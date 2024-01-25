Burak Kaymakam kimleri rahatsız etti!..

Bu vatan, bu millet, bu bayrak, bu devlet için canlarını seve seve feda eden kahraman şehitlerimize, ailelerine, evlatlarına ilelebet minnettarız…

Asla borcumuz bitmez…

Bu vatana canlarını seve seve feda etmeye hazır şekilde görev yapan cesur yürek kahramanlarımızı sahiplenmek milli bir görevdir…

Burak Kaymakam bu gerçeği ortaya koymuştur…

Sahip çıkanlarla, saldıranların kimlikleri iyi ayırt edilmelidir…

İşte bu zamanlarda kim kimdir sorusu cevap bulmaktadır…

Maskeler iyice düşünce acı gerçekler görülüyor…

Diyarbakır Kulp Kaymakamı Burak Akeller konusu, sadece bir Kaymakam ile İmam arasındaki tartışma değildir…

Perde arkasında gördük ki daha da ötesidir!

İmam ile yaşadığı diyalogda, “Hutbede sen nasıl şehitlerle ilgili bölümü okumazsın” diyerek tepki göstererek o bölümü okutması, akabinde gelişen tartışmalar çok şeyi anlatmıştır…

Ne olmuştu?

Kulp Kaymakamı Burak Akeller, Cuma Namazı için gittiği caminin imamı M.K., hutbede yer alan ‘şehitliğin önemi ve şehitlere rahmet dileyen’ cümleleri okumayınca, bir vatanperver olarak haklı tepkisini göstererek, imamdan şehitlerle ilgili kısmı da okumasını bir mülkî amir olarak istedi..

Bunun üzerine imam M.K. okumadığı şehitlerle ilgili cümleleri okumak zorunda kalmıştır.

Kaymakam Burak Akeller, ilk bölüm okunmadığında gözden kaçtığı ya da sehven okumadığı düşüncesiyle müdahale etmemiştir. Ancak imam M.K.’nın ikinci bölümü de okumadığını görünce bunun bilerek okunmadığı kanaatiyle müdahale etti.

Cuma namazı bittikten sonra Kaymakam Burak Akeller, imam M.K.’ya neden şehitlerle ilgili cümleleri okumadığını sorduğunda, imam “Bana baskı yapılıyor, o yüzden okumadım” cevabını verdi.

Finali “Bilge lider” MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapmıştır…

TBMM’deki grup toplantısındaki sözleri Türk milletinin duygularını ortaya koymuştur…

Ne demiştir;

“Şehitlerimizin tarifi Kur’an-ı Kerim’de, köşkleri cennette, yerleri de Müslüman Türk milletinin gönlündedir. Huzurlarınızda Kulp Kaymakamımız Burak Akeller’i tertemiz alnından öpüyor, onu yetiştiren anasına, babasına şükranlarımı sunuyor, Müslüman Türk duruşundan dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

Başka söze gerek bırakmamıştır Sayın Bahçeli..



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Peki kimdir Kaymakam Burak Akeller…

22 Kasım 1988 tarihinde Malatya’da doğdu. İlköğrenimini Fırat İlköğretim Okulu’nda, lise eğitimini Malatya Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2014 yılında mezun oldu.

2016 yılında Hatay Valiliği bünyesinde İl Planlama Uzman Yardımcılığı görevine başladı.

2018 yılında Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak Hatay Valiliği Kaymakam Adayı olarak atandı.

Malatya-Yeşilyurt ve Düzce-Gümüşova ilçelerinde Kaymakam Refikliği, Kırşehir-Çiçekdağı ve Manisa-Gölmarmara ilçelerinde Kaymakam Vekilliği, Çanakkale’de Mülkiye Teftiş Stajı görevlerini tamamladı.

Yurtdışı stajı kapsamında yabancı dil bilgilerini artırmak ve mesleki konularda incelemelerde bulunup uygulamaları yerinde görmek amacıyla İngiltere Londra Üniversitesi’nde eğitimini tamamladı.

