Berat Albayrak Kemal Derviş değildir!..

Çok garip bir ülkeyiz…

Çok garip görüş açılarımız var…

Çok ön yargılıyız…

Çok çabuk dolduruşa geliriz…

Bunu spordan siyasete, iş dünyasından bürokrasiye kadar görüyoruz…

Bu ülkenin yetişmiş değerlerine karşı bilinçli ve bilinçsiz bir şekilde ortaya çıkan önyargılarımızı bir türlü yenemeyiz!..

Senaryolara kurban gideriz!..



Bunu neden yazıyorum…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul edildiği fotoğrafları görünce ne yalan söyleyeyim hem gururlandım hem de üzüldüm..



Neden üzülüyorum…



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türk ekonomisinin teslim edildiği “YERLİ VE MİLLİ” bir isim olarak Berat Albayrak’ın, tarihin en büyük ekonomik saldırısı altında ortaya koyduğu performansın hakkının verilmemesine…



Fırtınalı denizlerde gemisini sağ salim limana demirleyen kaptan misali en kritik süreçler içinden başarı ile geçmesi takdir edilmesi gerekirken, “Cumhurbaşkanının damadı”denilerek başarı öyküsünün yaratılan algı operasyonları ile göz ardı edilmesine…



Dur durak bilmeyen çalışkanlığı ile Ankara’da koltuğunda oturup ekonomik gelişmeleri takip eden ve sadece talimat veren bir bakan olmadığını göstermesine…



Defalarca yurt dışına gidip ülkesinin ticari hacmini yükseltmek için çalmadık kapı bırakmayıp çıtayı yükseltmesi, yabancı yatırımcıları Türkiye’ye yatırım yapmaları noktasında ikna etmesine rağmen….

Hala birilerinin milletin üzerinde algı operasyonu yaparak “Berat Albayrak ne yapıyor”demesine üzülüyor ve tepkimi koyuyorum…



Bilin ki bu bir oyundur…



Türkiye tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olan 2001 krizinin en bilindik isimlerinden biri kimdi?

Kemal Derviş

Hatırladınız mı?

O dönem IMF tarafından yapılan baskı ile Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığına getirildi…

Ne oldu?

2001'de dönemin başbakanı olan Bülent Ecevit'in Kemal Derviş için ne dedi;

"En büyük pişmanlıklarımdan birisidir. O şeytani hesaplar içerisindeydi!"

Çünkü uluslararası güçler tarafından Türkiye ekonomisini tasfiye göreviyle koltuğa “Büyük kurtarıcı” olarak getirilmişti!

Türkiye yaşadı gördü!..

Berat Albayrak göreve getirildiği an dış dünyanın tepkisi nedendi acaba?

Bugün Berat Albayrak’a “Damat” denerek karşı güvensizlik zinciri halkası oluşturmak isteyenlerin derdi Albayrak’ın Kemal Derviş gibi İMF’ ye, ABD’ye, Uluslararası trollere göbekten bağlı değil asla kullanılamayacak yerli ve milli bir isim olmasıdır…



Diyeceğim şu ki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden “Ekonomi, Cumhurbaşkanının damadına mı teslim edilir”şeklinde yaratılan bazı algı operasyonları, Türk ekonomisini istedikleri kulvara sokmayı başaramayan dış ve iç işbirlikçilerin bilinçli ve kasıtlı bir oyunundan başka bir şey değildir…



“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” sözü misali kim ne derse desin Berat Albayrak’ın Türk ekonomisinin rayına oturması için verdiği büyük mücadeleyi hiç kimse göz ardı edemez…

Ülkesinin en kritik ekonomik sürecinde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine gelen ve bugüne kadar ortaya koyduğu reform paketleri ile ne ABD’ye, ne İngiltere’ye, ne Batı’ya hiçbir göbek bağı olmadan oturduğu koltuğun hakkını veren bir Bakan gerçeğidir Berat Albayrak…



Belki ülkenin İstanbul'daki seçimlere kilitlendiği yoğun gündemi arasında fazlaca yer bulmadı ama başkanlığında gidildiği ABD’deki ziyareti bunun belgesidir...

