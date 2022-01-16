BIST 2.073
DOLAR 13,52
EURO 15,43
ALTIN 789,66
HABER /  SAĞLIK

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maçlar için uyarı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maçlar için uyarı

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sportif müsabakaların virüsün bulaşma açısından risk taşıdığını belirterek, "Mesafeyi korumanız mümkün değil. Mücadele var. O mücadele ortamında bulaşma riski yüksek" dedi. 

Abone ol

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sportif müsabakalarda virüsün bulaşma açısından risk taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Özlü, "Bütün takımlara baktığımızda her takımda çok sayıda oyuncu pozitif çıktı. Futbol dışındaki diğer sportif müsabakalar da bulaşma açısından risk taşıyor. Çünkü sportif müsabakalarda yarış var. Yani kıran kırana yarış yapıyorsunuz. Mesafeyi korumanız mümkün değil. Mücadele var. O mücadele ortamında bulaşma riski yüksek. Gerek maçlarda gerek antrenmanlarda bu risk var. Oyuncular ve oradaki destek ekibi arasında yayılıyor. Seyirciler için de hani aynı şey geçerli. Çünkü tribünde coşku var, insanlar slogan atıyorlar. Kalabalık, yan yanalar mesafeyi koruyamıyorlar. Maske kullanmayanlar var. Dolayısıyla bulaşma riski oralarda yüksek. Yani mesafenin korunması, maske takılması. Hani bunlar önemli. Açık havada da olsa bunlar önemli tabii” diye konuştu. 

Hastalığı geçirerek bağışıklık sağlamış olacaklar

Omicronun çok hızlı yayılmasıyla çok sayıda hastalanan kişide bağışıklık oluşturacağını belirten Prof. Dr. Özlü, şöyle konuştu:

"Yeni varyantın çok daha hızlı yayılması, çok sayıda kişiyi hastalandırması, onlarda bir bağışıklık oluşturacak. Aşı yaptırmamış ya da aşıya ulaşamamış ülkeleri düşünürseniz pek çok yoksul ülkede aşıya ulaşılamıyor ya da aşıya ulaşılan ülkelerde de hani aşı yaptırmak istemeyenler var. Onlar da bu şekilde hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olacaklar gibi duruyor. Eğer ağır bir hastalığı oluşturmazsa şimdi gördüğümüz gibi hafif seyrederse ölümcül olmazsa hastanelerde doluluk,  yoğunluk oluşturmazsa bu dalga sonuç itibarıyla çok sayıda kişinin bağışıklık hale gelmesine neden olabilir ve önümüzdeki süreçte pandemide ılımlı hale dönüşme ya da süreğen bir hastalığa dönüşme durumu olabilir. Umarım böyle olur. Bu senaryolardan ve olasılıklardan bir tanesi. Böyle olacak diyemem ama böyle olabilir. Tabii kötü senaryo da var. Çok sayıda kişinin hastalanması, hastanelerin dolması, ölümlerin artması. Böyle beklentiler de var. Umarım bu kötü senaryo gerçekleşmez” 

İlgili Haberler
PCR testi kalktı TTB istifa çağrısı yaptı Mehmet Ceyhan da o ayrıntıya dikkat çekti 81 il valiliğine yazı gitti! Bazı alanlarda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Sarıgül'den Elon Musk iddiası: Gözü Türkiye'deki...
Mustafa Sarıgül'den Elon Musk iddiası: Gözü Türkiye'deki...
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
MEB'den flaş karar İki haftalık yarı yıl tatilinde ilk kez bu şekilde yapılacak
MEB'den flaş karar İki haftalık yarı yıl tatilinde ilk kez bu şekilde yapılacak
Sırp tenisçi Novak Djokovic davayı kaybetti sınır dışı edilecek
Sırp tenisçi Novak Djokovic davayı kaybetti sınır dışı edilecek
Isparta'da köpek korkusundan 11 yaşındaki çocuk tırmandığı duvardan düştü
Isparta'da köpek korkusundan 11 yaşındaki çocuk tırmandığı duvardan düştü
Vatandaşı indirim diye kandırdılar! Marketlerde akılalmaz hile
Vatandaşı indirim diye kandırdılar! Marketlerde akılalmaz hile
Osman Nuri Kabaktepe: Öyle bir kazanacağız ki...
Osman Nuri Kabaktepe: Öyle bir kazanacağız ki...
Fiyatları son yıllarda uçuşa geçmişti artık Türkiye'de üretilecek
Fiyatları son yıllarda uçuşa geçmişti artık Türkiye'de üretilecek
Fransa koronavirüs hatırlatıcı doz aşılarını yaptırmayanların sağlık kartını iptal etti
Fransa koronavirüs hatırlatıcı doz aşılarını yaptırmayanların sağlık kartını iptal etti
BİLSEM sınavı nedir kazanınca ne oluyor? BİLSEM sınavı ne işe yarar?
BİLSEM sınavı nedir kazanınca ne oluyor? BİLSEM sınavı ne işe yarar?