Bir de bu mektubu okuyun Kemal Bey!..



CHP, ABD Başkanı Trump’ın küstah mektubunu mal bulmuş mağribi gibi malzeme yapmaya devam ediyor…

Kılıçdaroğlu’nun densiz ve dengesiz Trump’ın seviyesiz mektubunu yüce mecliste okuyarak milletvekillerine iştahla alkışlatması, Türk siyasi tarihine skandal olarak geçmiştir…

Türk siyasi tarihinde bir yabancı devlet başkanının Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkanına hakaret ettiği mektubu hiç utanmadan okuyup alkışlatan bir muhalefet partisi genel başkanı görülmemişti!..

Kemal Bey bunu da başardı!..

Kürsüden o mektubu okurken hali rualitesi Türkiye’de bir partinin genel başkanı değil de adeta “Kobani Savunma Bakanı” gibiydi!

Madem mektup okuma meraklısı olmuş Kemal Bey!..

O zaman boş bırakmayalım…

O zaman bir de yerlisini okuyalım…

28 Mayıs 2018 tarihli bir mektup…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben yazılmış olması çok manidar!

“Amerikalı” Trump değil ama “Türk oğlu Türk” Nihat Genç yazmış!..

Merak etmeyin AK Partili bir aydın değil…

AK Parti ile siyasi ideolojisi birbirine hiç benzemeyen, doğru bildiğini hiçbir zaman söylemekten asla çekinmemiş ulusalcı duruşa sahip Atatürkçü bir aydın…

Hani 2018’de CHP’nin “Açılım beyannamesi” vardı ya...

(Görüldü ki bugünde aynen o beyannameleri geçerli)

İşte o açıklandıktan sonra yazılmış...

TBMM kürsünde birileri okur mu bilmem ama biz kendi kürsümüzden okuyalım…

Buyurun Kemal Bey!…



Nihat Genç’i dinleyin…

Sonra siz yüce Meclis'te okur musunuz okumaz mısınız bilmeyiz!..

İşte Nihat Genç'in sözleri...

***

“Kemal Bey, siz CHP'nin başına gelmiş en büyük belasınız.

HDP'yi çok seviyor ve HDP oylarına ihtiyacınız varsa oturur masaya HDP'ye on bakanlık verirsiniz ama Cumhuriyet rejiminde hiç kimse “etnik pazarlığa”oturamaz.

Etnik pazarlıklara doymadınız.

Açılımlar, süreçler, eyaletler, Türk tire Kürt yazan yeni anayasalar, yerel yönetimler b.ku püsürüğü yeniden başlatacaklarmış, hendeklere doymamışlar, kan terör pazarlıkları hevesleri bitmemiş…

Dersim arşivlerini açacakmış. Kimle hesaplaşıyorsun? Vergi ve asker vermem deyip, yanına da İngiliz ajanını almış Kürt ağalarına karşı harekete geçen Atatürk'tür, arşivleri açmana gerek yok.

Trabzon Atatürk Köşkü'nde Atatürk'ün çizdiği Dersim hareket planı ziyaretçilere açık duvarda asılıyor, neyin peşindesiniz?

Arşivleri açacaksan, o hendekleri kim açtı, binlerce Kürt gencini o hendeklere kim soktu ve kim öldürdü? Daha dünün bu haberlerini açın, okuyun, yiyorsa, hendekler, isyanlar binlerce insanımızı havaya uçuran, hazırlayan HDP'li vekillerin iddianamelerini açın…

HDP'nin yüzde on oyunu almak için, yeniden Fırat'tan doğusunu, dört yüz bin km kareyi, 15 vilayeti masaya koyarak ya da ülkenin bir kısmını terörist etnik milliyetçilere vermek, hayrola, o kadar acıdan hiç mi ders çıkarmadınız?

Utanmaz (CHP 2018 seçimleri için yazdığı) o bildiriyi PKK yazsa, bu kadarını yazabilirdi! (...)

Erdoğan Toprak, Tekin Bingöl, Tuncay Özkan, Mehmet Bekaroğlu gibi milletvekilliğini ağalık yapmış Demirtaşlarla CHP'ye ve Türkiye'ye hazırladığın tuzak meğer buymuş.

Kimdir bu kadro?

Kamuoyu önünde hangi lafı etmişler?

Neyi başarmışlar?

Hepsi etrafında nasıl, hangi güçler tarafından toplanmış.

CHP'yi gasp etmişler, ülkeyi yıkıma götürüp keyfini sürüyorlar. (...)

Artık açılım, süreç, etnik eyalet, Türk-Kürt etnik anayasa işlerini sana mı havale verdiler.

Nihayet sıra sana mı geldi!

