Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı! Serdal Adalı aday olacak mı?

Beşiktaş yönetimi, kulübün geleceğini şekillendirecek kritik süreç için bugün Başkan Serdal Adalı liderliğinde toplanıyor. Yönetim kuruluyla bir araya gelecek olan Adalı’nın, toplantının ardından seçim kararını resmen kamuoyuna duyurması bekleniyor.

SEÇİM İÇİN TARİH BELİRLENDİ

Siyah-beyazlı kulüpte merakla beklenen olağanüstü genel kurulun Ekim veya Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yönetimin alacağı resmi kararın kısa süre içinde kulübün resmi kanallarından açıklanacağı öğrenildi.

SERDAL ADALI LİSTE YENİLEYİP HAREKETE GEÇİYOR

Alınan bu sürpriz kararın ardından gözler Serdal Adalı’nın izleyeceği yola çevrildi. Adalı’nın başkanlık görevini bırakmayı düşünmediği, aksine yönetim kurulunda kapsamlı bir değişikliğe giderek yeniden aday olacağı belirtildi. Güçlü bir kadro ile seçime girmeyi hedefleyen Adalı, yeni dönemde kulübe taze bir kan kazandırmayı amaçlıyor.