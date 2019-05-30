Berat Albayrak kimin adamı!..

Bilmem!

Berat Albayrak’ı ne kadar tanır mısınız?

Bırakın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olmasını bir kenara…

Kendini hem ilme, araştırmaya adamış bir çınar, hem de Selçuklu ve Osmanlı çınarıyla irtibat kurup gönül köprülerini imar eden bir mimar olan babanın (Sadık Albayrak) evladı…

İstanbul Fatih’te doğdu, büyüdü.

Kendi ifadesiyle “Fatih Sultan Mehmet’in dizinin dibinde yetişti.”



Bugün devletine hizmet veriyor…

Ama birilerinin sürekli ekonomi üzerinden algı operasyonları ile aleyhinde kamuoyu oluşturmaya çalışması karşısında sessiz kalmak mümkün olmadı…

“Yeter” dememek mümkün olmuyor..

Çünkü büyük bir gıybet yapılıyor…

Çalışmaktan üstlendiği görevlerin hakkını vermekten başka ne yapmış Berat Albayrak…

Erdoğan’ın damadı olması devletine hizmet etmesine engel mi?

Siyasi yaşamına bakın...

Bakanlık görevleri de dahil bugüne kadar arkasında en küçük olumsuzluk, en küçük şaibe bulunduğunu gördünüz mü?

Bugüne kadar muhalefet cephesinden veya medyasından kendisine yönelik en küçük olumsuz iddiaya şahit oldunuz mu?

Bulamazsınız…



Liyakata gelelim..

Enerji Bakanlığı döneminde yaptığı çalışmalar, ortaya koyduğu projelerle tarih yazmıştır.

Hiç abartısız söylüyorum, Enerji Bakanlığı’nı Berat Albayrak’tan önce Berat Albayrak’tan sonra diye ikiye ayırmak gerekir...

İlklere imza atmıştır!..

Hazine ve Maliye Bakanlığı kucağında bulduğu canlı bomba misalidir.

Cumhuriyet tarihinin en büyük dış kaynaklı ekonomik saldırısı altında böylesine önemli bir bakanlık görevini üstlenerek adeta ateşten gömlek giyinmiştir…

En büyük şansızlığı da bu olmuştur.

Birileri tarafından sürekli pompalanan “Yok efendim Ali Babacan olsaydı böyle olmazdı , yok efendim Mehmet Şimşek olsaydı böyle olmazmış”türünde yapılan algı operasyonları, kasıtlı olarak Berat Albayrak üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yıpratmak hedeflidir…

Babacan ve Şimşek dönemlerinde dünya piyasalarının rahatlığını, Türk ekonomisi üzerinde her hangi bir baskı ve oyun olmadığını bilmeyen var mı? Neden kimse bunu düşünmüyor!..

Çünkü hesap başka…

Biz bu ülkede ne bakanlar gördük nerelere göbekten bağlı olarak gücü ellerinde bulundurdular!..

Biz bu ülkede ne bakanlar gördük Türk ekonomisini yönetirlerken dahi Türk iş adamlarına “Türkiye’ye yatırım yapmak doğru değil.Dışarıya yatırım yapın ”diyerek resmen ihanet içine girdiler..

Herkes kendini çok iyi biliyor!..

Peki bugün kimin adamı olduğundan asla şüphe duymadığımız bir bakan gerçeği var karşımızda iken neden oyuna geliniyor...

Öyle bugün çıkıp algı operasyonları ile doların, euronun yükselişini Bakan Albayrak’a bağlamak tam anlamı ile Erdoğan düşmanlığıdır...

Şu bir gerçek ki Berat Albayrak, yaptığı çalışmalar ortaya koyduğu tedbir paketleri, dış dünya ile kurduğu ilişkiler ile Türkiye üzerindeki ekonomik saldırılara karşı gemisini azgın dalgalar arasında sağsalim limana demirlemeye çalışan kaptan misali olarak karşımızdadır…

Şöyledir bakın.Türk tarihinin en büyük ekonomi saldırısı altında bile bu ülkede tek bir banka batmamıştır…

Hatırlayın yakın tarihi!..



Öyle ikide bir siyasi hesaplarla “Damat” göndermesi ile Bakan Albayrak’a haksızlık yapılmasını önce bir insan sonra bir gazeteci olarak içime sindirmem mümkün değildir..

