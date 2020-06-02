Berat Albayrak mı, Ali Babacan mı?

Görüldü ki Berat Albayrak’ın TRT’de yaptığı açıklamalar, kendi geleceği için de bir “MİLAT” oldu…

İlk kez insanların kalbine direkt hitap ederek iz bıraktı…

İlk kez para politikalarının, mali durum analizlerinin de dışına çıkarak “ Berat Albayrak kimdir?” sorusuna içtenlikle cevap verirken insanları duygulandırdı da!..

Sıfır kompleks…

Kararlı...

Cesur..

Halkın çocuğu…

Trabzon'un Yenice Köyünden çıkmış...

Topraklarını bir gün unutmamış...

Mütevazi …

Hırslı..

Rüku dışında eğilmemiş...

Okumak için tek kuruş burs almayan bir evlat ile Osmanlı arşivlerinde yıllarca çalışarak ortaya çıkarttığı tarihi gerçekleri kitaplaştırdığı eserleri satıp oğullarının eğitimi için harcayan, haksız yere yüzlerce kovuşturmaya tabi tutularak bedel ödemiş üstat bir babanın evladını tanıdı ülke insanı…

Bütün ön yargıları yıktı geçti.

Yıllardır bilinçli olarak üzerine yapılan algı operasyonlarını çöpe attırdı!

Türk ekonomisini nasıl yönetiyor sorusunun cevabının da hakkını verdi…

Hazıra konmadı…

Üzerine büyük yük aldı…

Bütün küresel ekonomi güçlerini tek kalemde silerek “Türk modeli “ yüzde yüz yerli ve milli model ortaya koydu!..

En önemlisi koltuktan güç alan değil koltuğa güç veren olduğunu gösterdi…

Şöyle bakın bakan olduğu günden bu yana ateş çemberinin içerisinde görev yaparken, bir gün dahi dert ağlamadı…

Sorun bakalım bir gün tatil yapmış mı?

Her gün milletin dertlerine derman olmak için yeni projeler, yeni kaynaklar, yeni ekonomik paketler açıkladı...

Açıklıyor da…

İşte son olarak kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçirerek hem üreticiye hem tüketiciye nefes verdi…

(12 aya kadar ödemesiz dönemi olan, aylık 0,64 faiz oranı ile 15 yıla varan vade imkanı)

Öyle hassas davrandı ki;

Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırdı...

“Bakan Berat Albayrak’ a güvenin” diye yazarken bazıları “Duygusal bakıyorsun” dedi.

Bugün olmasa yarın vicdanı olanlar hakkın teslimini yapacaktır..

Yapmaya da başlamıştır..

Cüneyt Özdemir’i tanır mısınız?

Bu ülkenin yetiştirdiği en önemli gazetecilerden biri…

Siyasi ideoloji olarak da AK Parti’ye yakın olmamış…

ABD’de yaşıyor…

Kendi adını taşıyan youtube kanalından çok ses getiren önemli programlara imza atıyor…

En son Berat Albayrak ile Ali Babacan üzerinden bazı ekonomistlerle yaptığı konuşmaların analizini dinledim…

Çok önemli sözler kullandı…

Bugün bunları sizlerle paylaşmak istedim…

Berat Albayrak ile Ali Babacan arasındaki farkı ortaya koydular…

Peki Cüneyt Özdemir ve ekonomist arkadaşları o programda neler söyledi?

Noktasına virgülüne dokunmadan Berat Albayrak-Ali Babacan isimleri üzerine yapılan o konuşmanın bütününü sizlerle paylaşmak istiyorum…

Dinleyelim…

***

“Bürokrasiden birkaç kişi ile konuştum.

Bunlar hala görev başında olan, ekonomi ile ilgilenen farklı derecedeki isimler.



Ali Babacan’a geldi mesele.



Bunlar da ekonomi ile ilgilendikleri için ‘Ne düşünüyorsunuz başarılı bir adam siyasete girdi. Girmeyi düşünüyor musunuz, teklif geldi mi?’ dedim.



Bir tanesi dedi ki;



‘Bence Berat Albayrak’a karşı herkes çok önyargılı.’



‘Ya bırak şimdi’ dedim ben de.



Ben de ön yargılıyım.



Düşündüm ben niye önyargılıyım.



Tanımam etmem Berat Albayrak’ı.



Hiç tanışmadık.



Niye önyargılıyım. Cumhurbaşkanının damadı diye önyargılıyım. Sonra diyorsun ki sen de birinin damadısın. Herkes birinin damadı baktığın zaman.



Karşımdaki isme ‘Cumhurbaşkanına bu kadar yakın olmasaydı Bakan olabilir miydi? O yüzden önyargılıyım’dedim.



‘Bence olabilirdi’ diyerek şunları söyledi.



Bence ‘Berat Albayrak, Ali Babacan’dan daha başarılı. Ali Babacan, Türkiye’de ve dünyada paranın en bol olduğu dönemde görevdeydi. Krizde görevde değildi. Şu anda Berat Albayrak yine bir şekilde ortalığı toparlamaya çalışıyor’dedi.



Ama ben önyargılarla tartışıyorum. Ekonomiden çok anlamıyorum. Okuyoruz onları aktarıyorum. Enflasyon rakamları falan.



Biraz tartıştık o sırada…



‘Baktığın zaman Ali Babacan döneminde herkes kör bir değnekle ilerliyordu. Şimdi ise herkes ölçmeye biçmeye çalışıyor ne geliyor ne gidiyor diye’ dedi.



