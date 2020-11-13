Berat Albayrak geri döner mi?

Bazıları soruyor

“Berat Bey siyasete veda mı etti” diye…

Hala anlayamamışlar!

Berat Bey hiç siyasetçi olmadı ki siyasete veda etsin!..

O nedenle de siyasetçi olmamasının, siyasetçi gibi davranmamasının bedelini aslında ödedi…

Hiç oynamadı...

Hep olduğu ve göründüğü gibi oldu!..



Türk siyasi tarihinde, muhalefet ve yandaşları tarafından hakkında ahlaksızlığa varan eleştiriden tutun da hakarete kadar açıklamalar yapılan bir başka bakan var mı diye merak ediyorum…

“Damat aşağı, damat yukarı” diye her grup toplantılarında Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun insanlıktan çıkan saygısızca şovmenliklerini izledik hep!

Eleştiri yerine aile değerlerine saldıran bir muhalefet çirkefliği yaşadık.

Sabır taşı olsa çatlardı…

Ama o çatlamadı!

Çok iyi biliyorum ki onlara anladıkları dilden, onların yaptığı türden vereceği çok cevap vardı ama demedi!..

Bir gün dahi çıkıp cevap vermedi…

Bir gün dahi aynı dilde karşılık vermedi…

Bir gün dahi elinde bulunan medya gücünü kullandırmadı…

"Devlete hizmet böyle de yapılırmış " dedirtti…

Hep görevine odaklandı…

Kısasa kısas demedi hiç!



Hep insan oldu…

Hep ahlaki duruş gösterdi...

Hep manevi dünyası ile başbaşayız kaldı...

Babadan kalan insanlık beratına layık oldu...

Hiç eli siyasetin çarkı içerisinde çirkef olmaya vermedi..

“Nereye kadar giderse oraya kadar” diyerek “Hakka” sığındı!

Sonunda buraya kadarmış diyerek görevini bıraktı…

Hiç kimse ama hiç kimse onun Türk ekonomisinin bağımsızlığı için verdiği mücadeleye laf diyemez.

“Bu ülkede Enerji Bakanlığı varmış” dedirten bakan gerçeğini sonradan görenler, ekonomide attığı adımları da yarın görecek!

ABD ekonomik saldırısı, kur oyunları, koronavirüs salgını arasında sıkışan ekonomik dönemde bakanlık yapmak kolay mıydı?



Gelelim bundan sonrasına..

"Siyasete veda mı etti ?" diye soranlara diyorum ki “Berat Albayrak hiç siyasetçi olmadı ki siyasete veda etsin…”

İstifası istenmedi...

Bırak denmedi...

Duruş gösterip istediği yere alnı açık başı dik bir şekilde döndü

Kırgın mı Erdoğan'a!..

Mümkün değil...

Sadece dün kalbi kabinede görev yaparken bağlı olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte atıyordu. Bugün ise "Babası (Kayınpederi) Tayyip Erdoğan " ile birlikte atıyor!..

Değişen sadece bu!..

Bakın "AK Parti üyeliğinden. istifa etti" diye fitne çıkarılan baba Sadık Albayrak’ın verdiği cevap, oğul Berat Albayrak'ında yol haritasıdır…

Çünkü hep babasının oğlu olmuştur...

Yazmak için tanımak gerek!..

Ne dedi üstat Sadık Albayrak dünkü açıklamasında;

“60 yıllık yazarlık ve gazetecilik hayatıma tarih ve arşivler şahittir. Çocuklarımı gayesi ulvi ve cihanşümul bir davanın neferi olarak yetiştirdim. Onlar da ülkelerine ve içinde yaşadıkları cemiyete hadim oldular. Bunun için üstlendikleri vazifeler ancak bir vasıtadır. Ben onlardan razıyım.

Son günlerde ailem ve çocuklarım hakkında en alçak iftira ve karalamalara tevessül edilmektedir. Bu vicdandan, izandan, insaftan yoksun bir vaziyettir.

