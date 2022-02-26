Beyaz Saray’ın Türkiye'deki Sözcüleri!

ABD Başkanı Joe Biden, dediğini yapıyor…



Tayyip Erdoğan’ı devirebilmek için muhalefeti istediği gibi kullanıyor…



Öyle ki Rusya-Ukrayna savaşının patlak verdiği günlerde muhalefetin yaptığı açıklamalar, ABD’nin istekleri ile neredeyse birebir örtüşüyor…



Allah aşkına bu açıklamayı kim yaptı!



Diyor ki,



“Türkiye, Rusya ile kurduğu asimetrik ilişki modelinden sıyrılmalı.



Kendisini kırılgan hale getiren S400'lerden acilen kurtulmalı.



Akkuyu Nükleer Santrali’ni derhal millileştirmeli.



Bölgesel istikrara risk oluşturabilecek Kanal İstanbul projesini durdurmalıdır…”



Okuduğunuz zaman Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, konuşmuş dersiniz!



Ama altında Meral Akşener’in imzası var!



Böyle bir ortamda bir Türk Siyasetçi, ülkeyi yönetmeye talip bir Genel Başkan hemde bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapmış biri böyle bir açıklamayı ne için yapar?



Demek ki ABD’nin Ankara Büyükelçisi ile bir ayda 4 kez kapalı kapılar ardında yapılan sır görüşmelerin manifestosu böyle yazılmış!

Yazık!..

Türkiye bunlara emanet edilebilir mi?



*



Beyaz Saray Sözcüsü yapar da ortağı durur mu?



O da Biden manifestonun altına imzasını koymuş!



Diyor ki;



“S-400'leri geri vereceğiz.



Suriye'den askerimizi geri çekeceğiz.



ABD ile ilişkileri geliştireceğiz.



Selahattin Demirtaş, Osman Kavala’ya özgürlük vereceğiz.



KHK’lilere af getireceğiz…”

Baktığınız zaman bu açıklamayı sanırsınız ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yapmış!..

Hayır!..

Konuşturduğu...

Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..



*

Yazıklar olsun dememek mümkün mü?

ABD'nin söylemlerini, Türkiye'yeye dayatmak istediklerin bu ülkenin muhalefeti yapıyor!..

Pes!..

Tayyip Erdoğan'ın devirmek için sadece koltuklarını değil adeta ruhlarını dahi ABD'ye teslim etmişler adeta..



-Suriye’den çekileceklermiş!



Yani diyorlar ki;



PKK ve YPG’ye operasyonları durduracağım. Bölgeyi PKK ve YPG’ye bırakacağız…



-S-400’leri geri vereceklermiş!

Yani diyorlar ki;

Türkiye’nin güvenliğini ABD’ye teslim edeceğiz. (Yerli Savunma Sanayini durduracağız)

Abartma diyenler olabilir…

Siz hiç muhalefetin İHA, SİHA, AKINCI gibi dünyanın konuştuğu hava savunma silahlarımız için tek kelime övgüsünü duydunuz mu?



-Akkuyu Nükleer Santrali’ni derhal millileştirmeliymiş!



Yani diyorlar ki;

Nükleer santral yapmaktan vazgeçin…

Mersin’e nükleer santrali Batılı ülkeler kurmadığı için Rusya’nın ortak kurduğunu bilmelerine rağmen algı yaratıyorlar…





-Görevlerine iade edeceklermiş…

Yani diyorlar ki;

PKK’ye, FETÖ’ye, ajanlara, hainlere af gelecek!



Bu kadar net!



*



Şöyle bir bakalım…



Bugün “Türkiye NATO müttefiki” diye gaz verenler NATO’nun, ABD’nin Suriye’de, Irak’ta Türkiye’yi nasıl sattığını, terör örgütleri PKK ve YPG’nin Türkiye’ye karşı nasıl silah desteğini verdiğini ve halen vermeye devam ettiğini görmek istemeyenler…



Yani…



Türkiye’nin başına PKK, YPG, FETÖ belasını musallat eden ve halen etmeye devam eden ABD/NATO, şimdi Türkiye’den Rusya’ya yaptırımlara katılmasını bekliyor!



