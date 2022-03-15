Berat Albayrak ne zaman dönecek?

Bugünlerde yine gündem Berat Albayrak…

“Burası Çok Önemli-Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye” adlı kitabı, ses getirmekle kalmadı zamanın kendisini nasıl haklı çıkardığını çıkarmaya devam edeceğini gösterdi....

Öyle ki yakın tarihe damga vuran, geleceğe yön veren altı önemle çizilecek bir yapıt…



Bir kere Albayrak baştan çok güzel bir ders vermiş..

Diyor ki…

"Hiçbir saldırıya, iddiaya, iftiraya cevap vermek için değil; siyasi bir polemiğe, tartışmaya kapı aralamak için değil; yüklendiğimiz yükün, talip olduğumuz idealin, verdiğimiz mücadelenin, hayata geçirdiklerimizin ne olduğunu merak edenlerle paylaşmak, bu dönüşümün ve yeni dönemin takipçisi olacak gençlerimize yapılanları birinci elden anlatmak için..."



Bakanlığı dönemindeki gibi yine farkını bu sözleri ile ortaya koyarken

bu ülkede siyasetin böyle saygın, içten ve samimi bir duruş ile ortaya koyarak yapılabileceğini gösterdi...

Ve de gösteriyor!..



“Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri” sözü misali, bakanlık dönemlerinde bu ülkeye kattığı katma değerlerin yanında, tek bir çivi çakmayanların en büyük eserlerinin ona "Damat" demek dışında söz olmaması Berat Albayrak’ın örnek duruşunun Türk Siyaseti için çok fazla olduğunu söyleyelim!..



Bütün çirkin saldırılara karşı hiçbir kavga içine girmeden sadece görevine odaklanarak saygın bir duruş ortaya koyarak çalışmış bir ‘DAMAT’ ı Allah herkese nasip etsin!

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Kitabı anlatıyor ki;

Berat Albayrak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak ortaya koyduğu başarı öyküsü Cumhuriyet tarihinde ilk kez “Bu ülkede Enerji Bakanlığı da varmış” dedirtmiştir!..



Dedim ya “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.”

Bakalım ayinesi iş olan kişiye...



Karadeniz’de, Akdeniz’de sondaj gemilerimizle verilen o müjdelerde büyük pay sahibi olmuş… Her birimi her yönü ile saat gibi işleyen, altyapısı çok güçlü bir Bakanlık inşa etmiş…



Enerji ve yeraltı kaynakları bakımından büyük atılımlara ve projelere imza atmış…

Ülkenin her bir köşesine getirilen doğal gaz altyapısında onun kararlılığı hâkim olmuş…



Dünya ekonomisini felç eden, market fiyatlarından elektrik zamlarına birçok alanda etkisini gösteren enerji krizine karşı, bugün panzehir olarak sunulan 'yenilenebilir enerji'de ülkemizdeki ilk ciddi projeleri o başlatmış…



Güneş ve rüzgâr enerji santralleri kurulmuş, güneş panelleri ve rüzgâr türbinleri Türkiye'de üretilmeye başlanmış, nükleer teknolojide devrim niteliğinde çalışmalar yapılmış…

Onunla…

Türkiye’nin enerji ithalatı azalmış ve bu ülkenin enerjide “Bağımsızlık” ideali için önemli bir kilometre taşı olmuş bir eski bakanı yazıyoruz!..

İşte o da kitabında bu gerçeklerin altını çizmiş…

Ekonomik bağımsızlık için şart olan cari açık probleminin artık Türkiye için kesinlikle çözüldüğüne şahit olunacağını, cari dengede en büyük yükü yıllık ortalama 50 milyar dolar ithalat rakamıyla enerjinin oluşturduğunu söyleyen Albayrak çok önemli mesaj vermiş..

"Bırakın ithalatın ikamesini, Türkiye 2030 yılından önce gaz ihraç eden ülkelerin arasına girecek"

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Sonra…

Cumhuriyet tarihinin en kritik, dünya piyasalarının Türkiye’yi vurduğu, ABD’nin Tayyip Erdoğan’ı devirebilmek için ülkemizi ekonomik kıskaç altına aldığı süreçte Hazine ve Maliye Bakanı olarak taşın altına elini koymuş…

Ateşten gömlek giyinmiş!



Ekonomi baronlarına meydanı bırakmamış, ülkenin ekonomi direncini ayakta tutmuş, yerli ve milli ekonomi modelini hayata geçirmiş…



Küresel tedarik zincirlerinin ciddi yaralar aldığı, üretimden istihdama küresel ekonominin her alanda daraldığı bir dönemde aldığı hızlı ve etkin tedbirlerle, ülkemizin süreci en az zararla geçirmesini sağlamış…



Kim inkâr edebilir ki!