Bizler dünyevi makam ve mevkilerle değil; duruşumuzla, fikirlerimizle ve memleketimize hizmetle var olma gayesi güden insanlarız.

Bir dava partisi olan AK Parti’nin ve her daim ‘Nur-u Aynım’ dediğim muhterem Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında, ‘ölümüne ölümüne’ duygusuyla, bütün bir aile olarak dimdik durmaktan bir an dahi vazgeçmemiz mümkün değildir.

Emperyal güçlerin ve yerli uzantılarının, başta FETÖ olmak üzere bütün millet düşmanlarının karşısında elimizde ‘Selahaddin’in kılıcı’ alnımız ak, başımız dik dağ gibi durmaya devam edeceğiz…”

İşte bu!..

Baba Sadık Albayrak’ın bu mükemmel sözlerinin altında oğlu Berat Albayrak’ın da imzasının olduğuna adınız gibi inanın…

Para, pul ve makamla hiç bir bağı olmayan bir aile gerçeğidir bu...

Peki bundan sonra ne olur?

Asıl soru da bu...

Açık ve net olarak söylemek isterim ki her daim “Siyaset değil devlet adamı” duruşu gösteren Berat Albayrak devletine hizmet defteri asla kapatmamıştır..

Ve böyle de zaten kapatmaz!..

Kapattığı sadece ekonomi yönetimi defteridir ki "Kol kırılır yen içinde kalır" anlayışı ile bugün sağlık sorunlarını dile getirip dinlenmeye çekilmiştir..

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrılması hem iktidar hem Erdoğan hem de Albayrak için hayırlısı olmuştur...

Bunca haksız, çirkin, ahlaksız eleştiri ve karalamaya karşı her gününü ateşten gömlek giyinmekle geçiren Berat Albayrak da bu kararı ile hem kendini koruma altına almış hem de ortaya koyduğu yerli ve milli ekonomik model ile yeni yol arkadaşlarına güvenli bir zemin bırakmıştır…

Bunun aksini kimse inkar edemez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da istifasını kabul etmekle onu korumaya aldığını ama kendi dünyasında böyle veda etmesini kabullenmediğini iyi biliyorum desem yanılmam...

Bu nedenle de Albayrak'ın istifasının ardından kabinede yapacağı iddia edilen revizyonu da rafa kaldırdığını düşünüyorum…

O nedenle diyorum ki…

Berat Albayrak mutlaka dönecektir…

İlk kabine değişikliğinde bu olacaktır...

O nedenle Erdoğan’ın yeni yılla birlikte yapmayı düşüneceği kabine değişiminde Berat Albayrak’ın "Cumhurbaşkanı Yardımcısı" veya yaptıkları ile tarih yazdığı "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı" olması hiç sürpriz olmayacaktır…

Bekleyip görelim..

Dargınlık ,kırgınlık, küslük bekleyenlere tokat gibi cevabın özü şudur;

Ne diyor Baba Albayrak!

“Bir dava partisi olan AK Parti’nin ve her daim ‘Nur-u Aynım’ dediğim muhterem Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında, ‘ölümüne ölümüne’ duygusuyla, bütün bir aile olarak dimdik durmaktan bir an dahi vazgeçmemiz mümkün değildir. Bütün millet düşmanlarının karşısında elimizde ‘Selahaddin’in kılıcı’ alnımız ak, başımız dik dağ gibi durmaya devam edeceğiz…”

Bilin ki bu sözlerin altında oğul Berat Albayrak’ın da imzası vardır…

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hocam" dediği Sadık Albayrak'ı. arayarak teşekkür ettiği noktasında bilgilerde aldım..

Unutulmasın Tayyip Erdoğan ile Sadık Albayrak arasındaki aile hukuku, dostluk kız alıp verme ile başlamadı...

Ezelden geliyor...

Ebediyete gider...

Diyeceğim şu ki;

Berat Albayrak mutlaka dönecektir…

Alnı açık başı dik gidenler bir gün döner!

Hani deriz ya...

Bu şarkı burada bitmez…

Berat Bey içinde durum budur...

Bekleyip görün!..















