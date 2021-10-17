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Böylesi ilk oldu! Yaşlı çift duruşmaya gidemedi, 'hakim, katip, mübaşir' eve geldi

Böylesi ilk oldu! Yaşlı çift duruşmaya gidemedi, 'hakim, katip, mübaşir' eve geldi

ÇORUM'da hakim, katip ve mübaşirden oluşan heyet, sağlık sorunları nedeniyle şikayetçi ve tanık oldukları ‘yağma’ olayına ilişkin duruşmaya katılamayan Hasan (81) ve Fatma Ergin (81) çiftinin, 60 kilometre uzaklıktaki evine giderek ‘evde adalet hizmeti' kapsamında ifadelerini aldı.

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Çorum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘yağma’ suçundan açılan ve 1 tutuksuz sanığın yargılandığı davada şikayetçi Hasan Ergin ile tanık eşi Fatma Ergin, duruşma için adliyeye çağrıldı. Ancak yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşayan çift mazeret bildirerek adliyeye gidemedi. Bunun üzerine Ergin çiftinin, Adalet Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan 'evde adalet hizmeti' kapsamında evlerinde ifadelerinin alınması kararlaştırdı.

60 kilometre uzaktaki köye gittiler

Karar üzerine ağır ceza mahkemesi üyesi 2 hakim, katip ve mübaşirden oluşan heyet, kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Ortaköy ilçesinde kırsal bölgede ikamet eden çiftin yaşadığı eve gitti. Çiftin ifadelerini alan heyet, sonra Çorum Adliyesi’ne döndü.

Mahcup olduk

Verilen hizmetten memnun kaldıklarını, aynı zamanda da mahcup olduklarını anlatan Hasan Ergin, "Karşımda hakim ve görevlileri görünce çok mahcup oldum. ‘Keşke siz gelmeseydiniz de ben öleydim, o günleri görmeseydim, kahroldum’ dedim. Gelenlere bir kolonya tutup, bir bardak çay dahi ikram edemedik” dedi.

İyi ki hakim ve savcılarımız var

Fatma Ergin ise, “İyi ki hakim ve savcılarımız var, duruşmaya gidemediğimiz için onlar evimize geldiler, Allah razı olsun” dedi.

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