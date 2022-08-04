İnsan kaynakları çalışanları dertli!

Bordrocular dertli!

İşverenler dertli!

Muhasebeciler, mali müşavirler onlardan da dertli!

Ayın 26’sı denildi mi iki ayağı bir pabuca giriyor herkesin…

Herkesi bir telaş sarıyor.

Bu derdin nedeni başlarına açılan MUHSGK belası!

Bilindiği üzere işverenler ve şirketler her ayın 26’sına kadar MUHSGK denilen bir beyanname vermek zorunda.

Bu beyannamede bir yandan ödenecek vergiler beyan ediliyor, öte yandan ise sigortalı çalışan işçilerin primleri…

Ama vermek ne kelime, verilmemek üzere tasarlanmış bir sistem neredeyse MUHSGK!

Belası diyorum hakikaten bela…

Nasıl mı, anlatayım…

***

MUHSGK çıktı çıkalı sorunlar bitmedi!

Kıymetli hocam Prof. Dr. Oğuz Karadeniz’in SSK’da genel müdürlüğü döneminde kurduğu, 2008 yılından beri çiçek gibi işleyen, bildirim yapmanın saniyeler içinde halledildiği, işverenlerin ve mali müşavirlerin alıştığı ve iyi bildiği e-sigorta sistemini bozdular!

SGK ile vergi sistemini birleştirdiler, tek bildirim yaptılar.

SGK’ya bildirimi Maliye üzerinden yaptılar. Kulağı arkadan tuttular yani…

Eski sistemde, işveren sigorta primlerini SGK sistemi üzerinden, e-sigorta programı ile on saniye içinde verebiliyordu.

Ama sistemi değiştirdiler…

Hem de pandeminin en hararetli günlerinde, sokağa çıkma yasağı varken!

Hani tam da sistem değiştirilecek zamanda!

***

İki yıl oldu! Sabrettik, dedik ki zamanla sistem oturur, düzelir… Ama nafile!

Temmuz ayı sonunda MUHSGK yine ertelendi!

Ağustos ne olacak meçhul…

Zira sistem sürekli çöküp duruyor…

İşverenlerin her ay uğraştığı ayrı sistemin sürekli arıza vermesi ayrı bela…

Böyle sistem düşman başına!

Binden fazla çalışanı olan bir işverenin MUHSGK vermesi resmen işkence! Çin işkencesi yani!

***

50 bin çalışanı olan işveren var, sırf bildirge vermek için özel ekip kuruyorlar İK birimlerinde.

MUHSGK’yı hatasız yüklemek için ayın 26’sından on gün önce başlıyorlar sisteme yüklemeye. Yükle babam yükle!

Sisteme “paket” yükleyeceksiniz de, paketi Maliye veritabanı kontrol edecek de, birkaç saat sonra hata bildirimi gelecek de, her seferinde tek bir hata bildirimi verecek de, sonrasında tekrar yükleyeceksiniz de…

Kırk kez hata verip kırk birincide yüklediğiniz paketi kabul edebiliyor sistem.

Çalışanlardan birinin kızlık soyadı değişti mi? Yandınız!

Bir çalışanın isim tashihi mi var, paketiniz geri dönecek!

Kura çeker gibi bildirim…

Bu iş aynen 2002 öncesindeki dört aylık dönem bordrosu kuyruklarına döndü! Bekle Allah bekle!!!

***

Resmen cillop gibi işleyen Windows 10 kalitesindeki programı kaldırdılar, yerine Windows 98 getirdiler!

Sürekli mavi ekran veriyor MUHSGK!

Devlete para ödeyeceksiniz, vergi ve prim ödeyeceksiniz, bunun bildirimini yapmak için günlerce uğraşıyorsunuz…

Devlete ödeme yapmak için uğraşıyorsun, devletten bir ödeme, bir destek almak icin değil, altını çiziyorum!

Verginizi ödemek için günlerce uğraşıyorsunuz!

Olmaz böyle bir şey.

Modern ve çağdaş ülkelerde değil devlete vergi vermek için devletten hibe almak için bu kadar işkence yok, bu kadar zor bildirim yok…

Yakışıyor mu Türkiye’ye?

***

MUHSGK’da siz bir .xls paket oluşturuyorsunuz, sonra bunu karşıya yüklüyorsunuz…

Bu çağda “paket göndermek” nedir yahu!

Uzay çağında floppy disket kullanmak demek bu!

Mobil çağında, cep telefonundan bile yapılabilecek kolaylıkta bir bildirim sistemi, kullanıcı dostu bir bildirim sistemi yapmak yerine işverenlere her ayın 26’sında kabusu yaşatıyoruz…

Çağdışı bir sistem…

Diyorum ya, hani doksanlı yıllarda verginizi ödemek için SGK bildirimi için saatlerce kuyruk beklerdiniz ya…

Bu sistem ona döndü…

Olmaz, yazık…

***

Ne olur, gelin bu işlemeyen bildirim sistemini kaldırın, ya eski SGK sistemine dönün ya da güncelleyin.

Ya SGK ile vergi bildirimlerini ayırın, eskiden olduğu gibi işverenlerin işini kolaylaştırın.

Yada mis gibi işleyen SGK sisteminin altına bir satır açın, vergi kalemlerini de oradan alın…

Yahut da bir düzgün program yazdırın, kullanıcı dostu sistem kurun…

Ama paket yükletmeyle tombala çeker gibi bildirim yaptırmaktan gelin vazgeçin…

Böyle olmaz, Mars’taki uzay aracını yönlendirmek MUHSGK vermekten daha kolay!

Hatada ısrar erdem değildir!

Daha çok diyeceğim var ama ben susuyorum.

Eminim bu satırları okuyan MUHSGK belasına düçar olmuş niceleri var. Allah aşkına haksız mıyım sevgili okurum, siz söyleyin?

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https://www.internethaber.com/bunyamin-esen-1081z.htm