi, 80 Yıl Önce Neden Fransa Tarafından Türkiye’ye Verildi?” başlıklı haber yapıp, Hatay’ın Türkiye’ye katılışı ve gerçekleştirilen referandumla ilgili yanlı iddiaları ortaya koyma cesaretlerine bir bakın..

Gözaltına alınmışlar..

Tabi ki bir bedeli olacak…

Dünyanın hiçbir ülkesinde bunun adı basın özgürlüğü olamaz..

Ayrıca Sputnik çalışanları Türk’müş?

Vallahi yabancı medya kuruluşlarında çalışan herkes, bir gün mutlaka böyle bir yol ayrımına geleceğini bilmeli!

Kaldı ki bir kısmı zaten potansiyel satılık oldukları için o adreslerde olsa gerek!

Peki Sputnik'in başında kim var!

1915'te Türkiye'den tehcir edilen bir Ermeni ailenin kızı!

Yani anlayacağınız hiçbir şey tesadüf değil!

Adamlar Hatay'a bile ‘çalınmış eyalet’ derken kuş beyinliler de ‘İdlip'te ne işimiz var’ diyor.

En acısı ne biliyor musunuz?

Savaşan bir orduya moral bozgunu yapmak, orduyla millet arasında fitne fesat çıkartmak amacıyla açıklama yapan bazı emekli subayları bilerek veya bilmeyerek düşman adına psikolojik harp yürüten ajan gibiler..

Her biri hainlere yalanlarla, abartılarla malzeme vererek suç işliyor!..

Peki böyle dönemler için TC Anayasası ne diyor?

Okuyalım mı: ***

İçişleri Bakan Danışmanı Mazhar Yıldırımhan’ın önemli bir paylaşımı vardı..

Diyor ki;

Önemli bir paylaşımı vardı…

Diyordu ki;

‘Türkiye PKK ve Fetö terör örgütlerinin hem sahadaki militanları ile hem de siyasi ayakları ile mücadele ediyordu. Şimdi de Esedin suriyedeki militanlarını ezerken ülke içinde de el muhaberatın siyasi ayakları ile mücadele etmek durumunda. El muhaberat ne de çok ayak bulmuş!..’

Aynen öyle..

Bütün bunları üst üste koyun neler yaşandığını anlarsınız!

CHP’ nin TBMM’de kapalı (Gizli) oturum isteme meselesini unutmayalım!

Kime bilgi verilecek?

Daha dün 'ESED ile görüşmeye hazırız.. ESED'e yalvaracaklar' diyenlere mi? 34 şehidimiz için kaleme alınan bildiriye imza atmayan HDP' ye mi? PKK’ nın, PYD’nin, Öcalan’ın, Esed’in siyasi kanadı gibi çalışanlara mı?

Kalsın kardeşim!..

***

Bakın…

Türk vatanına sevdalıların bir yemini vardır…

Bilen bilir!

Denir ki;

Varlığına, birliğine ve yücelerin en yücesi olduğuna inandığımız, ol deyince olduran ve gönüllerimizi iman nuruyla dolduran:

Allah'a, vatana, millete, bayrağa, Kur'an'a ve silaha yemin olsun!

Şehitlerim, gazilerim emin olsun!

Türk gençliği olarak;

Komünizme, kapitalizme, faşizme, Siyonizm’e ve her türlü emperyalizme karşı mücadelemiz, son nefes, son nefer, son damla kana kadardır!

Unutmayalım ki…

Zafer, asIa mahvoIdukIarını zannedenIer tarafından kazanıIamaz!

***

Ve…

Suriyeli mültecileri ülkemizden kovup katil Esed rejimine teslim etmeyi seçim vaadine koyan alçaklar var ya!

Şimdi çok üzülmüşler, tepki gösteriyorlar kapıların açılıp Suriyelilerin gidişine…

Çok ALÇAKSINIZ çok!

34 askerimiz şehit olunca ‘Atamız bir asker için Menemen’i yakıyordu’ diye ortalığa düşen de onlar. Sonra kalleşçe şehit edilen(bölgede barış için bulunan) 34 askerimiz uğruna tüm Suriye sahasını yakmaya başlayınca ‘Savaşa hayır’ öyle mi?

Çok ALÇAKSINIZ çok!..

***

Türk Milleti için tarihe not düşülmüş düşmanlarına yönelik anlamlı bir söz vardır…

Denir ki;

“Bütün Türkler bir gün ansızın delirecektir!

O zaman Tanrı Türk'ü değil, sizi korusun!”

İşte 34 şehidimizin ardından bugün o günleri (Türklerin delirdiği günleri) yaşıyoruz!..

Türkler için artık sınır yok. Sınır sadece zihinlerde!..

'Bahar Kalkanı ' zulme kalkan, umudun ise habercisi oldu...

Ellerimiz semaya kalktı...

İmam-ı Rabbani (ks) der ki;

"İki ordu vardır:

Biri gaza ordusu, Diğeri de dua ordusu.

Ve bu savaşlar, bu iki ordunun ittifakı ile kazanılır."

İşte o iki ordu;

Malazgirt'te, Çanakkale'de, Dumlupınar'da olduğu gibi yine birleşti!..

Anlayacağınız;

Türkler yine delirdi!..