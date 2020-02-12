Berat Albayrak neden hedef?

Vallahi sabır taşı olsa çatlardı...

Böylesine haksızlıklara nasıl sükunet ile sessiz kalıyor!..

AK Parti iktidarlarının “EN SAKİN”bakanı dersek tam yeridir…



Şöyle bir bakın…



Yıllardır kasıtlı ve bilinçli olarak üzerine oynanan oyunlara, yapılan hakaretlere, haksız eleştirilere karşı bir gün dahi çıkıp cevap vermiyor..



Kırıcı bir üslup dahi kullanmıyor..



Muhatap dahi almıyor!



O bunu dedi, şu bunu söyledi, şu bu fitneyi attı, şu şöyle alçaklık yaptı ya hiç bakmıyor!



“İt ürür kervan yürür” misali…



Devlet adamı olarak sadece üstlendiği görevin sorumluluğunu yerine getiren, kulaklarını muhalefete kapatan bir bakan gerçeğini ilk kez yaşıyor Türkiye!



Bir söz vardır; "… Arkasından 40 köpeği havlatmayan kurt, kurt sayılmaz…" derler…



Aynen öyle işte…



Bakıyoruz ki PKK'sı, FETÖ' sü, faiz lobisi, çıkar grupları ona saldırıyor…

Cevap vermiyor!..



Şimdi de futbol üzerinden kendisine yönelik haksız bir algı operasyonu çekiliyor, tribünlerden kendisine yönelik “İstifa “ sloganları attırılıyor..

Cevap vermiyor...



Çünkü hepsinin bir oyun olduğunu biliyor....



Yeni oyunun adı belli;

"Futbol bahane iktidara saldırmak şahane!.."

Kimden bahsediyoruz...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan..



Dert milli oluşu, bu topraklara ait oluşu…



Ve asıl önemlisi her durumda milli menfaatler ölçüsünde tutum alması, bunun da belli çevreleri rahatsız etmesi…



Karşılarında öyle ABD’ye, İngiltere’ye, İMF’ ye göbekten bağlı alışık oldukları bir bakan görmemeleri...



*



Şöyle bir bakın…



Enerji Bakanlığı dönemi bir milattı…

Enerjide arz çeşitliliği yaratmaktan tutun da bir vakitler, 'kapatalım buraları tamamen ithalata yönelelim' denilen madenleri yeniden hayata geçiren, özellikle anti kömür lobisine karşı yerli kömürün hakkını arayan kimdi?



O…



Konya'daki dünyanın en büyük güneş santrali yapımı kimin eseri?



Onun…



Bugün Kıbrıs’ta yaşanan gelişmeleri daha Enerji Bakanlığı döneminde görüp reçeteyi ortaya koyup önlem alan kimdi?



Yine O…



İsrail-Kıbrıs gaz ittifakı üzerinden Türkiye'ye saldıranların da hedefinde kim vardı?

O...



Hatırlayın Bakan Albayrak ne demişti?



"...Hangi pazara, hangi altyapı ve boru hattıyla ulaşacaksınız? Ya Türkiye ile kazan kazan bir süreç ya da buyurun devam edin…"



Akdeniz'de gaz aramaya çalışan küresel firmalar ve onların yerli işbirlikçileri rahat bırakır mı onu!..



Peki…



Tuz Gölü’nün zeminine doğal gaz depoları kurma fikri örneğin. Olur ya bir gün Türkiye’ye gaz akışı kesilirse, millet üşümesin diye projeyi hayata geçiren kimdi?



O…

Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TANAP… Rus gazını Avrupa'ya Türkiye üzerinden taşıyacak olan Türk Akımının altında kimin imzası var…



Onun…



Bitmedi…



Ya Akkuyu Nükleer Güç Santrali başta olmak üzere 2030'a kadar üç NGS'nin yapımı için atılan adımların altında…



Yine onun…



Ziya Paşa’nın “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” sözünü alın ona yapıştırın…



Bu kadar net!



*



Küresel güçler, faiz lobisi için o günden hedefti zaten…



Bir de Hazine ve Maliye Bakanı olunca korktukları başlarına geldi…



Bütün ekmekleri kesildi!



Onun Türk ekonomisinin başına geçmesi milat olurken ilk kez yerli ve milli bir isim o koltuğa oturdu…

Böyle bir başarı öyküsü yazacağını hiç tahmin etmediler...



Türk ekonomisine içeriden ve dışarıdan yapılan tüm saldırılar altında “Türkiye battı, iflas etti” denilen ortamda giyindiği ateşten gömlek

İle bu kez mücadelesini faiz ve enflasyon lobisine karşı vermeye başladı…



O başardıkça, o Türk ekonomisini ayağa kaldırdıkça, gemiyi limana sağ salim çekince faiz ve enflasyon lobileri çıldırmaya ve saldırmaya başladı…



İşte bugünlerde hedef tahtasına konulma nedeninin hakemlerin bir iki kararı nedene ile futbol olması çok komik!..



Ne alaka değil mi?



Ama öyle işte…



Geziciler“mesele ağaç değil hala anlamadınız mı !”diyordu ya, hani tam da o hesap, mesele futbol değil, mesele başka.!