Hele hele tarihte bir ilktir ki!

Türkiye’nin bir Hazine ve Maliye Bakanı, dönemin ABD Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray’da ağırlanmış, baş başa görüşme yaptıktan sonra Trump Türkiye politikalarında adeta U dönüşü yapmış…

(Trump’ın damadı ile iyi bir dostluğu olmanın avantajını kullanmış)

Gördük yaşadık…

Ama görmek için vicdan gerek!

"İşte burası çok önemli..."

Diyor ki;

“Pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte 2021 sonunda rezervlerin 111 milyar dolar seviyesine ulaştık. Özetle, yakın geçmişte yaşadığımız onca sınamayı, pandemi ve küresel krizleri başarıyla geçerek resmi rezervlerimizi korumayı başarmışız.

Cari dengedeki iyileşmenin de etkisiyle çok yakın bir gelecekte tarihteki en yüksek seviyelere çıkacağını düşünüyorum.

Merkez Bankası'nın 2018-2021 yılları arasındaki başarılı yönetimin sonucu olarak tarihinde hiç görülmemiş düzeyde toplam 165 milyar liranın üzerinde kâr etti..”



Çok çok önemli bilgiler…



*

Gördük ki…

Berat Albayrak içeriden dışarıdan her türlü operasyona rağmen taşın altına elini değil bedenini koymuş…

Cumhurbaşkanının canını acıtmak isteyenler ona saldırırken susarak kendini feda etmiş…

Kasıtlı…

Bilinçli…

Organize…

Ahlak dışı…

Saldırılara maruz kalmış…

Bir bakanın mücadelesinden bahsediyoruz…

Böyle bir psikoloji altında görev yapmak, tek başına kalmak, yılmamak, haksız ve adice eleştiriler, karalamalar karşısında adeta kan kusup kızılcık şerbeti içerek başarı hikâyesi yazmak her babayiğidin harcı değildi...

“At izi it izine karıştı” diyerek kenara çekilirken, bu sözü ne yazık ki o gün doğru yorumlanamadı!

Aslında Türkiye’nin içeriden vurulmak istendiğini, bu mücadelede kimin dost kimin düşman olduğunun bilinmediğini söylüyordu!



İşte bugün Türk siyasetinde yaşananlara bakınca, Berat Albayrak’ın “At izi it izine karıştı…” sözü ne kadar doğruymuş demeyen var mı?

*



Diyeceğim şu ki…

Berat Albayrak’ın talihsizliği, Türkiye’nin en kritik sürecinde Hazine ve Maliye Bakanı olması, damat sıfatının başarısının önüne geçirilmesi olmuştur!..



Amma velakin…

Berat Albayrak’ın Türk siyasetinde kaybedilmiş değil kazanılmış bir devlet adamı olduğu gerçeği zamanla daha iyi anlaşılıyor…

Bakın...

Bazen kaybetti diye düşündükleriniz aslında kazanmıştır!..

Zaman onu hep haklı çıkarmıştır ki Berat Albayrak “İşte burası çok önemli” eseri ile bunu ortaya koymuştur...

Lao Tzu der ki;

“Kazanmak ya da kaybetmek, hangisi daha iyidir, kazanmak bazen kayıptan daha fazla sorun demektir. Kayıp bazen kazançtan daha fazla yarar sağlayabilir.”

Görülmüştür ki istifası (kayıp) Berat Albayrak'a kazançtan daha fazla yarar sağlamıştır...



Peki gelelim can alıcı soruya!.

"Berat Albayrak tekrar siyasete döner mi?"

Döner!

Dönecektir!..

Çok farklı...

Çok daha güçlü...



O çok sevdiği şehrinin insanlarının "ARTIK YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN" dercesine sevgi gücünü arkasına alarak siyasete 2023’te çok farklı bir dönüş yapacaktır...



Hazırlığının olduğunu düşünüyorum...

İşte “İşte burası çok önemli” eseri dönüşün en önemli km taşı olacaktır...

Özetle..

Bir döneme damga vuran gençliğini tecrübesi ile bütünleştirmiş bir devlet adamının yakın tarihimize ışık tutan bir kitap var elimizde...

Şeffaf şekilde anlatmış...

Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına enerjiden ekonomiye kadar rakamlarla umut vermiştir...

Yakın siyasal tarihimizde aklımıza takılan pek çok soru işaretini ortadan kaldıran bir eser olduğunun altını çiziyorum...

Bazıları "Kitapta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı geçmiyor" diye fitneye başlamış ki çok komik olmuşlar!..

'Damat ' diyordunuz ya!..

Ve diyorum ki;

Berat Albayrak geleceği için suskunluğunun ardından "Söz uçar yazı kalır" sözünü yansıttığı eseri ile start vermiştir!..