17 Eylül 2020 tarih ve 2020/423 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Günyüzü ilçesine Kaymakam, 1 Ağustos 2022 Gaziantep Vali Yardımcılığı

23 Ağustos 2023’de Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili olarak atandı.Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili görevine başladıktan sonra kısa sürede ilçeye damgasını vurdu…



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Kaymakam Kulp’ta neler yaptı?

İlçe halkı ile bütünleşerek, devletin şefkatini ve tebessümünü köy köy mahalle mahalle işledi..

İlçesini hizmet ile buluştururken mülkî amir vasfı ile ilçe halkının daha mutlu, daha ferah ve huzurlu olması için büyük çaba sarf etti...

Devletin şefkatli yüreğini gösterdi…

Kulp’ta “Devlet var” dedirtti..

Şehit ailelerini hiç yalnız bırakmazken, Türkiye Cumhuriyeti devletinin her zaman kendileri ile beraber olduğunun mesajını verdi…

Mahalle ve köy ziyaretleri ile şehir halkının sıkıntılarına devlet elini uzattı….

Esnafları ziyaret etti, ekonomik anlamda gelir arttırıcı önlemler aldı..

Gençleri hiç ihmal etmedi…

Eğitim desteği kapsamında öğrencilere imkanlar sağlarken, kitap dağıtımı ve deneme sınavları, spor, sanatsal ve kültürel etkinlikler yaptı. Okulların tadilat, bakım ve onarımı, çevre düzenlemesi ve kamera sistemleri kurdurarak, öğrencilere ücretsiz servis temin etti..

Öğrencilerin kitap fuarına ve eğitim gezilerine katılımlarını tesis etti..

800 öğrenciyi sinemayla buluşturdu..

İlçede geniş katılımlı “Şehitlere Saygı Yürüyüşü” tertip etti..

İşte böylesine milli bir kahraman...

Cesur bir yürek..

Sen misin bunları yapan!..



*

Tüm bu yaşananlardan DEM'i, bölücüleri ve onların koordinatörü konumunda olan CHP'nin DEM elçisi Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti..

Sezgin Tanrıkulu'nun kim olduğunu detaylı anlatmaya gerek var mı?

Yani...

Bir tarafta...

Gerek TBMM’de gerek ilçede gerekse de dağda HDP/DEM…

Diğer tarafta;

CHP’nin Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile DEM ayağı..Yerel seçimler öncesi Kulp’ta yaşanan bu gelişmeler, başta DEM Parti olmak üzere CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu’nu rahatsız etti…

Nitekim, Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kulp’un kendi seçim bölgesi olduğunu vurgulamaktadır.



Ayrıca yaptığı açıklamada, “Seçmen askı listesine itiraz ettiklerini” dile getirerek, 43 seçmen için itirazın kabul edildiğini, 2790 seçmen için ise itirazın reddedildiğini kamuoyu ile paylaşmıştır...



Tanrıkulu iddiasını, 2790 güvenlik görevlisinin seçmen olarak kaydedilmesinin seçim sonuçlarını etkileyebilecek oranda olduğu yönünde sürdürüyor…

Şimdi anlayın Kulp’ta oynanan oyunu...

Neden Kaymakam'a "Fırsat bu fırsat" diyerek saldırılmasını...

Alınan rapor olayınında perde arkası aralanacaktır...

Çünkü eğer tehdit etmez iseler imamın şehit aelerinden özür dileme noktasında olduğu bilgisi geliyor..

Kaymakam Akeller nasırlarına öyle basmış ki bugün bunu daha net görüyoruz…

İmam üzerinden Akeller’e yapılan saldırının arkasında terör örgütü ve siyasi uzantıları olduğunu söylemek hiç de zor değil..

Akeller Kulp’ta meydanı bölücülere bırakmamış…

Bütün mesele işte bu..



*

Bakın…



Kulp’ta yaşanan gelişmelerin Kaymakam Burak Akeller’in ‘Şehitlere Saygı Yürüyüşü’ sonrasına denk gelmesi ve Tanrıkulu’nun açıklamaları, konunun arkasında kimlerin olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.



Nitekim geçtiğimiz aylarda Türk ordusunu küstah bir şekilde katliam yapmakla suçlayan kimdi?

