Bu Tayyip Erdoğan'a ihanettir!..

Tayyip Erdoğan kimdir?

Hangi fitne ateşleri ile mücadele etti...

Önce bunu bir anlatalım...

‘BOP eşbaşkanı’ dediler.

BOP'u çökertti!

‘PKK ile masaya oturdu’ dediler.

PKK, YPG ve PYD'ye kan kusturuyor!

‘DAEŞ'e silah gönderdi’ dediler.

Ortada DAEŞ diye bir şey bırakmadı!

‘FETÖ'yı o güçlendirdi dediler..

FETÖ'nün inine girdi, tek başına mücadele ediyor!

‘Papaz elbisesi giydi’ deyip algı yaptılar.

Ayasofya'yı ibadete açtı!

‘Türkiye’yi batırdı’ dediler…

Türk ekonomisi her türlü saldırı karşısında artık kendi ayakları üzerinde duruyor...

‘Silah sanayisi mi’ deyip güldüler…

Türkiye yüzde 20’lerde olan yerli ve milli silah sanayi üretimini yüzde 70’lere çıkardı…

‘Yerli otomobil hayal’ dediler…

Türkiye yerli otomobili için düğmeye bastı…

‘IMF’siz olmaz’ dediler…

IMF ile borçları sıfırlayıp bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti inşa etti…



18 yılda her alanda neler yapmadı ki bu ülke için…

Say say bitmez!..

Bir zamanlar hayal denilen bütün projeleri hayata geçirdi..

Bölgesinde “Türkiye’ye rağmen “ sözünü bertaraf eden dünyada sözü dinlenen yeni ve güçlü bir lider gerçeği ortaya çıktı…

Sandıkta “YENİLMEZ ARMADA” oldu..

Bakın şu 18 yıla;

Kalkışmalar…

Kumpaslar…

Tuzaklar...

Tezgahlar…

Silahsız , silahlı Darbe girişimleri…

Sırtından hançerlemeler…

Hiç biri yolunu kesemedi…

Türkiye’nin önü de ufku da açıldı…

Gelelim meseleye..

Ama hal böyle iken 2023 öncesi görülüyor ki en büyük rakibi kendi partisine gönül verenler olacak…

Sözde ona gönül verenler resmen onu aşağı çekmek için uğraşır hale geldi…

Adı şımarıklık mı koyarsınız…

Yoksa güç zehirlenmesi mi…

Ne koyarsanız koyun

Görülen o ki Tayyip Erdoğan’ın rakibi muhalefet değil sözde kendisini seven ama her defasında kendisine zarar vermeye çalışan sözde aydını, yazarı, durumdan kendilerine vazife çıkarmaya çalışan fitneciler...



*

İşte gördük…

Ayasofya’nın ibatede açılmasını bütün millet birlik ve beraberlik içinde olarak doyasıya sevinçle karşılamak gerekirken bir anda geçmiş ile hesaplaşmaya yani Osmanlı, Cumhuriyet kavgasına dönüştürmek bunun üzerinden Mustafa Kemal Atatürk’e saldıranlara şahit olduk ki bunun kime faydası var..

Belli ki birileri Tayyip Erdoğan düşmanlarının ve muhalefetin değirmenine su taşıyanlar ortada...

Ben bu ülkede her türlü ihanete inanarım...

O nedenle sözde Tayyip Erdoğan sevgisi üzerinden Tayyip Erdoğan'ın yolunu kesmeye çalışanlara dikkat derim...



2023 seçimlerinde bir oyun bile önemli hale geleceği gerçeği ortada iken Recep Tayyip Erdoğan’ın ayağına pranga olmak için var gücü ile çalışanlar kendinize gelin!



Yazık oluyor Tayyip Erdoğan’ın emeklerine…

Tırnakları ile kazıyarak milletin gönlünde taht kurmaya çalışırken karşısına bir anda sözde onu sevenler olarak muhalefetin çıkaramadığı fitne ateşini ne yazık ki içeriden çıkarıyorsunuz...



Kime hizmet ediyorsunuz...

Tayyip Erdoğan düşmanlarına…

Bu kadar net…



*



Öyle bir durum ki…



Sanki Tayyip Erdoğan'ı seven ve destekleyenler Mustafa Kemal'i sevemez diye bir yasak var?

Veya...

Mustafa Kemal'i sevenler Tayyip Erdoğan'ı destekleyemez, sevemez , ona oy veremez diye bir yasak var?

Yapmayın Allah aşkına..

Bu ülkede Cumhuriyete ve Mustafa Kemal’e sevgi ve saygı duyan milyonlarca seçmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verdiğini bilmemek Tayyip Erdoğan’a ihanettir..



