Berat Albayrak ne zaman dönüyor?

Eski Bakan Berat Albayrak yeniden kabineye dönüyor mu? sorusu bugünlerde gündeme oturmuş durumda...

Döner mi?

Onun cevabını yazımızın sonuna bırakalım...

Neden dönmeli cevabını verelim!..

Neden hakkın teslimi gerektiğini bir anlatalım...

Çünkü Berat beyin gözüne kaşına hayran değiliz devlet adamlığına, icraatlarına, ortaya koyduğu iradeye ve hayal denilenleri gerçeğe çevirmesine hayranız!..

Varlığı ile yokluğu belli olmayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını adeta yeniden keşfetmesi milattır....

Ateşten gömlek giyindiği Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemi Erdoğana atılan kurşunlara göğsünü siper etmesidir...

Bakın bugün daha iyi anlıyoruz ki Türkiye Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde “keşfetmeyi” öğrendi…

Çünkü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk kez yüzde yüz yerli ve milli bakış açısı ile keşfetmeyi öğrendi..

Sonuçlarını ogün bugün görüyoruz...

Türkiye'nin gizli tutulan yeraltı zenginlikleri için harekete geçti. Çünkü ondan önceki bakanlar için bu zenginlikleri araştırmak hiç gündemlerinde olmadı!..

Ne yaptı?

Türkiye’nin "jeokimya haritasını" ortaya çıkararak hangi bölgede, hangi madenlerin olabileceği konusunda 55 bin numune toplattı!..

Dünya genelinde jeokimya haritaları, maden aramacılığında yaygın olarak kullanılıyor ve Jeokimya; litosfer, pedosfer, hidrosfer, biyosfer ve atmosferdeki tüm kimyasal olayları inceleyen bilim dalı olarak biliniyor.

Anlayın Berat Albayrak’ın neden gizli ve açık güçlerin hedefi olduğunu!..

Bu ülkede dış güçlerin oyuncağı değil yerli ve milli kimlik taşıyorsan hedefsin!..

Ne diyordu o günlerde (09.08.2017)

"Jeokimya haritası için 50 binden fazla örnek alındı. Numunelerin sonuçları çok iyi geldi. Harika neticeler var. Türkiye'nin taşı da, toprağı da altın inşallah"

Türkiye'nin sahip olduğu üç derin deniz sondaj gemisi Fatih, Yavuz, Kanuni ve Sultan Abdülhamit Han projeleri nasıl ortaya çıktı dersiniz!..

O günlerde onun keşiflerine burun kıvıranlar, ardından ortaya çıkan keşiflerle yüzleştti...

Eğer Gabar Dağı’nda petrol bulunduğu müjdesi veriliyorsa, bunun mimarı kim?

Berat Albayrak’tır…

Tıpkı…

Karadeniz’de yapılan sondajlarla ortaya çıkan doğal gaz müjdesi gibi…

Keza rüzgâr enerjisindeki patlama…

Madencilik ve enerji alanında bütün gizli saklı tabuları tek başına yıkan bir devlet aklıdır Berat Albayrak…

Böyle bir devlet aklı devlet yönetiminden nasıl uzak kalır, nasıl uzak tutulur!

Kolay mı yetişiyor Berat Albayraklar...

Yok damatmış!..

Allah her devlet başkanına böyle damatlar nasip etsin!..

Enerji bir ülkenin kalkınması için olmazsa olmaz değil mi?

Berat Albayrak ...

İle yakın, orta ve uzun vadede Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak adına stratejik adımlar atılırken yerlileşme oranı artırıldı.

Yenilenebilir enerji alanında dünyaya örnek olacak projeler gerçekleştirdi ve gerçekleştirilmeye devam ediyor..

Türkiye enerji ve yeraltı kaynakları bakımından büyük atılımlara ve projelere imza attı ve atmaya devam ediyor..



O nedenle 101 yıllık Cumhuriyet tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını Berat Albayrak’tan önce Berat Albayrak'tan sonra diye ikiye ayırmak gerekir…..

Diyeceksiniz ki ya Hazine ve Maliye Bakanlığı...

Cumhuriyet tarihinin en zor, en kırılgan, en çok dış saldırı ile karşı karşıya kalındığı dönemine denk gelmesi en büyük şansızlığı oldu...

