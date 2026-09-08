Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz şoku! Sakatlığı ne, sahalardan kaç hafta uzak kalacak?

Beşiktaş'ta son oynanan müsabakada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen ve saha kenarına gelmek zorunda kalan Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumu netlik kazandı. Maçın ardından sponsor hastanede detaylı tetkikleri ve MR görüntülemesi gerçekleştirilen milli futbolcunun sakatlık boyutu Beşiktaş Sağlık Kurulu tarafından açıklandı. Siyah-beyazlı teknik heyetin planlarını etkileyen bu gelişme sonrası oyuncunun tedavi sürecine vakit kaybetmeksizin başlandı. Peki, Rıdvan Yılmaz’ın sakatlığı ne? MR sonucunda ne çıktı ve milli oyuncu kaç maç kaçıracak? İşte Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan resmi açıklama…

BEŞİKTAŞ’TAN RIDVAN YILMAZ İÇİN RESMİ MR AÇIKLAMASI

Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Başkanlığı, Rıdvan Yılmaz’ın sağlık durumuna ilişkin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Futbol A Takımımızın gerçekleştirdiği müsabakada uyluk bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz'ın yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (Hamstring) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

RIDVAN YILMAZ SAHALARDAN KAÇ HAFTA UZAK KALACAK?

Siyah-beyazlı kulüp tarafından tedavisine sağlık ekibince başlandığı bildirilen Rıdvan Yılmaz’ın sahalara dönüş süresi de değerlendirildi. Adale gerilmesi ve ödem derecesine bağlı olarak milli sol bekin yaklaşık 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Oyuncunun tam olarak hazır hale gelmesi ve risk alınmaması adına rehabilitasyon süreci titizlikle yürütülecek.

TEKNİK HEYETTEN SOL BEK BÖLGESİNE YENİ FORMÜL

Rıdvan Yılmaz’ın sakatlığı sonrası Beşiktaş teknik heyeti, yaklaşan kritik lig ve kupa maçları öncesinde sol bek pozisyonu için alternatif çözümlere yöneldi. Milli oyuncunun yokluğunda kadrodaki diğer sol bek alternatiflerinin yanı sıra savunma kurgusundaki revizyonlar antrenmanlarda test edilmeye başlandı.