Oyuna gelmeyin…

1071'den bugüne birbirinden ayrılamaz şekilde tarihimiz bir bütündür…

Her bir dönem Türk milletinin gururu ve onurudur...

Osmanlı da bizimdir Cumhuriyet de…

Alparslan da bizimdir..

Ertuğrul Gazi de…

Kanuni de bizimdir...

Yavuz da…

Abdülhamit de bizimdir...

Fatih Sultan Mehmet'te..

Son devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'de ...

1071 de bizimdir 1453 de.

1919 da bizimdir 1923 de…

Et ve tırnak gibiyiz...

Tarihimiz şanla şerefle zaferlerle doludur...



*

Bakın…

Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan 16 devlet kimin devletidir…

Biz Türklerin…



Bakın…

MÖ 220- MS 216 arasında tarihe çıkan Asya’nın büyük bir kısmında hüküm süren Teoman’ın kurduğu, gelecek olan devletlere de ilham kaynağı olan

Büyük Hun İmparatorluğu ile başlayan bir büyük sevdadır bu…

Devamında…

Batı Hun İmparatorluğu

Avrupa Hun İmparatorluğu

AK Hun İmparatorluğu

Göktürk Devleti

Avar Kağanlığı

Azar Kağanlığı

Uygur Kağanlığı

Karahanlı Devleti

Gazneliler

Büyük Selçuklu Devleti

Harezmşahlar Devleti

Altın Orda Devleti

Timur İmparatorluğu

Babür İmparatorluğu

Osmanlı İmparatorluğu

Ve

Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz…

İşte biz buyuz..

Böylesine gurur duyacağımız bir tarihimiz var…



*

Osmanlı’nın yıkılmasından Cumhuriyeti kuranları sorumlu tutmaya çalışan zihniyetlere şunu sormak gerekir.

Peki ondan önceki 15 Türk devletini kim yıktı?

Bakın tarihe...

Her biri içeriden yıkıldı…

Her biri fitne, fesat ile ateşi yakılarak tarihe karıştı…

Kurtuluş Savaşı kime karşı ne için yapıldı?

İşgal güçlerine...

Bakın o dönemin haritalarına ülke ne haldeydi?

Bırakalım tarihimizi sorgulamayı...

Geleceğe yürüyelim..

Her kim Türk milletinin tarihini “ Osmanlı ve Cumhuriyet “ ayrımı yaparak sorguluyor ve hakaret ediyorsa , her kim Türk milletinin ataları arasında fitne dili ile konuşuyorsa bilinmelidir ki o kişiler Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve onu yüceltmeye çalışan "Bağımsız Türkiye' inşa eden Tayyip Erdoğan’a düşmanlık yapıyor demektir..

Unutulmasın..

Tayyip Erdoğan’ın aldığı yüzde 50’nin üzerindeki oylarda milyonlarca Cumhuriyet sevdalısı olan Mustafa Kemal sevgisi taşıyanların da damgası var…

Son sözüm şudur;

Bu yazı Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş üzerinden yazılmış bir yazı değildir zaten kendiside "Mustafa Kemal'e lanet değil dua okunur" diyerek gereken açıklamayı yapmıştır...

MHP lideri Bahçeli'nin açıklaması da sözün bittiği yer olmuştur.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, bu topraklarda lanet okuyacak bir hayasız ve hamiyetsiz henüz anasından doğmamıştır. Atatürk’e hakaret ve hıyanet vatan hainliğidir."

Ama ortada bu fitne ateşine sürekli benzin taşıyanlar var..

Hilafet algısıda bu fitne ateşinin ürünü..

Kime hizmet ettikleri belli artık!..

Tüm hesapları 2023 öncesi yeni bir kutuplaşma yaratmak...

Cumhur ittifakını; AK Parti içinde veya çevresinde etkin olmaya çalışan, Erdoğan'ın yolunu kesmek isteyen "kripto" unsurların varlığını görmek gerekir..

Davutoğlu ve Babacan'ın nankörlüğü ve ihaneti sonrası açıkcası kimseye güvenim kalmadı!

Tayyip Erdoğan'ın tek güveneceği adres milletin kendisiymiş...

O nedenle oyuna gelmeyin...

Bu ülkenin önü açılmışken, bu ülke büyürken bugün her kim Osmanlı-Cumhuriyet kavgası çıkarmak istiyorsa ,her kim bu ülkenin değerlerine hakaret ediyorsa bilinmeliki onlar Türkiye'nin önünü kesmeye çalışan Tayyip Erdoğan düşmanlarıdır.

Hepimiz Osmanlı torunu, Cumhuriyet çocuğuyuz...

İşte Türk Milleti buna bakar...

Gelin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan etrafında kenetlenmeye devam ederek "Bağımsız, büyük Türkiye'yi inşa edelim...

İnsanlar fani..

Türkiyemiz baki...