Türk ekonomisinin özellikle son 6 aylık performansının ABD’de dahi ciddi şekilde takdir görmesi, bizim ülkemizde Albayrak üzerinden algı yaratmak isteyenlere ders oldu açıkçası…



Şöyle bir düşünün...

Türkiye’nin Hazine ve Maliye Bakanı çıkıp ABD’ye gidecek…

O Bakan ABD Başkanı tarafından Beyaz Saray’da konuk edilerek görüşleri dinlenecek sohbet edecek...

Dünya bu görüşmeyi şaşkınlıkla izleyecek...

Bu Türk siyaset tarihinde bir ilktir...

20 milyar dolarlık ticaret hacminin 75 milyar dolara taşınmasıyla ilgili dev hamleler yapacak…

G20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’nda Türkiye’nin küresel ekonomiyi tehdit eden risklere karşı tezlerini ortaya koyup destek alacak..

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ve heyeti ile banka politikaları ve Türkiye yatırımları ile son derece önemli ilgili toplantı gerçekleştirecek…

ABD ekonomi dünyasına Türkiye adına güven verecek…

Türkiye-ABD ilişkileri konusunda, demir-çelik ürünlerine uygulanan ek vergiler ile Halk Bankası konularını ele alıp sorunu çözmek için kapıyı aralayacak…

Cumhurbaşkanının mesajlarını ABD Başkanına iletecek…

Bakan Albayrak bugüne kadarki ziyaretlerin en başarılısına ABD'de imza atmıştır ve bu ziyareti bir diplomatik başarıdır...

Madem yazımızın konusu Berat Albayrak...

Öyle birilerinin dediği gibi kibirli bir adam değil aksine son derece mütevazi ve beyefendi bir adamdır …

Son derece sakin,kendinden emin ve kararlı..

Calışkan ve cesaretli…

Şaka değil gerçek siyaseti sevmez!..

Siz onun hiç siyaset sahnesinde kavga yaptığını gördünüz mü?

Asla kısır siyasi çekişmeler içine girmez…

Bütün dünyası üstlendiği sorumluluktur. Sadece kendi bakanlığının sorumluluğunun hakkını vermekle günlerini geçirmekle meşguldür..

Enerji Bakanlığında "Milli Enerji" konusunda yaptığı muhteşem hamlelere bakıldığı zaman onun bakanlığı dönemi Cumhuriyet tarihinin en başarılı Enerji Bakanlığı dönemidir…

Açın yaptıklarına bir bir bakın...

Anlatsın size her defasında hakkının teslimini yapan bugün aynı yoldan yürüyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez..

Ama görmek için vicdanlı olmak gerekir…

Ona öyle "Damat" sözü üzerinden algı operasyonu yapanlara sessiz kalmak vicdansızlıktır...

Diyeceğim şu ki;

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ a damadı olduğu için değil, bu ülkenin yetiştirdiği önemli bir değer olarak ve kendisine büyük güvendiği için bu bakanlık görevini kendisine vermiştir…

Dünyanın ekonomi trollerine göbekten bağlı İMF'nin taşoronü olarak Türk ekonomisinin başına "Kurtarıcı" olarak getirilip Türk ekonomisini satan, dönemin dönemin Başbakanı Ecevit tarafından “ En büyük pişmanlığım Kemal Derviş'in getirilmesine onay vermemdir. Çünkü Şeytani planlar içindeydi” dediği Kemal Derviş değildir Berat Albayrak...

Bu ülkeyi satmaz kardeşim satmaz!..

Bu ülkenin parasını peşkeş çektirmez!..

Dünya ekenomi tröllerinin dümen suyundan gitmez!..

Çünkü ;

Berat Albayrak bu vatanın yetiştirdiği vicdan sahibi yüzde yüz yerli, yüzde yüz milli evladıdır…

Ona güvenelim...