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu...

İşte onunla birlikte Memur-Sen Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın başta olmak üzere Deva Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEM Parti, Mil Diyanet-Sen, Rudaw TV ve bazı yazarlar, olayı provoke etmek için neden ellerinden geleni yapmıştırlar...

Sayın Yalçın nasıl böyle bir durum içine kendini düşürmüştür!

Arşiv ortada…

Kim ne yaptı, kim ne söyledi apaçık ortada..

Bu kadar farklı grupların Kulp Kaymakamı karşısında bir araya gelmelerinin sebebi ne olabilir ki?

Hadi var olsun bıyıklarını takanları geçtik!..

Söyleyeyim..

Türk Milliyetçisi olması...

Vatansever olması...

Bölücülüğe asla fırsat vermemesi...

Terör örgütüne asla geçit vermemesi...

Şehitlerini ve ailerine sonsuz vefalı olması

Halk ile bütünleşip milli bir yapıyı inşa etmesi...

Türk Devletinin gücünü her zeminde göstermesi...

Ve Bozkurt olması..

Ve de...

O olaydan bir gün önce (18 Ocak ) sosyal medya hesabından paylaştığı; "Teröre, teröriste, yandaşına Kulp’ta geçit yok." ifadesi çok şey anlatmıyor mu?

Kimler Burak Kaymakamının twitter hesap ından yaptığı bu paylaşımdan rahatsız olmuştur!..

Görün oyunu!..

Söz konusu imama sahip çıkmaları değil, imam üzerinden Kaymakamı bertaraf etme girişimidir...

Girişimi...



*

Konunun gündeme oturmasıyla birlikte özellikle bölgede görev yapan mülkî amirler başta olmak üzere geniş bir kesimden Kulp Kaymakamı Burak Akeller’e destek gelmesi bölücü yapıyı telaşlandırmıştır…

Öyle ki Kulp Kaymakamı Burak Akeller’e destek mesajı yayınlayan mülkî amirlerin isim listesinin, PKK ve FETÖ yandaşı sosyal medya hesaplarından yayınlanması terör örgütlerinin hedefi haline getirilmeye çalışılması sözün bittiği yer olmuştur..

Ne ilginçtir ki…

Kulp’ta yaşanan gelişmeler kimin ne olduğunu isim isim olarak ipliğini pazara çıkarmıştır.

Subjektif değer yargılarıyla ortaya konan bir sağlık raporu üzerinden Kaymakam Burak Akeller, bu çevrelerce hedef haline getirilmiş, tanı ve tedavi olmaksızın raporla Türk milleti aldatılmak istenmiştir.

Maskeleri düşmüştür..

Devlet otoritesini hiçe sayan PKK ve FETÖ yandaşları ile aynı karede buluşanların yaklaşımı, ‘Kime hizmet etmektedirler?’ sorularını akıllara getirmiştir…



Yanlış yapan sendika üyene mi sahip çıkacaksın yoksa devlete mi sorusu aslında cevap bulmuştur…

Yani maske düşmüştür…

Yani söz konusu imama sahip çıkmak istemeleri değil imamı kullanarak Kaymakam Akelleri itibar suikastı ile karalamak ve açığa aldırmak meselesidir...

İmamı piyon olarak kullandıkları aşikar..



*



Bu arada bir teşekkür borcumuz var…

Konunun ilk anlarından itibaren Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’nun sürece dahil olması, Genel Başkanı Önder Kahveci’nin ‘mülkî idare amiri olarak görevinin gereğini yapmıştır’ açıklaması, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu’nun ‘Türkiye Kamu-Sen, Türk devletinin şahdamarıdır, Türk milletinin düşmeyen nabzıdır; Türk memurunun tükenmez nefesidir, kamusal sahada vatan evlatlarının yanındadır” paylaşımlarını unutmamak gerekir..

Sön söz şudur…

Şehitlerimiz şerefimizdir…

Şerefliler taviz vermezler…

Şerefin tavizi yoktur…

Unutmayın ki..

Milli mukaddesatı olamayan millet, millet değil, hayvan sürüsüdür...