Bu kimin Merkez Bankası?

Önümde bir haber…

Merkez Bankası yetkililerinden, yani resmi ağızlardan teyit edilmiş bir haber…

Hangi Merkez Bankası diyeceksiniz!..

Önce okuyalım…



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Koronavirüs salgınının ekonomide İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük çöküşlerden birine neden olduğu daralmanın şu ana kadar ekonomi üzerindeki etkilerinin çok fazla görünmemesinin başlıca nedeninin, iflas başvurularının bahardan itibaren geçici olarak askıya alınması olduğu belirtildi.



Merkez Bankası’nın görünen tablonun yakında değişeceğini beklediği aktarıldı. Tahminlere göre, 2021'in başında şirket iflaslarının sayısı keskin bir şekilde artacak ve bu iflaslara bankalar da eklenecek.



Öte yandan Merkez Bankası bankalara, gelen kredi taleplerinde şirketlere sermaye sağlamaya devam etme çağrısında bulundu.



Merkez Bankası Başkan Yardımcısı merkez bankasının mali istikrar raporunun sunumunda, "Simülasyonlarımız, iflasların ve değer ayarlamalarının gelecekte artacağını öngörüyor" dedi.

2021'in ilk çeyreği için temel senaryoda 6 bin iflas beklediği aktarıldı. Ancak, iflaslarda tahminlerin üzerinde bir artışın mümkün olduğuna da inandığı bildirildi.

Başkan Yardımcısı, "Olumsuz bir senaryoda, şu anda beklenenden çok daha fazla şirketin iflas edeceğini göz ardı edemeyiz" ifadelerini kullandı.



Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik dengeler yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,1’lik bir daralma kaydetmişti. Bu daralma, istatistik verilerinin tutulmaya başlandığı 1970 yılından beri en keskin daralma olarak görülüyor.

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Sevgili dostlar…

Çok karamsar tablo…

“Eyvah... Yandık” diyeceksiniz değil mi?

Panik yok!

Bu açıklamayı yapan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası değil, dünyanın en güçlü ekonomisine sahip olduğu söylenen Federal Almanya Cumhuriyeti Merkez Bankası (Bundesbank)

Bunu niye yazıyorum!

Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ekonomisini yönetenlere büyük haksızlık yapıldığını dile getirmek için…

Bütün dünya ekonomilerinin pandemi sürecinde büyük bir sarsıntı geçirdiği ve geçirmeye devam ettiği, geleceğe tıpkı Almanya Merkez Bankası’nın yaptığı açıklama gibi endişe ile baktığı dönemde Türk ekonomisini yönetenlerin ne denli başarılı olduğunu anlatmak için…

Dünyanın neresinde sıkıntı yok ki, Türkiye’de olmasın…

Ama Türkiye’nin pandemi ile mücadele sürecinde ortaya koyduğu irade sonucu geldiği nokta ile işte Almanya gibi ülkelerin geldiği noktayı en çarpıcı şekilde Alman Merkez Bankası Bundesbank Başkan Yardımcısı Claudia Buch anlattı…

Ne diyor;

"Bundesbank tahminlerine göre, 2021'in başında şirket iflaslarının (6 bin tahmin ediliyor) sayısı keskin bir şekilde artacak ve bu iflaslara bankalar da eklenecek..."



Bunu bizim ülkemizin Bakanı Berat Albayrak ,bizim ülkemizin Merkez Bankası açıklamış olsaydı bu ülkede neler olurdu?

Düşünebiliyor musunuz Bakana yönelik acımasız eleştirileri…

Peki Almanya’da ne oldu?

Ses yok…

Çünkü iktidarı ve muhalefeti ile herkes pandemi süreci krizinin farkında…

Ne yazık ki bizim fakımız işte burada…

Bizde felaket tellalları prim yapıyor!..

Batıda sağduyu…



Sevgili dostlar diyeceğim şu ki;

Dünyanın dev ekonomilerinin bile kriz içinde olduğu dönemde sürekli üreterek ,sürekli hamleler yaparak ülkemizin ekonomisini sağsalim limana demirleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a çok büyük haksızlık yapıyoruz...

Merkez Bankasında Başkan Murat Uysal ile taşlar yerine oturdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Albayrak ile koordinasyon mükemmel!..

Hakkın teslimini yapamıyoruz...

Ayrıca kim haklı kim haksız savaşı değildi ki süreç?

Beraber olma savaşını kaybediyoruz sorun bu!..

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kaptanlığında ekonomi kurmaylarına artık inanalım ve güvenelim…



Dünya ekonomilerinin durağanlaştığı, üretim noktasında adım dahi atmadığı bir dönemde;

Türkiye’nin keşfedilen doğal gaz rezervlerinden, yerli ve milli silah sanayi üretimine, muhteşem şehir hastaneleri zincirinden, yollarına, bölgesinde küresel bir güç olma yolundaki adımlarına kadar başardıklarının hala farkında değil miyiz?

Pandemi sürecinde kime devlet destek olmadı!

Pahalılık deniyor...

Eyvallah!..

Çarşıda pazarda, markette ahlaksı şekilde ortaya çıkan zam vurguncularının her birinin başına bir polis mi diksek!..

Biraz vicdan!..

Öyle insanlarımız var ki dolu yağacak diye arabasının tamamen üzerini anında örtüyor ama dışarda gezerken bir maske takmıyor.

Sonra da çıkıp devlete sallıyor!

Sevgili dostlar...



Türkiye böylesine kriz döneminde her şeye rağmen her yönü ile iyi yolda…



Algı operasyonlarına itibar etmeyin..

Kuşkusuz her şey tozpembe değil…

Ama dünyanın neresinde tozpembeki…

İşte anlattık Almanya’yı…

Türkiye bütün dünyanın yaşadığı pandemi krizi sürecini hem en az hasarla atlatmaya hemde üzerine koymaya çalışıyor…

Ve de başarıyor...









