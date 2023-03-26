Ne demiş, Cennet mekân Sultan Abdülhamid Han…

“Bu millet iyidir, lâkin bir kusuru var, çabuk unutur…”

Türk milleti son 20 yılda yaşananları ve yapılanları unutmayacaktır...

Çünkü mesele bu kez milli bir mesele halini almıştır..

Kim ne derse desin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde makûs talihini yenen ve dünyada adından övgüyle söz edilen bir Türk Devleti gerçeği var...

Öyle olmasa topu birden saldırır mı?

Öyle olmasa topu birden seçimlere müdahil olmaya çalışır mı?

ABD’si, AB’si, İngiltere’si, NATO’su, PKK’sı, FETÖ’sü çok mu seviyor Türkiye’yi de topu birden muhalefet ile iş birliği yaparak Erdoğan’ı devirmeye çalışıyor!

Mesele millidir...

Mesele Türkiye’nin önünü kesmektir..

Mesele artık dünyada sözü dinlenen ve kendi coğrafyasının oyun kurucusu olan Tayyip Erdoğan'ı durdurmaktan öte yok etmek istemeleridir..



Bir zamanlar "Hayal" denilenleri bir, bir gerçeğe dönüştüren bir dünya liderinin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti Devletine Tayyip Erdoğan üzerinden saldırıyorlar!..

Ne yapmış Tayyip Erdoğan!..

Türk Devletinin üzerine giydirilen deli gömleğini yırtıp atarken işe İMF'ye borçları sıfırlamak kapıları kapatmakla başladı...

Emir alan Türkiye artık yok!..



Siz Ortadoğu’da, Kafkaslara, Balkanlarda “Türkiye’ye rağmen” oyun oynayanlar gördünüz mü?

Siz BM kürsüsünden gözlerinin içine baka baka “ Dünya beşten büyüktür” diye haykıran bir Türk lider görmüş müydünüz!..

Siz “Rusya’dan S-400 füzelerini alamazsınız, alırsanız sonuçları ağır olur” diye tehdit eden ABD ve NATO’yu takmayıp S-400 alacak bir Türk lider görmüş müydünüz?

Siz KKTC’de Maraş’ı açan, Ermenilerden Karabağ’ı kurtaran bir Türk lider gerçeğini hiç yaşamış mıydınız!..

Türkiye dış politikada hiçbir dönem böylesine güçlü olmamıştı…

Rusya-Ukrayna savaşındaki tarafsız ve barışa yönelik cabalarının bütün dünyada takdir toplayan bir Türk devleti gerçeğini yaşamadık mı?

Putin ve Zelenksi ile bizzat anlaşarak dünyayı saracak gıda krizini “Tahıl koridorunu” açtıran bir Türkiye gerçeği hangi Türk evladını gururlandırmadı ki!..

Afrika ülkelerinde artık dua edilen umut olan bir Türk lider gerçeğini bütün dünya görmüyor mu?

Orhun abidelerine giden 48 km asfalt yolu da yapanda o..



Türk Teşkilatı Birliğini inşa edip liderliğini yapıp, yeni dünya düzenini kurmaya hazır olduğunu gösterende o...

Türkiye'yi jeopolitik merkez haline getirende!..

Artık oyuna gelen değil oyun kurucu bir Türkiye var!..

O nedenle 14 Mayısta pire için yorganı yakmayalım!..

Yoksa yarın bugünleri çok ararız ki "Keşkesi" yok!

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Bu ülkede çivi dahi çakmayanlar çıkmış nankörler “Ne yaptı bu ülkeye Tayyip Erdoğan” diyorlar!..

Çünkü Erdoğan yaptıkları ile onların akıllarını başlarından almış!..



Tayyip Erdoğan neler yapmamış ki!..



Milli Savunma Sanayiinde tarih yazılmış...

Ve yazılmaya devam ediyor...

Yüzde 20’ler dolayında aldığı yerli ve milli savunma sanayi üretimini bugün yüzde 80’lere çıkaran lideri adı Recep Tayyip Erdoğan..



İHA’sı, SİHA’sı, Akıncısı, Kızılelması, Tankı, tüfeği, denizaltısı , helikopteri..

gibi yüzde yüz yerli ve milli her türlü silahını üreten bir Türkiye var!..

Sismik Araştırma Gemisi yapan,

Nükleer Enerji Santralini kuran,

Kendi doğal gazını keşfedip çıkaran,

Madencilikte tarih yazan

Uzaya uydu fırlatan

bir Türkiye var!..

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Neler yapmışmış Tayyip Erdoğan…

Marmararay…

Avrasya Tüneli…

Osmangazi, Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale köprüsü..

