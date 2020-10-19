Bir gün rektör Elçibey’i odasına çağırır aralarında şu konuşma geçer;

-Ebulfez seni çok sevdiğimi biliyorsun.

-Biliyorum.

-Seni takip ediyorlar, biliyor musun?

-Biliyorum.

-Seni cezaevine atacaklar

Ebulfez. -Biliyorum.

-Gel, şu işlerden vazgeç. Türkiye’yi kötüleyen bir yazı yaz, sonra hangi makama istersen, seni o makama atayacaklar.

-Ben Türkiye’yi kötülemem.

-Makaleyi biz yazalım, sen altına imzanı at. Cezaevinden kurtul, hem de yüksek maaşlı bir makama gel. Fena mı olur?

-Ben Türkiye’yi kötüleyeceğime, cezaevinde taş taşırım.

Sonuç: Elçibey tutuklandı ve sürgüne gönderilip taş taşıdı ama yolundan dönmedi, kimseye eğilmedi. Tarihe namuslu ve şerefli bir cumhurbaşkanı olarak geçti!



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Bir gün fransızlar İmamoğlu’nu yanlarına çağırır ve aralarında şu konuşma geçer;

-İmamoğlu seni çok sevdiğimizi biliyorsun.

-Biliyorum.

-Seni takip ediyoruz, biliyor musun?

-Biliyorum.

-Seni Cumhurbaşkanı yapacağız.

İmamoğlu. -Biliyorum.

-Gel, Türkiye’yi kötüleyen demeçler ver, biz de dünyaya servis edelim sonra seni başkanlık makamına , seni o makama seçilmen için elimizden geleni yapalım...

-Ben Türkiye’yi kötülemek için elimden geleni gönül rahatlığıyla seve seve yaparım.

-Makaleyi biz yazalım, sen altına imzanı at. Hem İstanbul’u mahvet, hem de daha sonra yüksek bir makama gelmen için elimizden geleni yaparız. Fena mı olur?

-Ben sizleri kıracağıma sabah akşam Türkiye’yi kötülerim....

Sonuç: İmamoğlu yolundan dönmedi. Sürekli batıya seve seve boyun eğdi. Kendi ülkesini, kendi devletini, kendi milletini Türk düşmanlarına şikayet eden bir belediye başkanı olarak tarihe geçti!