Berber ve Kuaförlere Yılbaşı Şoku!

Ülkemizde kuaför, berber ve güzellik salonu işletmeleri tehlikeli sınıfta işyeri kabul ediliyor.

Zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum gibi işletmeler de öyle…

Ağda yapan salonların faaliyetleri, sadece manikür ve pedikür hizmeti sunan salonların faaliyetleri, kadın kuaförleri, perma, fön, balyaj…

Kanuna göre hepsi tehlikeli!

Bunların hepsi sanki tekstil atölyesi gibi, ayakkabı imalathanesine eş kanun gözünde. Hepsi iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli sınıfta kabul ediliyor…

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Yeni yıl gecesi yayınlanan karar ile berber ve kuaförlere yeni yıl şoku geldi!

Yeni yıl gecesi yayınlanan karar ile artık berber, kuaför ve güzellik uzmanlarına Mesleki Yeterlik Belgesi zorunluluğu geldi.

Mesleki yeterlik belgesi olmadan kuaför olarak çalışırsanız iş müfettişi kapınıza dayanacak!

Bin 414 Lira idari para cezası var!

Üstelik hem çalışana, hem de çalıştıran ayrı ayrı… İŞKUR’dan gelecek sarı zarfı bekleyin!

Zaten Pandemide uzun süre kapalı kalan kuaförlere bir de yeni yıl şoku!

Buyur buradan yak!

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Ama durun, hemen telaşlanmayın! Şimdilik cezadan kurtuldunuz.

2022 yılının sonuna kadar süreniz var.

Allah’tan bir yıllık mühlet verildi de, yüzbinlerce kuaför kurtuldu!

Şimdilik…

Bu yılın sonuna kadar MYK yeterlilik belgesi almazsanız yandınız…

Gidip bir yeterlilik firmasına iki-üç bin bayılacak, sonra da MYK sınavından geçeceksiniz. Ki sertifika almış olasınız…

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İşin aslı şu:

Mesleki Yeterlilik Kurumu diye bir kurumumuz var.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu 2006 yılında çıktı aslında.

2017 yılında yayımlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik nedeniyle artık tehlikeli sınıfta çalışanların mutlaka mesleki yeterlik belgesi alması gerekiyor.

Hangi mesleklerin zorunluluk kapsamında olduğuna ise Mesleki Yeterlilik Kurumu karar veriyor.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek-1 nci maddesinde yer alan “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamıyor.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamında şuan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca yayımlanan tebliğlerde yer alan toplam ikiyüz civarı meslek var.

Son karar ile kuaför ve güzellik uzmanları da bu kapsama alındı.

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Ama bir de iyi haber verelim:

Eğer, 3308 sayılı Kanun kapsamında düzenlenmiş ustalık belgesi kuaförlük ve güzellik uzmanlığı ustalık belgesi sahibiyseniz belge almanıza gerek yok.

Yani “ustalık belgesi” geçerli.

Ama bu belge dışında kurs bitirme belgesi, çıraklık, kalfalık belgeleri, Bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerin tamamlanması sonucunda verilen belgeler geçersiz sayılıyor.

Yani MYK belgesi almanız zorunlu…

Yoksa gelsin para cezaları…

Bu kişileri çalıştıran işverenler bin 414 Lira idari para cezası ile karşı karşıya kalabileceği gibi olası bir iş kazası durumunda ceza Kanunu açısından sorumlu olabilecek…

Yani bu iş önemli!

Siz siz olun, bu yıl bitmeden mesleki yeterlilik belgesi almayı ihmal etmeyin!

Devlet kuaför salonunuzu basmasın! Bizden söylemesi…