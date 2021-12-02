Bu ülkeyi kimlere teslim edeceksiniz!.

Türkiye öyle bir muhalefet gerçeği ile tanıştı ki Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri yok!



İktidar olabilmek için her yol mubah!



Omurga yerlerde…



İlke ayaklar altında…



Geçmiş çöpe atılmış!



Siyasi ahlak hiç olmuş!



Yalan dolan zirve yapmış!



Atatürk’ün askeriyiz diyenler, “Atatürk’ün itleri” diyene suskun kalmış!



Türk milliyetçisi dediğin, Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapma özleminde “Af” bekler olmuş!



Ülkücü dediğin PKK’nın siyasi kanadı HDP’ye iki çift laf edemez durumda kalmış!



Milli Görüşçü dediğin yüksek faizi savunur noktaya gelmiş!..



Türkiye sevdalısı görünen ABD’nin emrine girmiş!..



Cumhuriyetçi dediğin FETÖ’ nün umudu konumuna düşmüş!

Bitmedi...

*



Helalleşmeden bahseden Tayyip Erdoğan’ı destekleyen milyonlar için “Gayri milli” yani “hain” der olmuş!



Dünün ülkücüleri Türk milliyetçilerine, ülkücülere “Katil sürüsü” diyenlerle kol kola yürür olmuş!



Büyükşehir belediyelerini kazananlar, HDP’ye diyet borcu öder hale gelmiş...



PKK’nın terör elebaşları özyönetim ve özerklik şartıyla helalleşmeye hazır olduklarını açıklıyor, CHP’nin Genel Başkanı iki kelam cevap veremiyor…



Terörist Demirtaş 24 Kasım sabahı miting yapın diyor, akşamına Kılıçdaroğlu “Haydi meydana!” diyerek bu hain çağrıya sarılıyor, sadakat gösteriyor.

Devam edelim...

*



Ümit Özdağ “İstanbul İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ’cü” dediği için partiden atılmış…



CHP’nin emektarı Mehmet Sevigen “FETÖ’cüler CHP'yi ele geçirdi” dediği için kapıya konulmuş...

MHP sayesinde şahsiyet kazanıp, sonra çıkıp MHP nin AKP çizgisine kaydığını söyleyenler HDP nin çizgisinde buluşmuş...



DEVA’nın kurucusu Musa Malik Yıldırım, Genel Başkanı Babacan’a “Anayasa’nın ilk üç maddesini tartışmaya açamazsın” dediği için kovulmuş!



Ali Babacan'ın kurucu üyesi Metin Gürcan, “Siyasal ve askeri casus “ diye tutuklanmış…



Şehidin bacısına alenen küfür eden zatı "Türk Milliyetçisiyiz" diyenler partilerinden ihraç etmeyi bırakın sahiplenmişler…



ABD Başkanı Joe Biden’dan kendi Cumhurbaşkanlarını devirmek için yardım ister olunmuş!..

Öğretmenleri, memurları iktidara destek verdikleri için tehdit etmişler…



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı devirebilmek, Devlet Bahçeli’den intikam almak için ülkelerini ABD’ye, AB’ye, HDP’ ye, FETÖ’ye peşkeş çekecek kadar gaflet içine düşmüşler…



“Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan’ı niye destekliyor” diyenler HDP, FETÖ, Selahattin Demirtaş’ın değirmenine su taşımaya başlamış…

*



Öyle bir akıl tutulması ki..



Joe Biden…

Selahattin Demirtaş…

FETÖ…

Yunanistan, Ermenistan, Fransa;

Dostları..



Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ise



Düşmanları olmuş!



Tayyip Erdoğan gitsin diye;



Türkiye’ye düşman ülkeleri alkışlar olunmuş…



Yakınlaşan ülkelere;



“Türkiye batacaktı, niye destek verdiniz” diye saldırmaya başlanmış…



ABD ve Avrupa’ya “Türkiye’yi cezalandırın” çağrısı yapanlar izler olunmuş…

Ne yazık ki manzara bu!..