Muhteşem otoyollar…

Hızlı tren ağı…

Dünyanın en görkemli ve en büyük havalimanı…

Dünyanın sayılı deniz dolgulu havalimanları..

İşte Ordu-Giresun Havalimanı, Rize -Artvin Havalimanı..

Ülkeyi örümcek ağı gibi saran muhteşem şehir hastaneleri..

Gözünüze girmedi mi be müptezeller..

Sağınıza, solunuza, önünüze arkanıza bakın korkmayın!..

Tayyip Erdoğan'ın eserlerini göreceksiniz!..

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Devam edelim mi!

Belki aşka gelir vicdanınız dinlersiniz!

81 şehrimizde ücretsiz Kanser Tarama Merkezi..

Dar gelirliye milyonlarca toplu konut…

Ambulans uçaklarlar..

Bir zamanlar sadece birkaç büyükşehirde bulunan MR, tomografi ve diyaliz cihazları ile bütün şehirleri donatımı...

Anadolu’dan büyükşehirlere hasta göçünü ortadan kaldırılması..

Nasıl oldu beyler!..



Yeşil alan miktarını, orman yüzölçümünü, Milli Park sayısını artır…

Öğrenci burslarını kat kat artır…

Doğal gaz gelmeyen il sayısı kalmasın, ilçeleri de buluştur...

Devletten destek almayan kesim bırakma…

Kimsesizlerin kimsesi ol…

Memur ve asgari ücretlinin maaşını katbekat artır..

Keza emeklisi, memuru, işçisi için

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Devam!..

Okuyun!..



Eğitim ve sağlık harcamalarını artıran...

Türkiye’nin ‘Tohum Gen Bankası’nı açan...

Hava kirliliğini yok eden...

Sıfır atık ile çöp sorununu bitiren…

Katsayı zulmünü ortadan kaldıran

Öğrenciye ücretsiz ders kitabı ve tablet dağıtan..

Üniversite harçlarını kaldıran

Başörtüsü sorununu bitiren...

Kim!..

Recep Tayyip Erdoğan...

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Ve....

“Yapamaz…Hayal…Fabrikası yok…Kandırıyorlar” dedikleri, Türkiyenin "MADE İN TÜRKİYE" yazdırdığı muhteşem eseri otomobili TOGG...

Hayaldi gerçek oldu...

Millet alabilmek için sırada..

20 bin TOGG için 100 bin başvuru var!..

Ne haber Bay Kemal!..

Nasıl oldu!..



Bitmedi...

Çıkıp hala ne yaptı Tayyip Erdoğan bu ülkeyemi diyorsunuz!..

Nankörler!..

Gerçekleri tarih yazıyor...

Tarihide Recep Tayyip Erdoğan yazıyor..

Diyeceksiniz ki "Ayasofya'yı unuttunuz?"

Hayır..

İşte bütün bu yapılanların tacı Ayasofya'nın ibadete açılmasıdır...

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Bitmedi...

Türkiyenin gündeminden terörü çıkardı..

Terörle mücadelede tarih yazıldı…

Ülkeye huzur geldi...

Silahların gölgesinde yaşayan Doğu ve Güneydoğu adeta turizm merkezi oldu. Unuttunuz mu patlayan bombaları, terör olaylarını!

PKK ve FETÖ bugün kurtuluşu muhalefeti destekleyip Tayyip Erdoğan'ın devirmekte arıyor!

Ne diyor terörist Karayılan "AK Parti ve MHP'ye verilecek her oy PKK'ya sıkılan kurşundur"..

Baksanıza kanka olmuşlar!..

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Sevgili okurlar en önemlisi tüm bunları;

Gezi olayları,

17-25 yargı darbesi,

MİT tırları kumpası,

PKK’nın hendek ayaklanması,

ABD’nin ekonomi saldırısı,

15 Temmuz hain darbe girişimi…

Sırtından hançerlenmeler (Gül, Babacan, Davutoğlu)…

Ve…

Yangın, sel ve deprem felaketleri ile boğuşurken yapıp 20 yılda 100 yıllık icraatlara imza atan liderin adıdır Tayyip Erdoğan..

Bakın..

14 Mayıs Tayyip Erdoğan’ın ikbali meselesi değil, Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devletinin beka meselesi bugüne kadarki kazanımlarının taçlandırılmasıdır..

Sultan Abdülhamid Han'ın “Bu millet iyidir, lâkin bir kusuru var, çabuk unutur.” sözünü asla unutmayın..

Türkiye üzerinde oynanan büyük oyunu görün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Türk devletinin geleceği adına sahip çıkın..

Onu Abdülhamid’in yalnızlığına bırakmayın!..

O günkü "Keşke"ler işe hiç yaramadı.

Koca Osmanlı çöktü..

Ders alalım...

Yarın "Keşke" yok..