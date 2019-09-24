Berat Albayrak düşmanı müptezeller!

"Tevekkül " sahibi olmak demek böyle bir şey...

Bu kadar yalana, bu kadar saldırıya, bu kadar fitne ve fesata karşı "Sabır taşı olsa çatlardı"

Bu nasıl bir gazetecilik?



Bu nasıl basın ahlakı?

Bu mesleğe ömrünü veren bir insan olarak böylesine sözde meslektaşlarımın hatta meslek büyüklerimin olmasına üzülüyorum!..

Gazeteciyiz diye fitne fesat yapan sözde gazetecileri yazmayacağız mı?

Bu mu bu mesleğin onur ve haysiyeti!..

"Gazetecidir ne yazsa yeridir" mantığı yok arkadaş!..



Bu ülkenin bir bakanı üzerinde kasıtlı olarak sistematik bir şekilde algı operasyonu yaparak aile değerlerine saldırmak, nasıl bir şerefsizliktir arkadaş!



Siz nasıl Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz insanlarsınız!

*

Biriniz çıkıp “Beni biri aradı. Bakan eşinden boşanmış. Ege’de bir ilçede aile mahkemesinde boşanma işlemini yapmış” diye algı oluşturuyor!..



Diğeriniz çıkıp “O arkadaştan önce Ankara’dan birinden bana da böyle bir bilgi gelmişti” diye devam ettiriyor!..



Ötekiniz “Bak bak Bakan parmağındaki yüzüğü çıkarmış” diye ahlaksızca kafa karıştırıyor!..

Siz nasıl bir Allah’tan korkmaz kuldan utanmaz şahsiyetsizlersiniz ki fitne fesat ile birer yaman makinesine dönüşmüşsünüz!..

İnsanların şeref ve haysiyetleri ile oynama hakkını kimden alıyorsunuz…

Ha birde çıkıp ”Diktatör Erdoğan” diyorsunuz ya…

Erdoğan diktatör olsaydı bunları yazmaya gücünüz yeter mi?



Kim o kulagınıza bu yalanları üflediğini söylediğiniz birileri!..

Hadi söyleyin!..



Çünkü öyle birileri yok…



Sadece ve sadece o bakanı yıpratmak ve küçük düşürmek için algı operasyonu yaptığınızın farkında değil mi sandınız bu halk!..



Allah aşkına sizde hiç utanma duygusu yok mu?

*



Aile saadetine alçakça dil uzattığınız, iftiralar attığınız o bakan üç gündür nerede?

ABD’de...



New York'ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu toplantıları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor…

Gözünüze girsin bu fotoğraf!..





Utanmazlar...

“Boşandı, yüzügü çıkardı” diye algı oluşturduğunuz o bakan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak ve oğlu Sadık Eymen ile Pazar sabahının erken saatlerinde ThePeninsula Otel'den ailece çıkarak parkta dolaşıyor…



Central Park'ta çalışan Türk faytoncular tarafından görüntülenen Albayrak ailesinin el ele dolaştıkları ve çocuk parkında zaman geçirdikleri görülüyor!..

*

35 yıldır bu mesleğin içindeyim…

Ben bir bakana yönelik bazı kalemler tarafından sistematik bir şekilde böylesine saldırıldığı bir alçaklık görmedim…

Tamamen bir organizasyon!..



“Şu an ismini açıklayamayacağım biri bana söyledi” yalanına sarılarak evli iki çocuk babası bir bakana saldırmak hakkını nereden alıyorsunuz?



Kim o dediğiniz ismini açıklamayacağınız biri!..



Çünkü öyle biri yok!



Mahkemeye de verildikleri zaman ise “Benimki bir iddia. Cevap verseler yazardım” edebiyatı ile kurtuluş ayakları!..



Peki bu kadar kolay mı insanların onuru ile oynamak?



Siz ne ar damarı çatlamış insanlarsınız!

Nedir bu Berat Albayrak düşmanlığınız?



Bu bakan sizleri muhatap almıyor, iddialarınıza cevap vermiyor diye saldırmaya devam ediyorsanız cevabınız bellidir...



