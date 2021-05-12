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BMGK'deki kapalı oturum sonrası İsrail'in beklediği oldu

ABD, Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşmek üzere ikinci kez toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ortak açıklama yapmasını engelledi.

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BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin zorla tahliyesiyle başlayan ve tırmanan gerginliği görüşmek için ikinci kez kapalı oturumda toplandı.

Konsey, oturumunda İsrail ve Filistin'in "tam ölçekli bir savaşa doğru sürüklendiği" uyarısı yapan BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland'dan Doğu Kudüs'te artan gerginlik ve son gelişmeler hakkında brifing aldı.

İkinci kez ABD tarafından engellendi
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'teki gerginlik ve Gazze'deki hava saldırılarından derin endişe duyan ve çatışmalara derhal son verilmesi çağrısında bulunan ortak bir açıklama yapmak istedi ancak konseyin açıklaması ikinci kez ABD tarafından engellendi.

Diplomatik kaynaklar, ABD'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin yapmak istediği açıklamanın gerginliği azaltmaya yardımcı olmayacağı gerekçesiyle açıklamayı engellediğini söyledi.

Uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla sorumlu BM'nin en güçlü organı Güvenlik Konseyi, son yıllarda veto gücüne sahip ülkeler Rusya'nın Suriye'de, Çin'in Myanmar'da, ABD'nin ise İsrail-Filistin sorunun çözümündeki yanlı tutumları nedeniyle hiçbir somut adım atamıyor ve meşruiyetini kaybetmekle eleştiriliyor.

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