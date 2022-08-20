Bir rahip Ayasofya dersi verirse!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme her gelişinde “HAYAL” dediği Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi 86 yıl sonra aslına rücu ettirip ibadete açması hiç tartışmasız essiz bir eserdir..

Fakat içimizde sözde “Müslüman” görünen bazılarının Ayasofya’nın ibadete açılmasından rahatsız olduklarını da beraberinde yaşadık ki bu da eşsiz bir ihanettir!..

Bu da iki...

Şimdi durup dururken neden böyle bir yazı diyenler olabilir!

Neden mi?

Bakın halkın önünde çok ilginç bir konuşma videosu izledim…

Konuşan Yunan bir Rahip…

Giritli..

Evangelos

Papanikolaou…

İçimizdeki Ayasofya’nın ibadete açılmasından rahatsız olanlara ders veriyor..

Bakın neler söylemiş…



*

Türkler nerede varlarsa hep daha iyilerdi.

Bizim için utanç verici ama bu gerçek. Girit'te daha iyi manastır sistemi vardı. Girit'te Türkler bir tane bile manastır kapatmadı ama Yunanistan'da Othonas'ın emriyle çok sayıda manastır ve kilise kapatıldı.

Azizlerin hatıraları gümüş kutulardan çıkarılıp hükümet için maaşa dönüştürüldü.

Aynı zamanda Türkler hüküm sürerken insanlar kolayca dinlerini yaşayabiliyordu. Bu yüzden insanlar 'Latin serpuşu yerine Türk sarığı görmeyi tercih ederim' diyor. Bana kalsa ikisi de görülmesin ama birini seçmek zorunda olsam Latin yerine Türk seçerim.

Şimdi çok üzgün olduğunuz Ayasofya olayına dair, şükürler olsun.

Şimdi söyleyin 24 saat boyunca Ayasofya'ya kaç tane çıplak turist giriyordu?

Saygısızca!..

İç çamaşırı gösteren kısa eteklerle…

Yalan mı söylüyorum?

Çünkü müzeydi ve tüm o kirli turistler, umursamadan ve saygısızca giriyordu Ayasofya’ya…

Şimdi ayakkabı olmadan gireceksin.

Bu saygı değil mi?

Çıplak mı gireceksin?

Hayır!..

Uzun bir elbise ve başörtüsüyle gireceksin. Belki de bunu bir lanet değil, düzenleme olarak görmeliyiz.

Şimdi ‘Ayasofya için üzgünüz’ diyorlar. Bakın Ayasofya'yı koruyan Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi!

*

Yunan bir rahip Yunanlıların gözlerinin içine baka baka bunları söylüyor!..

Çok anlamlı sözler…

İçimizde Ayasofya’nın ibadete açılmasından rahatsız olanlara, Ayasofya’ya nasıl saygı gösterilmesi gerektiğinin dersini de vererek...

Hassasiyeti görüyorsunuz!..

Diyeceğim şu ki;

Ayasofya’nın ibadete açılması başlı başına bir büyük İslami devrimdir…

Bu devrim Türk İslam tarihine altın harflerle yazılacaktır..

Bu devriminde lideri Tayyip Erdoğan!



Not; Konuşma videosunu sosyal medya hesabım Twitter’ dan paylaştım.İzleyebilirsiniz..

