Borsada Bu Tehlikeye Dikkat!

İstanbul Borsasında rekor üstüne rekor kırılıyor…

Her ay yüz elli bin yeni yatırımcı Borsa’ya giriyor.

Yatırımcı sayısı birkaç yıl önceye kadar bir milyon kişi iken şuan üç buçuk milyon kişiye yükselmiş durumda…

Elbette ki İMKB’nin 6 binlere doğru yol alması sevindirici, şirketlere kaynak aktarılıyor, ekonomiye can suyu oluyor.

Ancak bunun sürdürülebilir olması lazım…

Yoksa Borsa’da yaşanacak bir çöküş içerisinden geçtiğimiz faiz/enflasyon Krizini içinden çıkılmaz bir duruma döndürür…

Milyonlarca borsa yatırımcısı merakla soruyor: Borsa nereye gidiyor?

“Borsa Çöker mi” diye korkanlar bu yazıyı okusun!

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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman: "Portföy yönetim şirketlerinde 1,7 Genel Müdüre 1 Araştırma Uzmanı düşüyor, bu kabul edilebilir değil." demiş.

Bence günün manşet haberidir.

Bu ne demek biliyor musunuz?

- Sizin güvenip paranızı korusun diye hayatınızın birikimlerini teslim ettiğiniz yatırım şirketleri de aynen malzemeden çalan müteahhit gibi malzemeden çalıyor demek.

- Bu, portföy şirketleri sizin paranızla koltuklar ediniyor, bir sürü genel müdür, üst yönetici atayıp, bunların altına makam odaları ve makam araçları verip sizin paranızla hayatını yaşıyor ama size daha iyi vizyon çizecek, piyasadaki riskleri ve fırsatlarınızı gösterecek araştırma uzmanı istihdam etmiyor demek.

- Bu portföy şirketlerinin içi boş, araştırmıyorlar, görevlerini yapmıyorlar, onlar da ekonomi kanallarını izleyerek herkes ne söylüyorsa onu doğrultuda yorum ve raporlama yapıyor demek.

- Bu sizin portföy şirketlerindeki paranız onların araştırmaları ve öngörüleri ile değil zaten yüzde 300’lere varan artış piyasasından yararlanarak artıyor, dalga düştüğünde paranız da değer kaybedecek demek.

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Bu haber çok önemli…

Zira eğer müteahhit az demir kullanırsa bina ilk sarsıntıda çöker. Eğer yatırım şirketi de az araştırma uzmanı istihdam ederse ilk krizde yatırım firmalarındaki paranız pul olur.

Bina için demir ne ise, bir yatırım şirketi için de araştırma uzmanı odur.

2001 Krizi sonrasında alınan bankaları güçlendiren ve BBDK, TMSF gibi bağımsız kurumların kurulması şeklinde alınan yapısal tedbirler nedeniyle 2008, 2010, 2018, 2020 Küresel Krizlerini rahat atlattık.

Ama demek ki, portföy yönetim şirketlerinde de sıkı bir yapısal tedbir getirilmesi gerekiyor, bunları denetleyen özelleşmiş bir üst kuruluş gerekiyor.

Bugünün ihtiyacı olan yapısal tedbir bu.

En önemlisi de eğer 6 binlere giden İMKB’nin tepetaklak olmasını istemiyorsak portföy yönetim şirketlerini stres testine sokmamız elzem demek…

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Portföy yönetim şirketleri bu dönemde şu yüzden de çok önemli.

Borsadaki 3,5 milyon yatırımcının çoğunluğu deneyimsiz, finansal okur yazarlığı düşük.

Zaten kurumsal ve yabancı yatırımcı oranı İMKB’de yüzde 30’ların altında...

Bu deneyimsiz yatırımcılar “Şu hisse senedi uçacak” diyerek Borsa’ya giren kişiler…

Keza bunların önemli bir kısmı pay piyasalarını ve pay vadeli piyasalarını kripto para borsaları gibi görüyor! “Dogecoin yükselecekmiş, sen de al” hissiyle hisse senedi alıyor bu kişiler…

Bu gibi yatırımcıların finansal tavsiyeye şiddetle ihtiyacı var. Yani böyle bir piyasada kaliteli hizmet ve kaliteli araştırma üreten portföy yönetim firmaları hayati öneme haiz…

Ama ne yazık ki portföy yönetim şirketleri habire “pazarlamacı” alıyor, yani yeni müşteri kapmalarını sağlayacak adamlar…

Bunca çok genel müdüre daha fazla bonus kazandıracak adamlar yani!

Bonusun bonusu…

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Oysa araştırma yapacak, dünya kalitesinde finansal inceleme raporları sunacak, yatırımcısını içgörü ile donatacak adam sayısı ise…

Her 1,7 Genel müdüre bir tane araştırma uzmanı…

Daha ne diyeyim ki!

Bu Kral Çıplak demek değilse nedir?

Eğer 6 binlere giden İMKB’nin tepetaklak olmasını istemiyorsak portföy yönetim şirketlerini derhal stres testine sokmamız elzem demek…

Yoksa seçime giden ortamda bir derin Borsa Çöküşü Krizi bizi bekliyor…

Enflasyondan kaçma güdüsüyle borsaya giren milyonların elindeki üç kuruş yatırım da buhar olabilir…

Kimse istemez ama…

Görünen köy de kılavuz istemez.

Uyarmış olayım…

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