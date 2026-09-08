Borsada İş Bankası rüzgarı! ISCTR hissesi neden yükseldi, tavan mı oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni haftada pozitif bir seyir izlerken, günün en çok konuşulan hisselerinden biri Türkiye İş Bankası (ISCTR) oldu. İş Bankası C hisseleri gün içerisinde yoğun kurumsal ve bireysel yatırımcı talebiyle karşılaşarak yüzde 10’a yakın değer kazandı. Bankacılık hisselerinde yaşanan bu dik kayda değer artış, borsadaki genel hava ve sektör endeksi üzerinde kelebek etkisi yarattı. Analistler ve piyasa uzmanları, ISCTR paylarındaki bu sert yükselişi tetikleyen temel dinamikleri değerlendirdi. Peki, ISCTR hissesi neden tavan oldu, yükselişin arkasında hangi sebepler var? İşte İş Bankası C hisselerindeki primlenmeye dair detaylar…

ISCTR HİSSESİ NEDEN YÜKSELDİ, ALIMLARI NE TETİKLEDİ?

İş Bankası C (ISCTR) hisselerindeki yüzde 10'a varan primlenmede birden fazla temel ve teknik faktör etkili oldu. Yükselişin ana sebepleri arasında; bankanın güçlü sermaye yeterlilik oranları, açıklanan/beklenen olumlu finansal sonuçlar (bilanço beklentileri), yabancı kurumların yayınladığı pozitif hedef fiyat raporları ile Merkez Bankası'nın (TCMB) parasal sıkılaşma ve sadeleşme adımlarının bankacılık kârlılıklarına olumlu yansıması öne çıkıyor.

BANKACILIK ENDEKSİNDE (XBANK) İŞ BANKASI ETKİSİ

ISCTR hissesinde gerçekleşen sert alımlar, Borsa İstanbul Bankacılık Endeksi’ni (XBANK) de yukarı taşıyan en büyük motor güçlerden biri oldu. Endeks ağırlığı yüksek olan İş Bankası paylarındaki bu hareketlilik, diğer özel ve kamu banka hisselerinde de alımları tetikleyerek BIST 100 endeksinin kritik direnç seviyelerini aşmasına doğrudan katkı sağladı.

ISCTR İÇİN BORSADA HEDEF FİYAT VE BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Yerli ve yabancı aracı kurumların ISCTR için yayımladığı analizlerde, bankanın özkaynak kârlılığı ve güçlü aktif yapısına vurgu yapılıyor. Sektör genelinde faiz marjlarındaki toparlanma beklentisi ve enflasyon muhasebesine ilişkin belirsizliklerin azalması, ISCTR başta olmak üzere büyük ölçekli banka hisselerine olan fon akışını desteklemeye devam ediyor.