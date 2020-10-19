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Bir gün fransızlar İmamoğlu’nu yanlarına çağırır ve aralarında şu konuşma geçer

İsmail GÜZELiguzel@nestech.net

Bir gün rektör Elçibey’i odasına çağırır aralarında şu konuşma geçer;
-Ebulfez seni çok sevdiğimi biliyorsun. 
-Biliyorum. 
-Seni takip ediyorlar, biliyor musun? 
-Biliyorum. 
-Seni cezaevine atacaklar 
Ebulfez. -Biliyorum. 
-Gel, şu işlerden vazgeç. Türkiye’yi kötüleyen bir yazı yaz, sonra hangi makama istersen, seni o makama atayacaklar.
-Ben Türkiye’yi kötülemem. 
-Makaleyi biz yazalım, sen altına imzanı at. Cezaevinden kurtul, hem de yüksek maaşlı bir makama gel. Fena mı olur? 
-Ben Türkiye’yi kötüleyeceğime, cezaevinde taş taşırım. 
Sonuç: Elçibey tutuklandı ve sürgüne gönderilip taş taşıdı ama yolundan dönmedi, kimseye eğilmedi. Tarihe namuslu ve şerefli bir cumhurbaşkanı olarak geçti! 
 
******

Bir gün fransızlar İmamoğlu’nu yanlarına çağırır ve aralarında şu konuşma geçer; 
-İmamoğlu seni çok sevdiğimizi biliyorsun. 
-Biliyorum. 
-Seni takip ediyoruz, biliyor musun? 
-Biliyorum. 
-Seni Cumhurbaşkanı yapacağız. 
İmamoğlu. -Biliyorum. 
-Gel, Türkiye’yi kötüleyen demeçler ver, biz de dünyaya servis edelim sonra seni başkanlık makamına , seni o makama seçilmen için elimizden geleni yapalım...
-Ben Türkiye’yi kötülemek için elimden geleni gönül rahatlığıyla seve seve yaparım.
-Makaleyi biz yazalım, sen altına imzanı at. Hem İstanbul’u mahvet, hem de daha sonra yüksek bir makama gelmen için elimizden geleni yaparız. Fena mı olur? 
-Ben sizleri kıracağıma sabah akşam Türkiye’yi kötülerim....
Sonuç: İmamoğlu yolundan dönmedi. Sürekli batıya seve seve boyun eğdi. Kendi ülkesini, kendi devletini, kendi milletini Türk düşmanlarına şikayet eden bir belediye başkanı olarak tarihe geçti!

Elçibey İmamoğlu Namus Şeref
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