Derler ki.

Kişiliğinizde şeref yoksa eğer, ne kadar başınız dik yürürseniz yürüyün, gökyüzü dahi yüzünüze tükürür.



Gökyüzünün yüzünüze tükürdüğünün farkında değil misiniz?



Ne yazık ki alçalmanın sınırı yok bu ülkede!



Bu ülkede ne yazık ki vatana, millete ihanet etmenin, terör örgütleri ile iş tutmanın, insanlara haksız yere saldırmanın, insanlara haksız yere hakaret etmenin, insanların aile değerlerine saygısızlık etmenin adı “Özgür basın” edebiyatı olmuş...



Demokrasi böyle gelişiyor muş!..

*

O bakan üzerinden yaptığınız operasyonla ilgili asıl derdinizi biliyoruz!



Derdiniz üzüm yemek değil bağcıyı dövmek...

Yani bu ülkenin Cumhurbaşkanına saldırmak…



Biliyoruz artık ekonomideki olumlu gelişmeler de çok zorunuza gidiyor…

Allah var gam yok!..

Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü huyu vardır!..



Yerel seçimler öncesi Türk ekonomisine saldıranların, domates, biber, patlıcan edebiyatı yaparak fiyatları tavan yaptıranların, Bakan Albayrak’ın gizlice IMF ile görüşme yaptığı iftiralarını ortaya atanların maskeleri öyle bir düştü ki!..

CHP’nin İYİ Parti’yi de yanına alıp Ankara Hilton Otel’de kapalı kapılar ardında IMF ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı!..

Tam bir skandal!

Hangi pazarlığı yaptılar?

Bir muhalefet partisinin IMF ile ne işi olur?

Hadi cevap verin…

*



Gizlice IMF ile görüşen CHP sözcüsü Faik Öztrak kimdir?



2001 ekonomi krizindeki rolü neydi?



Kemal Derviş ABD’den gelir gelmez neden onu Hazine Müsteşarı yapmıştı?



IMF’nin Türk siyasetine yön vermesinin önünü kimler açmıştı?



Türkiye ekonomisinin tasfiye operasyonunun parçası kimler olmuştu?



Hadi cevaplayın!..

Buyurun...

Hadi Japonya'da hükümet ortağı Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi’nun daha yeni Türkiye ziyaretinde “2013'te ziyaret ettiğimiz Türkiye'nin ekonomik durumunun görkemli bir şekilde geliştiğini fark etmiş bulunuyoruz” şeklindeki sözlerini yazın..

Kim var ekonominin başında?

Hadi yazın...

Yazamazsınız...



Çünkü Hz. Mevlana demiş ki;

“Bozuk olunca maya ne ar tanır ne de haya!”

Şimdi birileri de çıkıp “Bakan Albayrak aleyhine sürekli yazanları siz tanıyor musunuz…..” diye başlasa sonra da ağza alınmayacak iddialarda bulunsa ve o iddialarda ‘Birileri dedi’ ye dayandırılarak kamuoyu ile paylaşılsa ne dersiniz beyler!

Berat Albayrak düşmanlığı neden?

ABD'den, İngiltere'den, Dünya Bankasından gelip ekonominin teslim edildiği , İMF'ye Türk ekonomisini peşkeş çeken bir bakan olmaması mı?

Bolluk içinde olunan dönemde Türk ekonomisinin başında olmaması en kritik süreçte ateşten gömlek giyerek ekonomiyi yönetmesi mi?

Nedir suçu?

Berat Albayrak'ın aile değerlerine saldırmayı kendilerine marifet sayan "MÜPTEZELLER" derdiniz ne?

*

Bakın!..

"Tıp ne kadar ilerlerse ilerlesin, fesatlığa ve ar damarındaki çatlağa tedavi bulamaz...Onun tek çaresi “ALLAH KORKUSUDUR…”

Ama görüyoruz ki "Siz de Allah korkusu yok"

Unutmayın;

Fitne ve fesata bürünmüş kişiler şeytanın yer yüzündeki suretidir!..























