Bir ülkücü Devlet Bahçeli'ye düşman olur mu?

Evet...

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı en sert siyaseti yapıyordu…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'da ona en sert şekilde cevap veriyordu...

Ama tartışma milliydi!..



Devlet Beyin çıkışları bugün muhalefetin yaptığı gibi ABD’nin emir kulu olarak Tayyip Erdoğan’ı devirip küresel aktörlerin piyonı olmak için değil, Tayyip Erdoğan’ı çevrelemeye çalışan bugünkü muhalefet anlayışına sahip gayri milli unsurlardan kurtarmak içindi!..



Bunun kanıtı bugün Devlet Bahçeli’nin hiçbir makam, mevki beklentisi olmaksızın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği açık destektir!..

Bugün "Yüzde yüz yerli ve milli" bir Cumhur İttifakı gerçeği ülke yönetiminde iç ve dış mihraklara karşı " Bağımsız Türkiye" mücadelesi veriyor..



Peki…



Türk Milliyetçileri, Ülkücüler Türk devletini yönetenlerden nasıl bir siyasi duruş ne istiyordu?

Türkiye, Türk milliyetçiliğini özümseyen politikalarla yönetilsin…

Türkiye’de terör örgütleri ile mücadelede asla taviz verilmesin…

Türkiye’de “Kürt sorunu yoktur, PKK sorunu vardır” denilerek hareket edilsin…

“Açılım, çözüm süreci” diye PKK’nın siyasi kanadı ile asla masaya oturulmasın…

Doğu ve Güneydoğu’da PKK’dan emir alarak görev yapan belediye başkanları görevden alınsın…

Türkiye, Türk dünyası ile ilişkilerini üst düzeye çıkarıp kızıl elmaya sarılsın…

Türkiye yüzde yüz yerli ve milli politikalarla yönetilsin…

*

Peki…

Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl yönetiliyor?



Cumhuriyet tarihinde ANAP/DSP/MHP ittifak hükümeti de dahil Türk Devleti böylesine dik duruş gösteren yüzde yüz yerli ve milli politikalarla hiç yönetildi mi?



Bugün ülkücülerin hassas olduğu değerlerin hangisine yönelik ters hareket ediliyor ki bazı Türk Milliyetçileri/Ülkücüler ocaklarını terk etmiş yetmezmiş gibi Devlet Bahçeli düşmanlığı yapıyor!.

Hem de CHP kayığına binerek..

Hem de dolaylı HDP işbirliği yaparak…

Hem de Selahattin Demirtaş serbest kalsın diyerek…

Bu mu Türk Milliyetçiliği!..

Tayyip Erdoğan geçmişte şunu demiş bunu yapmış!..

Geçin!..

Bugün o ne yapıyor siz ne yapıyorsunuz!..

Ona bakın!..

*

Şimdi soralım…



“Türk Milliyetçisiyim, Ülkücüyüm “diyen bir kesim MHP'den koparak nasıl olurda bugün Devlet Bahçeli düşmanlığı , Kemal Kılıçdaroğlu dostluğu yapabilir!

Devlet Bahçeli ne yapıyor?

Onlar ne yapıyor!..



Devlet Bahçeli’ye;



Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ortaya koyduğu iradede;

Milliyetçi politikalara yeniden dönüldüğü için mi?

Terörle mücadelede artık taviz verilmediği için mi?

Açılım süreci bitirildiği için mi?

PKK'lı başkanları görevden alındığı için mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı CHP ve HDPKK'ya muhtaç etmediği için mi?

Hiç olmadığı kadar Türk Dünyası ile tek yumruk olmaya çalışıldığı için mi?

PKK’nın kökünü kazındığı için mi?

FETÖ'ya karşı mücadeleye devam edildiği için mi?

Düşmansınız!..

*

Yine soralım…

Devlet Bahçeli;

Tayyip Erdoğan’ı devirmek isteyen ABD’nin dümen suyuna gitmediği için mi suçlu?

HDP’yi kanatları altına alan CHP ile iş birliği yapmadığı için mi suçlu?

MHP’yi küresel güçlere bırakmadığı için mi suçlu?

Bugün AK Partililerin hiç olmadığı kadar ülkücü bütün değerlere saygı duymasını sağladığı için mi suçlu?

Cevap verin…



Bugün MHP tek başına iktidar olsaydı, iç ve dış politikada bundan farklı hangi milli politikaları izleyebilirdi?

Biri söylesin!



Hem “Başbuğ Türkeş” diyeceksiniz hem de Başbuğ Türkeş’in “Ülkücülerin partisi MHP’dir” emanetine ihanet edeceksiniz!

Diğer partileri kim kurdu bilmem…

MHP’yi kuran, “BİZİM KAVGAMIZ VATANI VE MİLLETİ BÖLMEK İSTEYENLERLE. CHP ATATÜRK’ÜN CHP’Sİ OLSAYDI MHP’Yİ KURMAZDIM” diyen Başbuğ Alparslan Türkeş’tir…

Bugün emaneti Türkmen Beyi Devlet Bahçeli’nin omuzlarındadır…

Allah uzun ömür versin Yarın bir başka ülkücünün omuzlarında olacaktır…

Makam, mevki, koltuk beklentisi olmadan Tayyip Erdoğan’a verdiği destek, aslında Türk devletinin bekası içindir. Bugün istese her türlü makamın sahibi olur, istediği bakanlıkları alabilirdi!

*



Bugün Devlet Bahçeli MHP için bir lider olmanın , MHP ise bir siyasi parti olmadan çok ötedir Türkiye için!..

MHP’nin Türk siyasetindeki varlığının değeri rakamlarla değil, özgül ağırlığı ve idealleri ile ölçülür…

Başbuğ Türkeş der ki,

“İdealler yıldızlar gibidir. Onlara belki ulaşamazsınız ama bakarak yönünüzü tayin edebilirsiniz… “

Türkiye, 2023 yolunda ABD dümenindeki bütün gayri milli politikalar karşısında Erdoğan-Bahçeli ittifakına mutlaka destek vermeli…

Türk Milliyetçileri/ Ülkücüler bir daha böylesine milli politikaları benimsemiş, taviz vermeden uygulayan bir devlet yönetimi gerçeği bulamaz..

Bağımsız, Milliyetçi Türkiye için bu dönem kırılma noktasıdır!..

Bir Türk Milliyetçisi bir ülkücü böyle bir dönemde Devlet Bahçeli'ye düşman, HDP'yi kanatları altına alan Terör örgütü deyip PKK diyemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na nasıl dost olabilir ki!.

Türk Milliyetçilerini bölme, MHP’yi zayıflatma algı operasyonu, bağımsız Türkiye mücadelesine karşı duruş gösteren küresel aktörlerin CHP ve HDP ile birlikte değirmenine su taşımaktadır…

Biline!

MHP dün de bugün de Türk milliyetçilerinin namusudur!

O namusun koruyucu lideride bugün Devlet Bahçeli' dir!..

Türk tarihi Türkiye Cumhuriyetinin en kritik döneminde MHP Genel Başkanı olarak Devlet Bahçeli'nin duruşunu altın harflerle yazacaktır!..