Evet, Türkiye NATO üyesi!



Fakat o NATO söz konusu Türkiye’nin güvenliği olduğu zaman olunca hep duyarsız kalmadı mı?



ABD Başkanı Biden, Rus lider Putin’i eleştiriyor!



İyi de...



Türkiye’nin bütün uyarılarına rağmen kendisi değil mi Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG’ye her türlü silah yardımı yaparak sözde bir ordu kuran!



Çünkü hedef Türkiye…



Uzun vadede Güneydoğu’yu sözde işgal edebilmek için!



Zayıf anı kolluyorlar!



15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Irak ve Suriye sınırında binlerce PKK’lı ve YPG’li terörist neden bekliyordu?



Darbe başarılı olsaydı sınırdan topraklarımıza girip Güneydoğu’yu işgal girişimini başlatacaklardı ki bu FETÖ ile birlikte planlıydı…



Çünkü PKK ile FETÖ’nün uzun yıllar nasıl birlikte çalıştığı apaçık ortaya çıkmadı mı?



*



Ama eski Türkiye yok…



Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!..

15 Temmuz milattı...



Türk halkı için;



Parlamenter sisteme dönüş safsatası!



Millet İttifakı’nın gayri milli kimliği…



Kemal Bey’in…



Meral Hanım’ın…



Temel Bey’in…



İmamoğlu’nun…



Mansur Yavaş’ın…



Ahmet Davutoğlu’nun…



Ali Babacan’ın…



ABD bağımlılığı ve uşaklığı artık çöpe atılmıştır!..

Bitmişlerdir...



Hangi Türk evladı şu kaotik Dünya'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başında bir Beyaz Saray Sözcüsü olmasını ister!



Bugünkü muhalefet resmen Beyaz Saray Sözcüsü durumuna düşmüştür!



*

O nedenle…



Türkiye bugün yaptığı gibi ne pahasına olursa olsun bölgesinde ordusu, savunma sanayi ve iktidarı ile çok güçlü olmak zorundadır.



Çünkü Türkiye’yi zayıf yakaladıkları an neler olacağını artık tahmin etmek hiç de zor değil!



Joe Biden’ın hedefindeki asıl ülkenin Erdoğan liderliğindeki Türkiye olduğunu unutmamalıyız ki yarın yanlış bir tercih ekonomik yıkımla beraber siyasal yıkımı getirebilir.



Türkiye bu NATO’ya, BM’ye güvenemez…



İşte Ukrayna’yı yalnız bırakan acizliklerini gördük…



Diyeceğim şu ki;



Tayyip Erdoğan-Devlet Bahçeli ittifakı Türk Devleti için büyük bir şanstır…



Bugün dünyanın en önemli liderlerinden birinin adıdır Erdoğan…



Şöyle bir bakın…



Afrika'da var.



Orta Asya'da var.



Balkanlarda var.



Kafkaslarda var.



Türk dünyasında var.



Avrupa'da korkulan lider olarak var.



Putin, Ukrayna'yı adım adım işgal ederken Fransa'da 1 numaralı TT olan Tayyip Erdoğan var…



Dünyanın neresinde kimsesiz ve mazlum varsa onların gönlünde kimsesizlerin kimsesi olarak var.



Böyle bir lidere sahip çıkmayıp da ne yapacağız...



Her milletin sığınabileceği bir Türkiye ve güçlü bir lideri var ama Allah muhafaza, Türkiye bir gün işgale uğrarsa, bizim sığınabileceğimiz bir ülke daha yok…



Dört bir yanı ateş çemberi olan Türkiye’nin zayıf düşmesini bekleyenlerin olduğu böyle bir coğrafyada, ülke yönetimini “pahalılık var” diye Beyaz Saray’ın sözcülüğüne soyunanlara, terör örgütlerinin Erdoğan’ı devirmelerini bekledikleri muhalefete bıraktığınız zaman yarın “Keşke” işe yaramaz!



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kaybederse neler olacağını bilmek için müneccim olmaya gerek yok!..

Söz konusu Tayyip Erdoğan değil Türk Devletinin bekasıdır!..