Amma velakin ne yapsalar boş!..

*

19 yılda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ne badireler atlattı, ne hainlikler yaşadı, ne kumpaslar ile karşı karşıya kaldı!..

Vesayetler yerle bir oldu...

Hepsinin üzerinden geldi!..

Siyasi vesayet kırıldı...

Güvenlik vesayeti kırıldı...

İstihbarat vesayeti kırıldı...

Bürokratik vesayet kırıldı...

Coğrafi vesayet kırıldı...

Ekonomik vesayet de kırılacak...

Yine başaramayacaklar....(İ.K)

Ne yazık ki muhalefetin bugün aldığı pozisyon; bir siyasi mezar soygunculuğudur!.

Şimdi bu ülke yönetimi bunlara mı emanet edilecek!..

Bu ülkenin kazanımlarına karşı tek kelime olumlu mesaj vermeyen ...

Mesela;

Mehmetçiğin terör ile mücadeledesindeki başarısından mutlu olmayıp tek kelime etmeyen, dünyanın hayranlıkla takip ettiği İHA, SİHA ve AKINCI'ların üretiminden, yani savunma sanayindeki devrimi, Doğalgaz çıkarılmasını, Yerli otomobil üretilmesini, Dünyanın en büyük 3.Havalimanının yapılmasını hazmedemeyen bir muhalefeti düşünün!..

Bunlara mı bu vatan emanet edilecek!..

Şöyle bir hayal edin! (Hayali bile korkutuyor)

Bu muhalefet kazanmış!..

Yani CHP, İP, HDP, SP, DEVA, GP iktidar paylaşımı yapacak!..

HDP bakanlık ve Genel Müdürlük isteyecektir ki bunu sağlama almak için şimdiden protokol istiyor!..

Buyurun cenaze namazına!..

*

Diyeceğim şu ki;

Bu ülke bunlara teslim edilemez ki krizin babası yaşanır ki bu ekonomik krize hiç benzemez "Beka" sorunu ortamı doğar!

Bitti dediğimiz terör ortamı doğar!..

PKK'ya " Terör örgütü" diyemeyenler ortak değil mi muhalefete!

O nedenle,

Cumhur ittifakının

Her bakanı,

Her vekili,

Her siyasi figürü,

Her teşkilat mensubu..

Öne çıksın.

Ses versin.

Susmasın.

Davalarına sahip çıksın...

Halkla buluşsun, dertlerini dinlesin!..

Türkiye'nin artık 2000 öncesine dönemeyeceğini, 20 yılda elde ettiği kazanımlarını yok edemeyeceğini anlatsın..

Yoksa yarın son pişmanlık fayda etmeyecek!..

Bu ülkeye görül vermiş;

Her bürokrat,

Her gazeteci,

Her yazar,

Her iş insanı...

Ses vermeli...

Tayyip Erdoğan yalnız bırakılmamalı...

Devlet Bahçeli'nın karşılıksız duruşunu örnek almalı!..

AK Parti ve MHP teşkilatları liderlerini örnek alarak sözde değil özde birlikte yürüsün...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın etrafında kenetlensin...

Söz konusu Tayyip Erdoğan değil Türkiye Cumhuriyetinin " SÜPER GÜÇ" olma yolundaki yürüyüşünün önüne çıkacak engelleri aşmaktır..

Ve hiç kimse merak etmesinki Cumhurbaşkanı Erdoğan inanıyorum 19 yıldır kendisini sırtlayan bu büyük milletin başını her zaman olduğu gibi yere eğmeyecek, ekonomik olarak yüzlerini güldürecektir!..

Erdoğan'ın bu millete borcudur!..

Yani ülkenin Tayyip Erdoğan liderliğinde tam okyanusu aşarken 2023 finali zaferine çok ihtiyacı var!..

Recep Tayyip Erdoğan'a inanın arkadaşlar!..