O bildirinde FETÖ'den tek satır niye yok, niye yok, 240 sayfa metin ve FETÖ yok, ama içeride gazeteciler varmış, onları kurtaracakmış.

Hangi gazetecilermiş bunlar? Uğruna beş yüz km İstanbul yollarına düştüğün Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan sevgililerin mi?

Orta-doğu baştan sona etnik mezhep çatışmalarıyla heba olmadı mı? Etnik- mezhep ortada devlet mi kaldı.

Orta-Doğu'nun tek ilacı; herkesin hukuk karşısında eşit olduğu hukuk ve yurttaşlıktır. Ahlaksız adam, CHP'nin genel başkanına bunları biz mi öğreteceğiz!

Metnini tane tane okuduk, başımızdan aşağı kaynar sular döküldü. Bu satırlarda bin kez cevap verildi, yeniden oturup ayrıntısıyla tek tek boş yere şuydu da efendim buydu da, Sezgin Tanrıkulu'nun k....ği olmuşsunuz, ne söylemişse tek tek yazmışsınız.

Demek HDP'yle etnik pazarlık yapıp Tayyip'i devireceksiniz ha, etnik pazarlıkla kurtulacak memleketin……a..... m

Demek yeniden süreci bu sefer CHP başlatıyor, demek hendekler isyanlar PKK bombalar yine siyasetin kanlı pazarlığında.

Senin de partinin de, pazarlığının da...

Memleketin yüz karası adi herifler, hala batı projeleri, hala kumpas, hala ihanet şebekelerinin, hala batılı elçilerin metinlerine meşruiyet kazandırma ve göbek ata ata ilan etme peşindesiniz.

Ajanlar CHP'yi ele geçirmiş, bir de Kemalistmişler, bir de Atatürkçüymüşler, bir de kuvayı milliyeden gelen CHP'liymişler, bir de Cumhuriyet'i kuran partiymişler.

Ha de lan.

Açılım bildirgesinde ilaveten CHP'nin "altı ok"unu da yemişler, milliyetçilik eşit yurttaşlık olmuş, devletçilik insani kalkınma olmuş, laiklik özgürlükçülük olmuş, halkçılık ise hümanizm olmuş, yetmedi, devrimcilik de demokratlık.

Bu ifadelerden sonra bu liberal projeyi kimin hazırladığı da ortada...

Bu ülkede PKK ve FETÖ’ yü düşman bellemeyen bu ülkede siyaset yapamaz.

Daha da vahimi, Kemal Bey bu ihanet bildirgesini parti meclisine sunmadan, tartışmadan kendi kafasınca özel arkadaşlarıyla "korsan" hazırlamış, yanisi bu bildirgeden kurumsal olarak CHP'nin de haberi yok! “

(Kaynak Odatv 25.08.2015)



***

İşte bundan 18 ay önce Nihat Genç tarafından yazılmış mektup (Kılıçdaroğlu’na hitaben ) bu…

Yenilir yutulur cinsten değil...

Mektup sizce mazide mi kaldı yoksa güncelliğini koruyor mu dersiniz!

Yüce Meclis çatısı altında bir ABD’li başkanın bu ülkenin Cumhurbaşkanına yönelik seviyesiz mektubunu okuyup alkışlatan ve alkışlayanlar, “PYD terör örgütü değildir” diyenler hala ortada ise, Nihat Genç’in o mektup türü yazısı geçerliliğini koruyor demektir…

Buyurun…

Madem öyle işte böyle olsun…

Amerikalı Trum’un seviyesiz mektubundan medet umanlara Türk oğlu Türk Nihat Genç’in mektubunu iftiharla sunalım..

O Trump ise bu da yerli ve milli Nihat Genç...

İşte alın yüce Meclis’te bu mektubu okuyun…

Görüldü ki geçerliliğini kaybetmemiş!..

Kemal Beyin kafası aynı kafa!..

Trump’ın mektubunu alkışlayan CHP grubunu bilmem(!) ama TV’lerde canlı yayınlanırsa Türk milleti Nihat Genç’i ayakta alkışlayacaktır!..

İzlemeyenlere de izleyenler anlatacaktır!..

Buyurun…

Ve şunu herkes iyi bilsin ki;

Söz konusu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yönelik hakaret ise ve bunu bir ABD Başkanı yapıyor bunun reklamını da gurur duyarcasına bu ülkenin hem de “Biz Cumhuriyeti kuran partiyiz” diye ortalıkta dolaşan bir siyasi partinin Genel Başkanı yapıyorsa buna sessiz kalacağımızı düşünmesin…

Ayıptır…

İnanın böyle bir muhalefet dili kurtuluş harbinde olsaydı, hepsi istiklal mahkemelerinin pençesine düşerdi!..