Dilsiz şeytan olamayız…

Bakan Albayrak’ın üzerine oynanan bunca oyuna karşı bir gün dahi cevap vermeyerek çok sabırlı bir duruş ortaya koymasının sırrını ise Peygamber efendimizin(S.A.V) ” Uğradığı haksızlığa sabredenin Allah şerefini artırır” sözünde aramak gerekir.



Evet çok usta siyaset adamı değil…

Zaten öyle bir derdi de hiç olmadı…

Siyaset yapmayı sevmez…

Sadece kendi görevine odaklanır…

Polemiklerden uzak durur…

Kavga nedir bilmez…

Çok zorunlu olmadıkça cevap vermez...

Hak, hukuk nedir iyi bilir…

Mesela “Gıybet”yaptığını hiç gördünüz mü?

Asla…

Devlet malını peşkeş çektirmez…

Yetimin hakkını korur…

Biri çıksın bunun aksini söylesin…

Etik dışı bir davranışını dahi bulamazsınız…

Bulan olsa davul zurna çalıp yollara düşerdi!..



İnsanı yönü ise;

Öyle dışarıdan birilerinin göstermeye çalıştığı gibi kibirli değil aksine son derece mütevazı, pırıl, pırıl yüreği olan ,insanlara yüksekten bakmayan genç bir devlet adamıdır...

Ama onu iyi tanımak gerekir…

Hatası yok mu?

Olmaz mı!..

Hazine ve Maliye Bakanı olmasını daha ilk günden içine sindiremeyen küresel güçlere "Emriniz olur" dememek, kendini kabullendirme ve memnun etmeye yönelik hiç bir hamle yapmamak!..



İşte Berat Albayrak'ın suçu bu!..

İlk kez Türkiye’de dış piyasalara göbekten bağlı olmayan, küresel güçlerin hazırladığı raporlarla Türk ekonomisini yönetmeyen, yüzde yüz yerli, yüzde yüz milli bir Hazine ve Maliye Bakanı gerçeğini yaşıyor Türkiye…

İşte Berat Albayrak'ın suçu bu!..

İşte hem içeriden hem dışarıdan bu gerçek hazmedilemiyor!

Kul-lan-dır-mı-yor kendini yani!..

İşte bu nedenle sürekli algı operasyonu yapılıyor…

Bakın…

Şeyh Sadi-i Şirazı’ nın“Beytülmal hazinesi, yoksulların lokmasıdır, şeytanların kardeşlerine yemlik değil” sözü Berat Albayak’ın devletin kasasına nasıl gözü gibi baktığının özetidir aslında…

Bir anıyı paylaşmak isterim;

Hazine ve Maliye bakanı olduğu zaman Türkiye’nin ünlü müteahhitleri ile karşılaşmasında “Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenler, Allah’a yarın nasıl hesap verecekler. Sizlere diyorum”diyecek kadar ekonominin anahtarlarının teslim edileceği namuslu bir adamdır Berat Albayrak…

Böylesine kritik bir süreçte Hazine ve Maliye Bakanı olarak ateşten gömlek giyinmek, sabırla tabloyu ters çevirmeye çalışmak ve çevirir duruma getirmek öyle her baba yiğidin harcı değildir...

Damat olmasını ikide bir gündeme getirip onun üzerinden eleştiri getirenler, takdiri ilahiye ve kadere inanmayanlar olsa gerek…

Sezai Karakoç der ki;

“Ve son sözü hep alın yazısı söyler…”

Damat olması de bakan olmasıda bir alın yazısıdır...

Alın yazısının önüne kim geçmiş ki!..

Üstat Necip Fazıl der ki;

İnsan bu, su misаli, kıvrım kıvrım аkаr yа; Bir yаndа аkаn benim, öbür yаndа Sаkаryа. Su iner yokuşlardan, hep bаsаmаk bаsаmаk; Benimse аlın yаzın, yokuşlarda susаmаk.

Diyeceğim şu ki;

Kim ne derse desin Berat Albayrak "Acaba" dedirtmeyecek şekilde “Beytülmal hazinesi “sin emanet edileceği bu milletin adamıdır...

Allah yolunu açık etsin, yar ve yardımcısı olsun…