Devam etti…



‘Dış dünya artık Türkiye’de faizi, kuru hatta enflasyonu belirleyemiyor.

Eskiden bilmem kim rapor yazdı, Amerika’da Senato’dan bir ambargo çıktı denildiğinde bir anda dolar çıkardı, borsa çıkardı, enflasyon etkilenirdi. Şimdi artık onlar etkilemiyor Türkiye’yi.

Ve bu parametreler dışında Türk lirasına kim sahip olacak. Kim Türk lirasının değerini belirleyecek kavgası var Türk ekonomisinde’ dedi.



Şimdi ‘Cüneyt Özdemir Berat Albayrak’a nasıl da şey yapıyor’ diyenler olacaktır tabi. Ben de gazeteciyim. Hepsi ekonomide sorumlu isimler ve bunar AK Partili falan da değiller.

Onların bürokratlarından bahsediyoruz.

Diyebilirsiniz ki şu anda AK Partili olmayan ekonomi bürokratı var mı?

Bence var.

2001 krizinde Türkiye’yi düze çıkartan bürokratik kadronun bir kısmı hala görevde.”



***

İşte Cüneyt Özdemir’in ünlü ekonomist dostlarıyla yaptığı noktası virgülüne kadar konuşmadaki sözleri bunlar…



Bence çok etkili...



Evet Ali Babacan ile Berat Albayrak arasında dünya kadar fark var…

Biri dünyada paranın bol olduğu, hiçbir krizin yaşanmadığı bir süreçte hazinenin geleceğini düşünmeden çok rahat şekilde sırtını ABD ve İngiltere'ye sırtını dayayarak bakanlık yapmıştır..

Diğeri dünya da krizin yaşandığı, Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırıların yaşandığı, üzerine bir de koronavirüs salgını ile mücadele edildiği bir dönemde sırtını milletine dayayarak bakanlık yapmaktadır.



Ali Babacan sırdır...

Kör bir değnek ile gelecek hesabı yapmadan ekonomiyi yönetir, küresel ekonomi baronlarına faizi, kuru hatta enflasyonu belirleme fırsatı vererek kendi ikbalini güçlendirmeye çalışır..

Berat Albayrak özü de sözü de birdir...

Ekonomiyi ölçerek biçerek çalışarak, ne geliyor ne gidiyor diye düşünerek yönetir. Dış dünya ya artık Türkiye’de faizi, kuru hatta enflasyonu belirleme fırsatı vermeyerek ülkesinin ikbalini güçlendirmeye çalışır..



O nedenle,

Ali Babacan, Recep Tayyip Erdoğan’dan önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ a rakip olmayı düşünse bence çok daha iyi olacak!.

Çünkü Berat Albayrak'ın yaşamı örnektir...



Şöyle bütün aile efradı da dahil bütün geçmişine bakın. Hiç kimse bugün çıkıp biri diyebilir mi ki “Bunlar bize şu haksızlığı yaptı.” diye..

Numune yok!..



Harama uzanan, şaibeye bulaşan el hiç olmamıştır...



İşte yıllardır bakanlık yapıyor!



Bir Allah’ın kulu çıkıp ona tek bir çamur atabildi mi?

Hayır..



Peki;

Tayyip Erdoğan’a rakip olmaya çalışanlar bu bakanlık koltuklarında arkalarında bıraktıkları soru işaretlerine hala cevap verebiliyor mu? (Örnek Bank Asya'yı devlete aldırma girişimi)

Kimdi bu eski bakan?

2003 yılının şubat ayının son günlerinde verdiği demeçte, ABD’nin Irak işgali için Türkiye’nin destek vermesi gerektiğini savunup “Irak’a ilk bomba düştüğünde 8.5 milyar hesaba geçecek” sözleriyle, işgale para için göz yumarak tarihe geçen Erdoğan'a karşı parlatılmak istenen eski bakan kim di?

Bugün o ABD’nin o İngiltere’nin değirmenine su taşımak için kraliçe onayı ile Tayyip Erdoğan’a karşı parti kuran Ali Babacan’dan başkası değildi!

O nedenle duruşu ve icraatları ile Berat Albayrak'ı Ali Babacan ile kıyaslamak bile abesle iştigaldir...

Diyeceğim şu ki;

Berat Albayrak bu milletin vicdanıdır...

Büyük usta Mehmet Akif’in “Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete ram ol… Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol” sözünde arayın onu..

Çünkü baba büyük üstat Sadık Albayrak hocanın medresesin de vatanına, milletine milli ve maneviyatına sahip çıkması için yetişmiş bir devlet adamıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenini boşa çıkarmamıştır.

Bakın bu sözler ona anasının ak sütü gibi helaldır...

Bir okurum Bakan Albayrak ile ilgili bir paylaşımımın altına şu notu düşmüştü..

O notla bitirelim mi;

Allah hayra tevdi eylesin bütün yaptıklarını inşallah..





İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak (Yenice köyü, Trabzon 1983)







Bakan Berat Albayrak, memleketi Trabzon'un Dernekpazarı ilçesindeki Parma Yaylası'na Babası Sadık Albayrak ve oğlu Ahmet Akif Albayrak ile yaylaya çıkarak çimlerin üzerine otururken sosyal medya hesabından, "Üç nesil Albayraklar, yaylada enerji depoluyor" notuyla paylaşmıştı (17.08.2019)





