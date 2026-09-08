'Bosna Kasabı'na tören yapan Sırbistan'a Türkiye'den sert tepki

TÜRKİYE 27 Ağustos'ta Lahey'de hayatını kaybeden ve 7 Eylül'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toprağa verilen 'Bosna kasabı' olarak anılan Ratko Mladiç'in cenaze törenine ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mladiç'in uluslararası mahkemeler tarafından kesin hükümle mahkûm edildiğini hatırlatarak cenaze töreninin ağır suçları ve yaşanan insani acıları inkâr edecek biçimde kullanılmasına tepki gösterdi.

KAHRAMANLAŞTIRILMASI KABUL EDİLEMEZ

Keçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

-“Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş olan Ratko Mladiç’in cenaze töreninin, işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez.”

-“Mahkeme kararlarının reddedilmesi veya hüküm giymiş faillerin kahramanlaştırılmaya çalışılması, mağdurların ve yakınlarının acılarını derinleştirmekte, aynı zamanda bölgede barış ve uzlaşı yönünde yıllardır kararlılıkla sürdürülen çabalara zarar vermektedir”.

“BALKANLAR'IN İHTİYACI ORTAK BİR GELECEK”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Balkanlar'da geçmişle yüzleşme ve uzlaşma çağrısında bulunarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Balkanlar’ın ihtiyacı, geçmişten gerekli derslerin çıkarılarak huzurlu, müreffeh ve ortak bir geleceğin birlikte inşa edilmesidir.”

Keçeli açıklamasını, Srebrenitsa Soykırımı kurbanları ve Bosna Savaşı'nda hayatını kaybeden sivilleri anarak tamamladı.

SIRP KASAP HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Eski Sırp ordusu komutanı Ratko Mladiç, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 22 Kasım 2017'de Srebrenitsa'daki soykırımın yanı sıra insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması Temyiz Dairesi de 8 Haziran 2021'de Mladiç'in mahkûmiyetini ve müebbet hapis cezasını onadı. Böylece karar kesinleşti. Mladiç, 27 Ağustos 2026'da 84 yaşında, müebbet hapis cezasını çekerken Lahey'de öldü.