Mesele, düne kadar kendilerini ülkenin sahibi zanneden zenginler takımının içine düştüğü gaflet ve delaletten başka bir şey değil…



İsimlerine faiz ya da enflasyon lobisi diyebileceğimiz bir zamanların muktedirleri öfkeliler !..



Çünkü faizden eskisi kadar kazanamıyorlar.



Üstelik bu gerçek bile öfkelenmelerine yeterken üzerine bir de bankalar üzerinde eskisi kadar at oynatamıyor, dev kasalara hortumlar koyamıyorlar.



İşte son olarak gördük halkın şikayetlerine neden olan bankaların EFT ve Havale ücretlerine el koydu. Her kalemde ücretler 3’ te 1 ila 6’da 1 oranlarında düşürüldü…



Artık faiz lobilerinin bankaların çıkarlarını koruyan bir Bakan değil milletinin hakkını hukukunu cebini koruyan bir bakan gerçeği var.. .



İşte o bakan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak…



Daha da ötesi ekonomisi çok ama çok güçlü bir Türkiye’nin neler neler yapabileceğini farkındalar, bundan korkuyorlar!



Neden artık meydan boş değil…



*



Bakan Berat Albayrak ne diyordu “Türkiye eskiden olduğu gibi bir takım siyasal ve ekonomik enstrümanlarla köşeye sıkıştırılarak ya da hedef alınarak diz çöktürülecek bir ülke değildir.”



İşte bütün mesele bu …



Bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı gözünü Türk milletinin cebine dikenlere artık fırsat vermiyor..



Bir futbol maçı üzerinde başlatılan asılsız iftiralarla ortaya konan nifakın ve fitnenin perde arkası işte bu.



Yani mesele futbol değil…



Başlatılan isyan çağrısının hedefinde kim var!..

Yüzde yüz yerli ve milli Cumhurbaşkanı...

Yüzde yüz yerli ve milli ekonomi...



Yüzde yüz yerli ve milli bir bakanı...



Peki isyan çıksa kim kazanacak?



Millet değil faiz lobileri…



Çünkü patladılar…

Hani Türkiye batacaktı...

Hani hazine iflas edecekti...



Hani dolar 10 TL olacaktı…



Hani faizler patlayacaktı…



Bakan Berat Albayrak bütün oyunları bozduğu için hedef...



Artık o gayri milli lobiler Türkiye’nin kimsenin operasyon sahası olmadığının, nefes alamayacaklarının farkındalar...



O nedenle;



Terörü, darbeyi ve bin bir türlü belayı Türkiye'ye musallat edip yıkmak isteyen hainlerin "futbol dünyası" üzerinden yeni oyunu da tutmaz!



Çünkü Berat Albayrak’ a saldırmak, açıktan saldıramayanların arkadan dolanarak Tayyip Erdoğan’a saldırdıkları görüyoruz…



Yok efendim Bakan Trabzonsporlu imiş, Trabzonspor’a arka çıkıyormuş!



Nasıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Fenerbahçeli, Devlet Bahçeli Beşiktaşlı ise Berat Albayrak da Trabzonsporludur…



Saklayacak mıydı?

Bankalar birliği yapılanması ile Trabzonspor için ne düşündüyse diğer bütün kulüpler içinde onu düşünen bakan kim di?

Allah aşkına sizin şeref tribününde bu ülkenin eski Genelkurmay Başkanının aktif görevdeyken “GOLL” diye ayağa kalktığı, başkanlarınıza sarıldığı günleri gördü bu ülke...



Ne fanatik bakanlarınızı gördü bu ülke...



Sayalım mı?



Ya bir gecede TBMM’de sizin için yasa değişti beyler!...



Bugün başarısızlıklarını Bakan Berat Albayrak’ ı hedef gösterip ona bağlayanlara sorarlar…



Bu ülkenin 1 numarası Cumhurbaşkanı sizin yüksek divan kurulu toplantısına katılarak şiltini alırken, kimin sesi çıktı, kim yadırgadı, kim tepki gösterdi?



Hiç kimse…



Bu TFF, bu MHK, bu hakemler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fenerbahçeli olmasından etkilenmiyor da onun bakanı Berat Albayrak’ın Trabzonsporluluğundan mı etkilenerek taraf oluyor!..



Hadi oradan...



Mesele Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Sivas, Beşiktaş, Başakşehir meselesi değil…



Mesele sadece Berat Albayrak da değil…



Mesele;



Kim ki güçlü bir Türkiye istemiyorsa onların Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki yönetimi zayıflatmak, yıkmak için her türlü oyunu sahneye koyma çırpınma meselesidir…



Ne denediyseler olmadı…



Şimdi de futbol üzerinden!..

Marifet öyle sahaya tribünleri tahrik edecek “Türk futbolu için uyanma zamanı” pankartı ile çıkmak değil; devletimizin içinden geçtiği kritik süreçte, şehitlerimizin acısını yaşadığımız bugünlerde “TÜRKİYE İÇİN ELELE” ile pankartı ile çıkabilmekti...