Hatırlayın ABD'nin ekonomik yaptırımlarını, tehditlerini!..

O günlerde randevu alacak kadar lobi gücünü kullanıp ABD Başkanı Trump'ı Beyaz Saray'da ziyaret etmesi bir bakan olarak Cumhuriyet tarihinde bir ilktir ki ABD'nin Türkiye üzerindeki yaptırımlarını sonlandırmak için Trump'ı ikna etmiştir!..

Kolay mı?

O günlerde onu eleştirenler Beyaz Saray kapısından geçemezdi!..

Ama gün yüzü gösterilmedi.

Buna rağmen azgın sularda gemisini sağ salim limana demirleyen kaptan olarak istifa etti.

Çünkü Berat Albayrak dediği gibi at izinin it izine karıştığı bu kaypak, bu çirkef, bu fitne fesat düzenin adamı olamadı!..

Olması mümkün değildi!..

Çünkü hiç bir zaman düzenin adamı olmadı!..

Ne yazık ki partisindeki arkadaşlarıda onu yalnız bıraktı!..

Çünkü Erdoğan'ın yanında uyarıcı olması işlerine gelmedi!..

Ahhh ah!..

Önüne gelene kapı açmayan devletin hazinesinden çıkan her kuruşun hesabını yeri geldiğinde Bakanlar Kurulunda dahi soran bir Hazine ve Maliye Bakanı sevilir mi?

"Siz beni başkaları ile karıştırdınız" dedi!..

Bakın…

Bazıları Ali Babacan’ı ekonomi dehası olarak gösteriyor ya!

Devletin kasasının dolu olduğu, dünya piyasalarında paranın bol olduğu, hiçbir ekonomik saldırı olmadığı dönemde bakanlık yapmak çok kolaydı!

Yarın düşünülmeden hazine parası su gibi akıtılıp, kasayı boşaltmaksa dehalık Berat Albayrak öyle biri olmadı!..

Berat Albayrak mı, Ali Babacan mı sorusunun cevabı çok kolay!

Gerçek yüzünü gördük işte...

Biri yerli ve milli!..

Diğeri gayri milli!...

Bu ülkede yerli ve milli olmak çok zordur ki Berat Albayrak’a bu gerçeği yaşattık!..

Giderken arkasından “haksızlık bu” diye tek kelime etmeyenler, bugün “Keşke dönse” diyorsa ki diyor hak tecelli etmiştir demektir..

Berat Albayrak dosdoğru adamdı…

"128 milyar dolar nerede? "iftirasını atan CHP'nin yüzüne tek başına verdiği mücadele ile yargının tokatını vurdurdu!..

2015-2018 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 10 Temmuz 2018'den 10 Kasım 2020 tarihine kadar ki Hazine ve Maliye Bakanlığı kim ne derse desin Berat Albayrak için yüzakıdır!

Bazen kaybettiğini düşündükleriniz aslında kazanmıştır…

İşte dün kaybettiği söylenen Berat Albayrak bugün kazananlar arasında!..

Bugün halk arasında da bu gerçeği yaşıyoruz!..

Bazıları soruyor...

"Berat Albayrak neden suskun?" diye...

Susmak, dayanılması çok güç bir cevaptır aslında..

Güzel bir söz vardır...

"Otoriteyi susmak kadar arttıran bir şey yoktur, söylemek fikri sulandırmakta, içteki ateşi dışa yayıp köreltmektedir."

İşte Berat Beyin suskunluğu bundan olsa gerek!..

Peki kabineye döner mi?

Türk Devletinin böylesine liyakat sahibi yüzde yüz yerli ve milli devlet adamlarını kenarda bekletme lüksü yok...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berat bey için geri dönüş vaktini başlattığını düşünüyorum demeyeceğim aldığım bilgiler bu noktada..

Artık dönme vakti!..

Berat Albayrak için çok yoğun iç ve dış gündemi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olmaya kesinlikle ihtiyaç var!..

Diyorum ki ...

Kasım ayında yapılacağı söylenen kabine değişikliğinde Berat Albayrak bakan olarak yeniden devlete ve millete hizmete döner!..