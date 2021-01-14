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Brezilyalı belediye başkanı ikinci kez yakalandığı Kovid-19'a yenik düştü

Demirören Haber Ajansı

Belediye Başkanlığı seçimini kazanmasının ardındna ikinci kez Kovid-19'a yakalanan ve görevinin tamamını hastanede geçiren Brezilya'nın Goiania kentinin Belediye Başkan Maguito Vilela 71 yaşında hayatını kaybetti.

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Brezilya'daki Goiania kentinin Belediye Başkanı Maguito Vilela, Sao Paulo'daki Albert Einstein Hastanesi'nde koronavirüse bağlı ciddi akciğer komplikasyonları nedeniyle 71 yaşında hayatını kaybetti. Ekim ayında koronavirüse yakalanan Vilela, kısa sürede entübe olmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi. 

Kasım'da yapılan belediye başkanlığı seçimini ikinci turda kazanan Maguito Vilela göreve başladığı gün ikinci kez koronavirüse yakanalarak, 1 Ocak'ta ikinci kez hastaneye kaldırıldı. Belediye Başkanlığı görevini hastanede tedavi altında geçiren Goiania belediye başkanı Maguito Vilela ​(71) akciğerlerinde enfeksiyon geliştiği gerekçesiyle ameliyata alındı. Vilela'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi. 

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